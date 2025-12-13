Nemzeti Sportrádió

Ibrahim Cissé: Talpra álltunk, megdolgoztunk ezért a sikerért

2025.12.13. 08:40
Ibrahim Cissé védekezésben és támadásban is hatékony volt a Rangers elleni El-meccsen (FOTÓ: REUTERS)
FTC Ibrahim Cissé Európa-liga
A Rangers FC legyőzését követően a Ferencváros továbbjutása már biztos az Európa-ligában, s most már az a cél, hogy rájátszás nélkül váltsa meg jegyét a nyolcaddöntőre.


Nem lehetett panasz a hangulatra a mérkőzés idején a lelátón és a lefújást követően a Ferencváros öltözőjében. Miután a futballisták ugráltak és énekeltek a szurkolók előtt, odabent a játékoskijáróban és az öltözőben folytatódott az ünneplés. Érthetően nagy volt a boldogság, sokan (ezúttal is) Varga Barnabás fejét paskolgatták, mások a középpályán ismét mestermunkát végző Tóth Alex és Ötvös Bence vállát veregették. Robbie Keane vezetőedző fülig érő szájjal ért be a pályáról, és miután a csapat megtapsolta saját magát és a szakmai stábot, az ír tréner rövid beszédet tartott futballistáinak.

„Elképesztő teljesítményt nyújtott mindenki! Azok is, akik csereként szálltak be. Az első perctől kezdve mi uraltuk a meccset. Tragédia lett volna, ha nem nyerünk. Az első gólunknál nem volt szebb ebben a fordulóban, a másodiknál pedig hihetetlenül jól érkezett középre a beadás, Varga Barnabás pedig ismét betalált. Végig hittetek magatokban! A második félidőben esélye sem volt az ellenfélnek.”

A beszéd közben Gróf Dávidra is rámutatott, aki parádés védést mutatott be a lefújás előtti pillanatokban, az a mozdulat is kellett a győzelemhez.

A skótok gólja után sem pánikoltak

 

Ezzel a sikerrel a Ferencváros már biztosan továbbjutott az Európa-liga kieséses szakaszába, az alapszakaszból hátralévő két fellépésén, a görög Panathinaikosz, majd az angol Not­tingham Forest ellen pedig elérheti, hogy a rájátszást megúszva kerüljön nyolcaddöntőbe.

Ibrahim Cissé, a Ferencváros védője a hátvédsor jobb oldalán futballozva az egyenlítő gólból kivette a részét, a támadáshoz felérve ő adta a gólpasszt Ötvös Bencének. A francia légiós fáradtan, ám annál boldogabban lépett ki az öltözőből, a Groupama Aréna előtt a családja várta.

„Igazságtalan lett volna, ha nem mi nyerjük meg a mérkőzést – mondta a futballista. – Jól kezdtünk, rögtön az elején volt egy nagy helyzetünk, a Rangers pedig a semmiből szerezte meg a vezetést. Amikor körbenéztem, egyik csapattársam arcán sem láttam a pánik jeleit. Mintha mindenki érezte volna, jobbak vagyunk a riválisnál, talpra fogunk állni. Én úgy voltam vele, ha a szünetig egyenlítünk, meg is nyerjük a meccset. Szerencsére így is történt. Ötvös Bence gólja előtt ezért is mentem előre, mert bennem volt, ha besegítek én is, hátha még inkább meg tudjuk osztani a skót védők figyelmét. Tóth Alextől remekül kaptam vissza a labdát, nekem már csak arra kellett figyelnem, hogy pontosan gurítsam Ötvös Bencéhez. Lélektanilag a legjobbkor érkezett ez a gól, a szünetben így egészen más mentális állapotban ülhettünk az öltözőben.”

A VAR döntését még most sem érti

A 29 éves védő jósnak sem lenne utolsó, a meccs napján mondta Varga Barnabásnak, ne aggódjon, biztos benne, hogy ezen a napon is ő dönti el a mérkőzést. Így is lett, a ferencvárosi csatár a 72. percben Callum O’Dowda bal oldali beadását követően a kapuba fejelte a labdát, kialakítva a 2–1-es végeredményt.

„Nagy kockázatot, mondjuk, nem vállaltam azzal, hogy megjósoltam Varga Barnabás találatát – mondta nevetve Ibrahim Cissé. – Az utóbbi időszakban elképesztő ütemben szerzi a gólokat, ha nem a saját szememmel látnám az edzéseken, milyen százalékban használja ki a helyzeteit, talán el sem hinném. De a Rangers ellen az egész csapat kitett magáért, szinte az első perctől magunkhoz ragadtuk a kezdeményezést, és nemcsak aktívabbak, hanem jobbak is voltunk az ellenfélnél. A végére elfáradtam, védekezésben azért figyelni kellett, hiszen a skót támadók a fordulást követően leginkább gyors ellenakciókból próbáltak zavarba hozni bennünket, de összességében jól hoztuk le hátul is a mérkőzést. A kapott gólunkról meg annyit, hogy a VAR döntése utólag visszanézve is furcsa volt, de igazából így már nincs jelentősége. Talpra álltunk, fordítottunk, megdolgoztunk ezért a sikerért.”

Nem új keletű, de megunhatatlan megállapítás: káprázatosak Varga Barnabás statisztikái. Az FTC középcsatára csütörtökön a Rangers ellen az idénybeli 12. nemzetközi kupameccsén megszerezte a tizedik gólját, csak a Ludogorec elleni BL-selejtezőn, valamint a Plzen és a Ludogorec elleni El-főtáblás találkozón nem talált be. Az Európa-liga góllövőlistáján hat játékossal holtversenyben a második helyen áll négy góllal, a Ludogorec csatára, Petar Sztanics hattal vezet. A holtversenyes második hely nem újdonság Varga Barnabásnak, hiszen így végzett az előző idényben is: akkor is heten osztoztak a második helyen, s köztük volt a magyar válogatottban is folyamatosan bizonyító center.
Ez az első két idénye az Európa-ligában (előtte egyszer szerepelt főtáblán a Konferencialigában, szintén jelenlegi klubjával), és ha az összesített táblázatot vizsgáljuk, nincs nála gólerősebb labdarúgó ebben az időszakban. A tavaly hét és hat gólt szerző tíz játékos (Bruno Fernandes, Kasper Högh és Ajub El-Kabi hét-hét, Rasmus Höjlund, Václav Cerny, Victor Osimhen, Malick Fofana, Varga Barnabás, Juszef En-Nesziri és Samu Aghehowa hat-hat gólt ért el) közül az idén csak Varga Barnabás, En-Nesziri és Samu maradt az El-ben, a magyar így a két idényben összesen tízgólos, a képzeletbeli góllövőlista élén eggyel előzi meg az FC Porto tehetségét, az idényben háromnál járó Samut.
A selejtezőt is figyelembe véve ferencvárosi színekben 35 mérkőzésen lépett pályára a nemzetközi porondon Varga Barnabás, 26 gól mellett hét gólpasszt is jegyez. Ahhoz, hogy a góllövőlistán ebben az évadban is legalább olyan előkelő helyen végezzen, mint az előzőben, a Panathinaikosz és a Nottingham Forest ellen is gólt kell szereznie januárban, ezzel saját magának, s persze ahogy eddig is, a Ferencvárosnak is nagy szívességet tenne. A 9. és a 24. hely között végző csapatok rájátszása helyett azonnal a tizenhat között futballozhatna, ha az FTC-t az alapszakasz első nyolc helyének egyikére vezeti. 
(M. D.)

 
Tavaly nyár óta Varga Barnabás szerezte a legtöbb gólt az El-ben

Karácsony előtt még két bajnoki következik

A párizsi születésű, szenegáli felmenőktől származó futballista a francia főváros külvárosában található Les Lilas akadémiáján nevelkedett, majd játszott a Paris Saint-Germain és a Tours utánpótlásában. Profiként a Tours-ban kezdett futballozni, az Angers színeiben egy francia élvonalbeli mérkőzésen lépett pályára, jelentős tapasztalatra a francia másodosztályban tett szert: több mint százötven alkalommal játszott, onnan igazolt 2023 nyarán a Ferencvároshoz. Jó felépítésű, gyors hátvéd, pontosak a mélységi indításai, és akkor sem ijed meg, ha a csatárok egy az egyben vezetik rá a labdát, sőt időnként az ellenfél tizenhatosán belül is feltűnik, mint ahogyan csütörtök este is.

„Megterhelő szezon vége felé közeledünk, de nem engedhetünk még ki – folytatta Ibrahim Cissé. – Szó sem lehet lazításról, a bajnokságban két fontos találkozó vár még ránk az idén, a Debrecen és a Diósgyőr ellen is győznünk kell, januárban pedig máris itt az újabb két összecsapás az Európa-ligában. A karácsonyra egyelőre nem gondolok, alighanem a családdal hazautazunk Párizsba, de az is lehet, hogy néhány napra elmegyünk a tengerpartra. Ezzel most még tényleg nem foglalkozom, most kizárólag a ránk váró két bajnoki mérkőzésre összpontosítok.”

Az Európa-liga-kaland azonban csak jövőre folytatódik, az eddigi hat veretlen meccs, a biztos továbbjutás, az esély a „csont nélküli” nyolcaddöntős szereplésre óriási eredmény a Ferencvárostól. És a legkevésbé sem lehetetlen küldetés a nyolc között végezni a tabellán, még ha a Panathinaikosz és a Nottingham elleni csata sem ígérkezik könnyűnek januárban.

Ibrahim Cissé szerint igazságtalan lett volna, ha nem nyer az FTC, hiszen jobban játszott a Rangersnél (FOTÓ: IMAGO IMAGES)

A Ferencváros következő ellenfele január 22-én a görög Panathinaikosz lesz az Európa-ligában. Ha az FTC legyőzi riválisát, minden bizonnyal az első nyolc között zárja az alapszakaszt, ami azt jelentené, hogy automatikusan a nyolcaddöntőben folytathatja. Nem vár egyszerű feladat a Ferencvárosra, hiszen vetélytársa is jól teljesít az El-ben, hat forduló után három győzelemmel (Young Boys 4–1, Malmö 1–0, Sturm Graz 2–1), két vereséggel (Go Ahead Eagles 1–2, Feyenoord 1–3) és egy döntetlennel, azaz 10 ponttal áll a 16. helyen. Csütörtökön be kellett érnie a pontosztozkodással, hazai pályán játszott gól nélküli mérkőzést a Plzennel, pedig a 32. perctől emberelőnyben futballozott. A csapat rengeteg kritikát kapott a görög sajtóban, amiért szinte teljesen veszélytelen volt a csehek kapujára, mindössze két ígéretes lehetőséget dolgozott ki kedvező helyzete ellenére.
Ezzel együtt nem szabad leírni a Panát. Noha az évadot pocsékul kezdte (a vezérkar előbb a portugál Rui Vitória, majd Krisztosz Kontisz vezetőedzőnek köszönte meg a munkáját), az október 24-én kinevezett Rafael Benítezzel magára talált: a spanyol sztáredzővel a kispadon 11 meccsen 2.09 pontot szerzett átlagban. A csapat legjobbja egyértelműen Tete, a 25 éves brazil jobb oldali szélső becsült piaci értékét 11 millió euróra taksálja a Transfermarkt, a helyi lapok szerint tőle függ a támadójáték. A másik szélen a marokkói válogatott Anasz Zaruri riogat, míg a középpályássorban a nyolcvanszoros görög válogatott Anasztasziosz Bakaszetasz szerepe jelentős csapatkapitányként. Hátrébb is találni nagyszerű képességű futballistákat, például a Milantól megszerzett Davide Calabriára és a Liverpool-nevelés Pedro Chirivellára érdemes odafigyelni. Noha a Pana játékoskeretének értéke megközelítőleg duplája a Ferencvárosénak (87 millió euró a görögöké, 49 millió a magyaré), Robbie Keane vezetőedző együttese az esélyesebb. 
(B. L.)

 
A következő küldetés: legyőzni hazai pályán a Panathinaikoszt

 

Kapcsolódó tartalom

A Rangers ellen hátrányból felállva győzött, és továbbjutott a Ferencváros az El-alapszakaszban

Ötvös Bence zsinórban harmadik mérkőzésén is betalált, Varga Barnabás negyedik gólját szerezte a sorozatban.

„A Rangers ismét megfizetett a védelem gyengeségeiért”– skót lapszemle

„Robbie Keane a mérkőzés végén vadul ünnepelte a győzelmet, megmutatva, mit jelentett neki a régi rivális legyőzése.”

Robbie Keane: Örülök, ha máris nyomot hagytam a Ferencváros történelmében

„Ezen az estén is megérdemeltük a győzelmet. Hat mérkőzésen maradtunk veretlenek, nincs más dolgunk, mint ezen az úton haladni tovább.”

Új papírforma: továbbjutás! – Deák Zsigmond jegyzete

NS-VÉLEMÉNY. Magyar válogatott játékosok találataival múlta felül a Fradi a patinás ellenfelet.

 

7. FORDULÓ
2026. január 22., csütörtök
18.45: Bologna (olasz)–Celtic (skót)
18.45: Young Boys (svájci)–Lyon (francia)
18.45: Viktoria Plzen (cseh)–Porto (portugál)
18.45: Fenerbahce (török)–Aston Villa (angol)
18.45: Feyenoord (holland)–Sturm Graz (osztrák)
18.45: Malmö (svéd)–Crvena zvezda (szerb)
18.45: PAOK (görög)–Real Betis (spanyol)
18.45: Freiburg (német)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli)
18.45: Brann Bergen (norvég)–Midtjylland (dán)
21.00: FERENCVÁROS–Panathinaikosz (görög)
21.00: Roma (olasz)–Stuttgart (német)
21.00: Utrecht (holland)–Genk (belga)
21.00: Salzburg (osztrák)–Basel (svájci)
21.00: Dinamo Zagreb (horvát)–FCSB (román)
21.00: Nice (francia)–Go Ahead Eagles (holland)
21.00: Rangers (skót)–Ludogorec (bolgár)
21.00: Celta Vigo (spanyol)–Lille (francia)
21.00: Braga (portugál)–Nottingham Forest (angol)

    
AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
  1. Lyon65113–3+1015
  2. Midtjylland65113–5+815
  3. Aston Villa65110–4+615
  4. Real Betis64211–4+714
  5. Freiburg6429–3+614
  6. FERENCVÁROS64211–6+514
  7. Braga641110–5+513
  8. FC Porto64119–5+413
  9. Stuttgart64212–5+712
10. Roma64210–5+512
11. Nottingham Forest632111–6+511
12. Fenerbahce63219–5+411
13. Bologna63219–5+411
14. Viktoria Plzen6246–2+410
15. Panathinaikosz63129–7+210
16. Genk63127–6+110
17. Crvena zvezda63125–5010
18. PAOK623113–10+39
19. Celta Vigo63312–9+39
20. Lille63310–7+39
21. Young Boys6338–12–49
22. Brann Bergen62226–7–18
23. Ludogorec621311–14–37
24. Celtic62137–11–47
25. Dinamo Zagreb62138–13–57
26. Basel6248–9–16
27. FCSB6247–11–46
28. Go Ahead Eagles6245–11–66
29. Sturm Graz61144–8–44
30. Feyenoord6157–13–63
31. Salzburg6155–11–63
32. Utrecht6153–9–61
33. Rangers6153–11–81
34. Malmö6153–12–91
35. Maccabi Tel-Aviv6152–18–161
36. Nice664–13–90

 

 

Ezek is érdekelhetik