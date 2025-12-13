A magyar női kézilabda-válogatott mostani vb-szereplését a 2026-os Eb fogja beárazni



Aggodalomra egyelőre nincs ok, ám ha a jövő évi Európa-bajnokságon is inkább a mostani világbajnokságon látott teljesítményünkhöz leszünk közelebb, mint a 2024-es, magyar szempontból bronzéremmel záruló kontinensviadalon látott meneteléshez, akkor a 2027-es hazai rendezésű vb előtt ki lehetne mondani, hogy baj van.

A magyar női kézilabda-válogatott 12 év után jutott be ismét a negyeddöntőbe a világbajnokságon, legutóbb a 7. helynél előkelőbb pozícióban pedig 2005-ben zárt, amikor Görbicz Anitáék bronzérmesek lettek. Mindkettő adat beszédes, de az utódok ennél többet szerettek volna elérni Hollandiában. Nem relativizálva, hogy hosszú böjt ért véget, fontos megemlíteni, hogy a három kulcsmeccsünkből egyet sem nyertünk meg.

A játékosok a 2024-es Eb-szereplésükkel magasra tették a lécet saját maguknak. Maradva a magasugró-hasonlatnál, az idei vb-vel elsőre leverték azt, ám a Los Angeles-i olimpiáig még maradt két kísérlet, hogy megérkezzenek a stabilan az érmekért harcoló együttesek közé. Oda, ahol a magyar kerettagok szerint is helyük van és az elmúlt két év alapján valóban odaérhet válogatottunk.

Ahogyan Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány lapunknak kiemelte, az elmúlt két hétben igencsak hullámzó volt a teljesítményük, de a keret még mindig fiatal. A párizsi olimpiai 6., az Eb-3. és a vb-7. hely megmutatja, hogy az alapok jók lehetnek a következő szint megugrásához. Nemzeti csapatunk edzője azt is fontosnak tartja, hogy ez a mostani vb-csapat nem ugyanaz, mint az Eb-bronzérmes együttes.

Szemerey Zsófi (31 éves) maradt a kapuban, a kezdőcsapatban a négy belső poszton nem történt változás, Tóvizi Petra (26) egyre inkább megjátszható beállóként a fürge léptű Klujber Katrin (26), Vámos Petra (25), Kuczora Csenge (25) trió számára, a védőspecialista Papp Nikoletta (29) és a támadásban „nyolcadik emberként”, azaz első csereként ismét lendületet hozó Simon Petra (21) is megmaradt kulcsszereplőnek.

Amitől a vb előtt mindenki tartott, hogy a széleken kieső Győri-Lukács Viktória (30) és Szöllősi-Schatzl Nadine helyét ki veszi át. Márton Gréta (26) ugyanolyan magabiztos, talán még hatékonyabb is volt a bal szélen, mint Schatzl, a jobbon viszont nagy volt a mozgás. Győri-Lukács visszatérésével egy All Star-játékost kapunk vissza, de Falusi-Udvardi Laura (28) megmutatta, hogy jó alternatívája lehet. A másik oldalon sem érdemes elfelejteni Márton mellett a vele egyidős Fodor Csengét (26), aki sérülés miatt maradt le a tornáról.

A vb egyik legnagyobb tanulsága, hogy mintha az ellenfeleink kiismerték volna az alapjátékunkat. Nyilván nem Iránra vagy Szenegálra gondolunk, de még csak nem is Japánra, hanem az elithez tartozó Dánia és Hollandia ellen látottak mondatják ezt velünk. A keresztmozgásokra és betörésekre építő Klujber, Vámos, Kuczora hármas küzdött ugyan, ám ezúttal nem volt olyan kitűnő formában, mint egy évvel ezelőtt. A dán és a holland védők összehangolt, oldalazó mozgással megoldották, hogy Klujbert „sűrűbb” területre kényszerítsék cselezni, hogy Vámosnak kifelé ugorva kelljen berepülnie, illetve, hogy Kuczora előtt mindig ketten tornyosuljanak.

Hogy a jövő évi Eb-n ne lefelé, hanem felfelé, a négy felé tudjunk ismét kacsingatni, a hátralévő időszakban kulcskérdés lesz a taktikai fegyvertár szélesítése. Szerencsére az egyik megoldás már ott van „házon belül”: Albek Anna (24) és Csíkos Luca (20) is képes arra, hogy megfelelő előkészítéssel kilenc méterről is bevágja a labdát a kapuba. Mindkettőjükben hatalmas potenciál rejlik, Albek még egy évnyi metzi tudásanyaggal a háta mögött már jövőre halálos fegyver lehet. Klujber kifárasztja a védőket, majd csereként Albek „szétlövi” a riválist – meccseket lehet nyerni két ennyire különböző stílusú jobbátlövővel.

Reméljük, a válogatott mentális ereje is visszatér, amivel képes lesz állandósítani a jó játékát. Azt, amivel Romániát az első húsz percben sokkoltuk. Azt, amivel a borzasztó (direkt nem írjuk, hogy „kellemetlen”, mert abban lenne valami szép és pozitív is…) stílusban játszó Japán ellen az utolsó 13 percben felálltunk a padlóról. Azt, amivel a vb-favoritként a negyeddöntőben kieső Dániát háromnegyed órán át oktattuk.

Tóvizi Petra (balról), Janurik Kinga, Csíkos Luca és Albek Anna a jövő évi Eb-n szeretne közelebb kerülni az elithez (Fotó: Árvai Károly)

„Amit a jövő nekünk tartogat, nagyon szép, ám jelen pillanatban ez nem vigasztal” – mondta Vámos Petra a szerdai kiesés után. Magukban a főszereplőkben is vegyes érzések vannak tehát az elmúlt két héttel kapcsolatban. Míg lapunk a vb előtti erősorrendben a 6. helyre tette csapatunkat, a Magyar Kézilabda-szövetség a legjobb hatba kerülést tűzte ki célként, addig a játékosok éremről álmodtak.

Hittek benne, hogy ismét képesek rá. Ez a hit és önbizalom sokáig hiányzott belőlük.

A 2010-es évek végéhez és a 2020-as évek legelejéhez képest sokkal biztatóbb a válogatott jövője. A zárójelben írt életkorokkal azt próbáljuk sugallni, hogy a csapat gerince a következő két-három évben ilyen szempontból is tökéletes állapotban lesz a szintlépéshez. Hogy a mostani eredményeivel csak félúton jár-e a legszűkebb elithez vagy pedig a mostani, 2024–2025-ös szintlépés a plafon, arra csak az idő fogja megadni a választ.

KAPUSOK

BUKOVSZKY ANNA –

Irán ellen a második félidőben kapta meg a lehetőséget Golovin Vlagyimir szövetségi kapitánytól, sikerült is védésekkel segítenie. Ezenkívül egyetlen hétméteresre jött be a dánok elleni középdöntős rangadón.

Lövés/védés: 16/9 (56%)

Gólpassz/technikai hiba: 2/0

Játékidő: 30:13

Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 4.38

JANURIK KINGA 6

Jó formában érkezett meg az FTC-ből a világbajnokságra, Japán és a hollandok elleni negyeddöntőben is hozzá tudott tenni, utóbbi meccsen 55 százalékkal védett, amivel némiképp meccsben tartotta a mieinket.

Lövés/védés: 65/26 (40%)

Lövés/gól: 1/0 (0%)

Gólpassz/technikai hiba: 1/–

Játékidő: 1:50:37

Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 6.56

SZEMEREY ZSÓFI 7

Öröm volt nézni, ahogyan az őszi sorozatos fejlövései után felépülve egyre jobban belelendül és elveszi szinte minden vele szemben kapura lövő szélső önbizalmát. Mindhárom kulcsmeccsen védett hétméterest, Dániával szemben hármat is.

Lövés/védés: 175/60 (34%)

Gólpassz/technikai hiba: 2/2

Játékidő: 4:18:14

Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 7.46

JOBBSZÉLSŐK

FALUSI-UDVARDI LAURA 6

Még napokkal vb előtt sem sejthette, hogy ő pótolja a tavalyi Eb álomcsapatába bekerülő, gyermekáldás miatt távol lévő Győri-Lukács Viktóriát. Végül sérülések és a gyengébb riválisok elleni gólerős játéka miatt a legtöbb percet tölthette a pályán. Szépen helytállt, pedig a Szenegál elleni volt az első válogatott meccse.

Lövés/gól: 27/16 (59%)

Gólpassz/technikai hiba: 1/3

Labdaszerzés/blokkolt lövés: 2/1

Kiállítás: 2 perc

Játékidő: 4:26:35

Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 5.16

GROSCH VIVIEN –

Sajnos nem derült ki, hogy a csapatkapitány Klujber Katrinhoz fűződő rokoni kapcsolatából tud-e profitálni a csapat a pályán. Izomsérülése miatt a csoportkör harmadik meccsén már nem játszott, a középdöntőre pedig kicserélte őt a kapitány.

Lövés/gól: 6/3 (50%)

Gólpassz/technikai hiba: 2/–

Labdaszerzés/blokkolt lövés: 2/–

Kiállítás: –

Játékidő: 41:42

Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 4.21

KOVÁCS ANETT –

A torna előtt ő tűnt az első számú jobbszélsőnek, a vb-rajt előtt három nappal azonban kiderült, sérülés miatt nem utazhat. Szerencsére gyorsan felépült, a középdöntőben Grosch Vivien sérülése miatt bekerült a keretbe, a Japán elleni pontmentésből három fontos góllal vette ki a részét.

Lövés/gól: 8/5 (63%)

Gólpassz/technikai hiba: –/2

Labdaszerzés/blokkolt lövés: –/–

Kiállítás: 2 perc

Játékidő: 35:59

Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 5.02

JOBBÁTLÖVŐK

ALBEK ANNA 7

Hihetetlenül sokat fejlődött csupán fél év alatt is a francia Metzben, amit a vb-n is bizonyított. Még több bizalommal a jövő évi Eb-n még nagyobb fegyver lehet, mert a vb-n egyértelművé vált, hogy a fontos pillanatokban nagyon hiányzik a markáns átlövőjáték csapatunk taktikai repertoárjából.

Lövés/gól: 28/20 (71%)

Gólpassz/technikai hiba: 10/8

Labdaszerzés/blokkolt lövés: 4/1

Kiállítás: 4 perc

Játékidő: 1:42:03

Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 6.25

KLUJBER KATRIN 6

Tavaly az olimpián és az Eb-n is bekerült az álomcsapatba, az utóbbin gólkirály is lett. Magasra tette a lécet a 2025-ös világbajnokságra, amelyen már csapatkapitányként is helyt kellett állnia. Ő lett a legeredményesebb, de még így is jócskán elmaradt a klasszisától, amire a tavalyi Eb-n 10-es osztályzatot kapott tőlünk.

Lövés/gól: 63/33 (52%)

Gólpassz/technikai hiba: 15/10

Labdaszerzés/blokkolt lövés: 10/–

Kiállítás: 2 perc

Játékidő: 3:58:16

Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 5.99

PAPP NIKOLETTA 6

A védekezés specialistája a válogatottban, hármas védőként ezúttal is beletette a munkát, de valahogyan nem akart sehogyan összeállni az a domináns hátsó fal, amit az Eb-n láthattunk. Hollandia ellen ő sem tudott mit kezdeni az ellenfél gyors és agresszív támadásaival.

Lövés/gól: –

Gólpassz/technikai hiba: –

Labdaszerzés/blokkolt lövés: 1/1

Kiállítás: 4 perc

Játékidő: 2:51:15

Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 5.87

IRÁNYÍTÓK

SIMON PETRA 7

A 21 éves játékos Dánia és előtte Japán ellen is újfent bizonyította, amit eddig is tudtunk: olyan látványosan, időnként váratlan egyéni megmozdulásokkal szedte szét az ellenfél védekezését, amivel már-már Görbicz Anitát idézte. Még egy év a Ferencvárosban kezdőként és megérkezhet Vámos Petra szintjére, akivel amúgy együtt is jól mozog a pályán.

Lövés/gól: 40/25 (63%)

Gólpassz/technikai hiba: 19/12

Labdaszerzés/blokkolt lövés: 3/–

Kiállítás: 2 perc

Játékidő: 3:50:32

Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 7.06

VÁMOS PETRA 7

A kulcsembereink közül ő közelítette meg a tavalyi Eb-n nyújtott formáját. 21 gólja és 25 gólpassza jelzi, hogy lassan kirobbanthatatlan a világ öt legjobb irányítója közül. A dánokkal vívott csoportdöntőt kihagyta, de a betegségből még nem teljesen meggyógyulva a hollandokkal is ádáz csatát vívott. A bírók nem büntették a „berepülései” közben vele szemben elkövetett szabálytalanságokat, de fogát összeszorítva három gólt így is bedobott a szünet után.

Lövés/gól: 38/21 (55%)

Gólpassz/technikai hiba: 25/8

Labdaszerzés/blokkolt lövés: 3/1

Kiállítás: –

Játékidő: 3:44:59

Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 6.60

BEÁLLÓK

BORDÁS RÉKA 5

Sokat volt a pályán, leginkább harmadik számú hármas védőként Papp Nikoletta és Tóvizi Petra után a sorban. Négy kiállítást kapott, ami a legtöbb a magyar csapatban.

Lövés/gól: 8/3 (38%)

Gólpassz/technikai hiba: –/1

Labdaszerzés/blokkolt lövés: 1/–

Kiállítás: 8 perc

Játékidő: 2:21:41

Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 4.46

SZMOLEK APOLLÓNIA –

Kevesebb mint fél órát lehetett a pályán, főként Irán és Dánia ellen játszhatott. Amint megtalálja a helyét Golovin Vlagyimir, az NB I-ben már megcsodált támadópotenciálját a világeseményeken is megmutathatja.

Lövés/gól: 3/2 (67%)

Gólpassz/technikai hiba: –

Labdaszerzés/blokkolt lövés: –/1

Kiállítás: –

Játékidő: 26:41

Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 4.21

TÓVIZI PETRA 7

16 gólt szerzett, ez a legtöbb, amit a 2018-as Eb-vel kezdődő válogatott pályafutása során egy tornán dobott. Óriási munkát végzett minden meccsen, kívülről nézve ezúttal inkább ő tűnt a védekezésünk motorjának, mint Papp Nikoletta. Mindig volt egy-két biztató szava az éppen mellette álló társaihoz, Szemerey és Vámos mellett a harmadik vezérünk volt a vb-n.

Lövés/gól: 22/16 (73%)

Gólpassz/technikai hiba: –/2

Labdaszerzés/blokkolt lövés: 2/1

Kiállítás: 4 perc

Játékidő: 4:46:41

Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 6.06

BALÁTLÖVŐK

CSÍKOS LUCA 6

Látva a svájciak és a hollandok elleni produkcióját, több játékidőt is kaphatott volna, ráadásul a 2024-ben szárnyaló Kuczora Csengének sem ez volt élete legjobb tornája. Gyakorlatilag minden megmozdulásával a fiatal Háfra Noémit juttatja eszünkbe azzal a különbséggel, hogy Csíkos védekezésben hármasként is bevethető a jövőben.

Lövés/gól: 13/9 (69%)

Gólpassz/technikai hiba: 6/3

Labdaszerzés/blokkolt lövés: 1/–

Kiállítás: 2 perc

Játékidő: 1:05:56

Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 5.78

FARAGÓ LEA 4

Élete első felnőtt-világeseményén Szenegál és Irán ellen rögtön megmutatta, hogy különleges lövőtechnikája mellett az előkészítésben is jó (nyolc gólpassz). A dánok elleni rangadó még sok volt neki, de még egy év Elek Gábor kezei alatt Esztergomban és a válogatott játékához is sokkal többet tud majd hozzátenni.

Lövés/gól: 9/3 (33%)

Gólpassz/technikai hiba: 8/4

Labdaszerzés/blokkolt lövés: –

Kiállítás: 4 perc

Játékidő: 59:39

Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 4.04

KUCZORA CSENGE 5

A tavalyi Eb-bronzérmes hadjárathoz képest sajnos csak árnyéka volt önmagának, a kulcsembereink közül ő volt a legrosszabb formában. Bárhogyan küzdött és próbálta kirángatni magát a gödörből, nem sikerült. A románok elleni négygólos meccse volt a legeredményesebb, a negyeddöntőben hat lövéséből csak egy lett gól.

Lövés/gól: 35/15 (43%)

Gólpassz/technikai hiba: 10/8

Labdaszerzés/blokkolt lövés: 2/1

Kiállítás: 4 perc

Játékidő: 3:15:53

Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 4.77

BALSZÉLSŐK

HÁRSFALVI JÚLIA 6

A győri Fodor Csenge sérülése és a jó őszi teljesítménye miatt került be a válogatottba, amelyben ugyanúgy Márton Gréta tehermentesítése volt a feladata, mint klubjában, az FTC-ben. Ezt a feladatát nagyon szépen ellátta, nem mellesleg gólerősen is kézilabdázott.

Lövés/gól: 18/14 (78%)

Gólpassz/technikai hiba: –/1

Labdaszerzés/blokkolt lövés: 1/–

Kiállítás: 2 perc

Játékidő: 2:17:45

Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 5.62

MÁRTON GRÉTA 7

Az általában csendes és mosolygós balszélső először érte el a 30 gólt nagy tornán. Megbízhatóan értékesítette a helyzeteit, ami elengedhetetlen volt ahhoz, hogy az ellenfél védekezését széthúzzuk. A vb legfontosabb gólja is az övé, Japán ellen a végén ő egyenlített, ezáltal megmentve a negyeddöntőbe jutáshoz szükséges egy pontot.

Lövés/gól: 37/30 (81%)

Gólpassz/technikai hiba: 1/–

Labdaszerzés/blokkolt lövés: 1/–

Kiállítás: 2 perc

Játékidő: 4:23:55

Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 6.59

SZÖVETSÉGI KAPITÁNY

GOLOVIN VLAGYIMIR 7

Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 5.46