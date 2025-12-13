Ibrahim Cissé: Talpra álltunk, megdolgoztunk ezért a sikerért



Nem lehetett panasz a hangulatra a mérkőzés idején a lelátón és a lefújást követően a Ferencváros öltözőjében. Miután a futballisták ugráltak és énekeltek a szurkolók előtt, odabent a játékoskijáróban és az öltözőben folytatódott az ünneplés. Érthetően nagy volt a boldogság, sokan (ezúttal is) Varga Barnabás fejét paskolgatták, mások a középpályán ismét mestermunkát végző Tóth Alex és Ötvös Bence vállát veregették. Robbie Keane vezetőedző fülig érő szájjal ért be a pályáról, és miután a csapat megtapsolta saját magát és a szakmai stábot, az ír tréner rövid beszédet tartott futballistáinak.

„Elképesztő teljesítményt nyújtott mindenki! Azok is, akik csereként szálltak be. Az első perctől kezdve mi uraltuk a meccset. Tragédia lett volna, ha nem nyerünk. Az első gólunknál nem volt szebb ebben a fordulóban, a másodiknál pedig hihetetlenül jól érkezett középre a beadás, Varga Barnabás pedig ismét betalált. Végig hittetek magatokban! A második félidőben esélye sem volt az ellenfélnek.”

A beszéd közben Gróf Dávidra is rámutatott, aki parádés védést mutatott be a lefújás előtti pillanatokban, az a mozdulat is kellett a győzelemhez.

A skótok gólja után sem pánikoltak

Ezzel a sikerrel a Ferencváros már biztosan továbbjutott az Európa-liga kieséses szakaszába, az alapszakaszból hátralévő két fellépésén, a görög Panathinaikosz, majd az angol Not­tingham Forest ellen pedig elérheti, hogy a rájátszást megúszva kerüljön nyolcaddöntőbe.

Ibrahim Cissé, a Ferencváros védője a hátvédsor jobb oldalán futballozva az egyenlítő gólból kivette a részét, a támadáshoz felérve ő adta a gólpasszt Ötvös Bencének. A francia légiós fáradtan, ám annál boldogabban lépett ki az öltözőből, a Groupama Aréna előtt a családja várta.

„Igazságtalan lett volna, ha nem mi nyerjük meg a mérkőzést – mondta a futballista. – Jól kezdtünk, rögtön az elején volt egy nagy helyzetünk, a Rangers pedig a semmiből szerezte meg a vezetést. Amikor körbenéztem, egyik csapattársam arcán sem láttam a pánik jeleit. Mintha mindenki érezte volna, jobbak vagyunk a riválisnál, talpra fogunk állni. Én úgy voltam vele, ha a szünetig egyenlítünk, meg is nyerjük a meccset. Szerencsére így is történt. Ötvös Bence gólja előtt ezért is mentem előre, mert bennem volt, ha besegítek én is, hátha még inkább meg tudjuk osztani a skót védők figyelmét. Tóth Alextől remekül kaptam vissza a labdát, nekem már csak arra kellett figyelnem, hogy pontosan gurítsam Ötvös Bencéhez. Lélektanilag a legjobbkor érkezett ez a gól, a szünetben így egészen más mentális állapotban ülhettünk az öltözőben.”

A VAR döntését még most sem érti

A 29 éves védő jósnak sem lenne utolsó, a meccs napján mondta Varga Barnabásnak, ne aggódjon, biztos benne, hogy ezen a napon is ő dönti el a mérkőzést. Így is lett, a ferencvárosi csatár a 72. percben Callum O’Dowda bal oldali beadását követően a kapuba fejelte a labdát, kialakítva a 2–1-es végeredményt.

„Nagy kockázatot, mondjuk, nem vállaltam azzal, hogy megjósoltam Varga Barnabás találatát – mondta nevetve Ibrahim Cissé. – Az utóbbi időszakban elképesztő ütemben szerzi a gólokat, ha nem a saját szememmel látnám az edzéseken, milyen százalékban használja ki a helyzeteit, talán el sem hinném. De a Rangers ellen az egész csapat kitett magáért, szinte az első perctől magunkhoz ragadtuk a kezdeményezést, és nemcsak aktívabbak, hanem jobbak is voltunk az ellenfélnél. A végére elfáradtam, védekezésben azért figyelni kellett, hiszen a skót támadók a fordulást követően leginkább gyors ellenakciókból próbáltak zavarba hozni bennünket, de összességében jól hoztuk le hátul is a mérkőzést. A kapott gólunkról meg annyit, hogy a VAR döntése utólag visszanézve is furcsa volt, de igazából így már nincs jelentősége. Talpra álltunk, fordítottunk, megdolgoztunk ezért a sikerért.”

Nem új keletű, de megunhatatlan megállapítás: káprázatosak Varga Barnabás statisztikái. Az FTC középcsatára csütörtökön a Rangers ellen az idénybeli 12. nemzetközi kupameccsén megszerezte a tizedik gólját, csak a Ludogorec elleni BL-selejtezőn, valamint a Plzen és a Ludogorec elleni El-főtáblás találkozón nem talált be. Az Európa-liga góllövőlistáján hat játékossal holtversenyben a második helyen áll négy góllal, a Ludogorec csatára, Petar Sztanics hattal vezet. A holtversenyes második hely nem újdonság Varga Barnabásnak, hiszen így végzett az előző idényben is: akkor is heten osztoztak a második helyen, s köztük volt a magyar válogatottban is folyamatosan bizonyító center.

Ez az első két idénye az Európa-ligában (előtte egyszer szerepelt főtáblán a Konferencialigában, szintén jelenlegi klubjával), és ha az összesített táblázatot vizsgáljuk, nincs nála gólerősebb labdarúgó ebben az időszakban. A tavaly hét és hat gólt szerző tíz játékos (Bruno Fernandes, Kasper Högh és Ajub El-Kabi hét-hét, Rasmus Höjlund, Václav Cerny, Victor Osimhen, Malick Fofana, Varga Barnabás, Juszef En-Nesziri és Samu Aghehowa hat-hat gólt ért el) közül az idén csak Varga Barnabás, En-Nesziri és Samu maradt az El-ben, a magyar így a két idényben összesen tízgólos, a képzeletbeli góllövőlista élén eggyel előzi meg az FC Porto tehetségét, az idényben háromnál járó Samut.

A selejtezőt is figyelembe véve ferencvárosi színekben 35 mérkőzésen lépett pályára a nemzetközi porondon Varga Barnabás, 26 gól mellett hét gólpasszt is jegyez. Ahhoz, hogy a góllövőlistán ebben az évadban is legalább olyan előkelő helyen végezzen, mint az előzőben, a Panathinaikosz és a Nottingham Forest ellen is gólt kell szereznie januárban, ezzel saját magának, s persze ahogy eddig is, a Ferencvárosnak is nagy szívességet tenne. A 9. és a 24. hely között végző csapatok rájátszása helyett azonnal a tizenhat között futballozhatna, ha az FTC-t az alapszakasz első nyolc helyének egyikére vezeti.

(M. D.) Tavaly nyár óta Varga Barnabás szerezte a legtöbb gólt az El-ben

Karácsony előtt még két bajnoki következik

A párizsi születésű, szenegáli felmenőktől származó futballista a francia főváros külvárosában található Les Lilas akadémiáján nevelkedett, majd játszott a Paris Saint-Germain és a Tours utánpótlásában. Profiként a Tours-ban kezdett futballozni, az Angers színeiben egy francia élvonalbeli mérkőzésen lépett pályára, jelentős tapasztalatra a francia másodosztályban tett szert: több mint százötven alkalommal játszott, onnan igazolt 2023 nyarán a Ferencvároshoz. Jó felépítésű, gyors hátvéd, pontosak a mélységi indításai, és akkor sem ijed meg, ha a csatárok egy az egyben vezetik rá a labdát, sőt időnként az ellenfél tizenhatosán belül is feltűnik, mint ahogyan csütörtök este is.

„Megterhelő szezon vége felé közeledünk, de nem engedhetünk még ki – folytatta Ibrahim Cissé. – Szó sem lehet lazításról, a bajnokságban két fontos találkozó vár még ránk az idén, a Debrecen és a Diósgyőr ellen is győznünk kell, januárban pedig máris itt az újabb két összecsapás az Európa-ligában. A karácsonyra egyelőre nem gondolok, alighanem a családdal hazautazunk Párizsba, de az is lehet, hogy néhány napra elmegyünk a tengerpartra. Ezzel most még tényleg nem foglalkozom, most kizárólag a ránk váró két bajnoki mérkőzésre összpontosítok.”

Az Európa-liga-kaland azonban csak jövőre folytatódik, az eddigi hat veretlen meccs, a biztos továbbjutás, az esély a „csont nélküli” nyolcaddöntős szereplésre óriási eredmény a Ferencvárostól. És a legkevésbé sem lehetetlen küldetés a nyolc között végezni a tabellán, még ha a Panathinaikosz és a Nottingham elleni csata sem ígérkezik könnyűnek januárban.

Ibrahim Cissé szerint igazságtalan lett volna, ha nem nyer az FTC, hiszen jobban játszott a Rangersnél (FOTÓ: IMAGO IMAGES)