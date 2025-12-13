Ibrahim Cissé: Talpra álltunk, megdolgoztunk ezért a sikerért
Nem lehetett panasz a hangulatra a mérkőzés idején a lelátón és a lefújást követően a Ferencváros öltözőjében. Miután a futballisták ugráltak és énekeltek a szurkolók előtt, odabent a játékoskijáróban és az öltözőben folytatódott az ünneplés. Érthetően nagy volt a boldogság, sokan (ezúttal is) Varga Barnabás fejét paskolgatták, mások a középpályán ismét mestermunkát végző Tóth Alex és Ötvös Bence vállát veregették. Robbie Keane vezetőedző fülig érő szájjal ért be a pályáról, és miután a csapat megtapsolta saját magát és a szakmai stábot, az ír tréner rövid beszédet tartott futballistáinak.
„Elképesztő teljesítményt nyújtott mindenki! Azok is, akik csereként szálltak be. Az első perctől kezdve mi uraltuk a meccset. Tragédia lett volna, ha nem nyerünk. Az első gólunknál nem volt szebb ebben a fordulóban, a másodiknál pedig hihetetlenül jól érkezett középre a beadás, Varga Barnabás pedig ismét betalált. Végig hittetek magatokban! A második félidőben esélye sem volt az ellenfélnek.”
A beszéd közben Gróf Dávidra is rámutatott, aki parádés védést mutatott be a lefújás előtti pillanatokban, az a mozdulat is kellett a győzelemhez.
A skótok gólja után sem pánikoltak
Ezzel a sikerrel a Ferencváros már biztosan továbbjutott az Európa-liga kieséses szakaszába, az alapszakaszból hátralévő két fellépésén, a görög Panathinaikosz, majd az angol Nottingham Forest ellen pedig elérheti, hogy a rájátszást megúszva kerüljön nyolcaddöntőbe.
Ibrahim Cissé, a Ferencváros védője a hátvédsor jobb oldalán futballozva az egyenlítő gólból kivette a részét, a támadáshoz felérve ő adta a gólpasszt Ötvös Bencének. A francia légiós fáradtan, ám annál boldogabban lépett ki az öltözőből, a Groupama Aréna előtt a családja várta.
„Igazságtalan lett volna, ha nem mi nyerjük meg a mérkőzést – mondta a futballista. – Jól kezdtünk, rögtön az elején volt egy nagy helyzetünk, a Rangers pedig a semmiből szerezte meg a vezetést. Amikor körbenéztem, egyik csapattársam arcán sem láttam a pánik jeleit. Mintha mindenki érezte volna, jobbak vagyunk a riválisnál, talpra fogunk állni. Én úgy voltam vele, ha a szünetig egyenlítünk, meg is nyerjük a meccset. Szerencsére így is történt. Ötvös Bence gólja előtt ezért is mentem előre, mert bennem volt, ha besegítek én is, hátha még inkább meg tudjuk osztani a skót védők figyelmét. Tóth Alextől remekül kaptam vissza a labdát, nekem már csak arra kellett figyelnem, hogy pontosan gurítsam Ötvös Bencéhez. Lélektanilag a legjobbkor érkezett ez a gól, a szünetben így egészen más mentális állapotban ülhettünk az öltözőben.”
A VAR döntését még most sem érti
A 29 éves védő jósnak sem lenne utolsó, a meccs napján mondta Varga Barnabásnak, ne aggódjon, biztos benne, hogy ezen a napon is ő dönti el a mérkőzést. Így is lett, a ferencvárosi csatár a 72. percben Callum O’Dowda bal oldali beadását követően a kapuba fejelte a labdát, kialakítva a 2–1-es végeredményt.
„Nagy kockázatot, mondjuk, nem vállaltam azzal, hogy megjósoltam Varga Barnabás találatát – mondta nevetve Ibrahim Cissé. – Az utóbbi időszakban elképesztő ütemben szerzi a gólokat, ha nem a saját szememmel látnám az edzéseken, milyen százalékban használja ki a helyzeteit, talán el sem hinném. De a Rangers ellen az egész csapat kitett magáért, szinte az első perctől magunkhoz ragadtuk a kezdeményezést, és nemcsak aktívabbak, hanem jobbak is voltunk az ellenfélnél. A végére elfáradtam, védekezésben azért figyelni kellett, hiszen a skót támadók a fordulást követően leginkább gyors ellenakciókból próbáltak zavarba hozni bennünket, de összességében jól hoztuk le hátul is a mérkőzést. A kapott gólunkról meg annyit, hogy a VAR döntése utólag visszanézve is furcsa volt, de igazából így már nincs jelentősége. Talpra álltunk, fordítottunk, megdolgoztunk ezért a sikerért.”
Nem új keletű, de megunhatatlan megállapítás: káprázatosak Varga Barnabás statisztikái. Az FTC középcsatára csütörtökön a Rangers ellen az idénybeli 12. nemzetközi kupameccsén megszerezte a tizedik gólját, csak a Ludogorec elleni BL-selejtezőn, valamint a Plzen és a Ludogorec elleni El-főtáblás találkozón nem talált be. Az Európa-liga góllövőlistáján hat játékossal holtversenyben a második helyen áll négy góllal, a Ludogorec csatára, Petar Sztanics hattal vezet. A holtversenyes második hely nem újdonság Varga Barnabásnak, hiszen így végzett az előző idényben is: akkor is heten osztoztak a második helyen, s köztük volt a magyar válogatottban is folyamatosan bizonyító center.
Karácsony előtt még két bajnoki következik
A párizsi születésű, szenegáli felmenőktől származó futballista a francia főváros külvárosában található Les Lilas akadémiáján nevelkedett, majd játszott a Paris Saint-Germain és a Tours utánpótlásában. Profiként a Tours-ban kezdett futballozni, az Angers színeiben egy francia élvonalbeli mérkőzésen lépett pályára, jelentős tapasztalatra a francia másodosztályban tett szert: több mint százötven alkalommal játszott, onnan igazolt 2023 nyarán a Ferencvároshoz. Jó felépítésű, gyors hátvéd, pontosak a mélységi indításai, és akkor sem ijed meg, ha a csatárok egy az egyben vezetik rá a labdát, sőt időnként az ellenfél tizenhatosán belül is feltűnik, mint ahogyan csütörtök este is.
„Megterhelő szezon vége felé közeledünk, de nem engedhetünk még ki – folytatta Ibrahim Cissé. – Szó sem lehet lazításról, a bajnokságban két fontos találkozó vár még ránk az idén, a Debrecen és a Diósgyőr ellen is győznünk kell, januárban pedig máris itt az újabb két összecsapás az Európa-ligában. A karácsonyra egyelőre nem gondolok, alighanem a családdal hazautazunk Párizsba, de az is lehet, hogy néhány napra elmegyünk a tengerpartra. Ezzel most még tényleg nem foglalkozom, most kizárólag a ránk váró két bajnoki mérkőzésre összpontosítok.”
Az Európa-liga-kaland azonban csak jövőre folytatódik, az eddigi hat veretlen meccs, a biztos továbbjutás, az esély a „csont nélküli” nyolcaddöntős szereplésre óriási eredmény a Ferencvárostól. És a legkevésbé sem lehetetlen küldetés a nyolc között végezni a tabellán, még ha a Panathinaikosz és a Nottingham elleni csata sem ígérkezik könnyűnek januárban.
A Ferencváros következő ellenfele január 22-én a görög Panathinaikosz lesz az Európa-ligában. Ha az FTC legyőzi riválisát, minden bizonnyal az első nyolc között zárja az alapszakaszt, ami azt jelentené, hogy automatikusan a nyolcaddöntőben folytathatja. Nem vár egyszerű feladat a Ferencvárosra, hiszen vetélytársa is jól teljesít az El-ben, hat forduló után három győzelemmel (Young Boys 4–1, Malmö 1–0, Sturm Graz 2–1), két vereséggel (Go Ahead Eagles 1–2, Feyenoord 1–3) és egy döntetlennel, azaz 10 ponttal áll a 16. helyen. Csütörtökön be kellett érnie a pontosztozkodással, hazai pályán játszott gól nélküli mérkőzést a Plzennel, pedig a 32. perctől emberelőnyben futballozott. A csapat rengeteg kritikát kapott a görög sajtóban, amiért szinte teljesen veszélytelen volt a csehek kapujára, mindössze két ígéretes lehetőséget dolgozott ki kedvező helyzete ellenére.
7. FORDULÓ
2026. január 22., csütörtök
18.45: Bologna (olasz)–Celtic (skót)
18.45: Young Boys (svájci)–Lyon (francia)
18.45: Viktoria Plzen (cseh)–Porto (portugál)
18.45: Fenerbahce (török)–Aston Villa (angol)
18.45: Feyenoord (holland)–Sturm Graz (osztrák)
18.45: Malmö (svéd)–Crvena zvezda (szerb)
18.45: PAOK (görög)–Real Betis (spanyol)
18.45: Freiburg (német)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli)
18.45: Brann Bergen (norvég)–Midtjylland (dán)
21.00: FERENCVÁROS–Panathinaikosz (görög)
21.00: Roma (olasz)–Stuttgart (német)
21.00: Utrecht (holland)–Genk (belga)
21.00: Salzburg (osztrák)–Basel (svájci)
21.00: Dinamo Zagreb (horvát)–FCSB (román)
21.00: Nice (francia)–Go Ahead Eagles (holland)
21.00: Rangers (skót)–Ludogorec (bolgár)
21.00: Celta Vigo (spanyol)–Lille (francia)
21.00: Braga (portugál)–Nottingham Forest (angol)
