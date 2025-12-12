Nemzeti Sportrádió

Magabiztosan zsebelte be a pontokat a Veszprém és a Nyíregyháza is a futsal NB I-ben

2025.12.12. 23:21
Hét gólt szerzett a Nyíregyháza (Fotó: astudiofutsal.hu)
A férfi futsal NB I 17. fordulójában a Veszprém és a Berettyóújfalu hazai pályán, a Nyírbátor és a Nyíregyháza idegenben nyert.

 

FÉRFI FUTSAL NB I
17. FORDULÓ
Veszprém–Haladás 6–1
Berettyóújfalu–PTE-PEAC 2–1
Aramis SE–Nyírbátor 3–5
Magyar Futsal Akadémia–Nyíregyháza 3–7
Csütörtökön játszották
Kecskemét–Újpest 0–4
H.O.P.E. Futsal–DEAC 3–2

Az állás
  1. Veszprém 51 pont (17 mérkőzés)
  2. Újpest 45 pont (17)
  3. Nyíregyháza 37 pont (17)
  4. Nyírbátor 29 pont (18)
  5. DEAC 25 pont (17)
  6. Aramis SE 22 pont (17, 54–64) 
  7. Kecskemét 22 pont (18, 51–65)
  8. PTE-PEAC 19 pont (17, 6 győzelem)
  9. Berettyóújfalu 19 pont (17, 5 győzelem)
10. H.O.P.E. Futsal 17 pont (18)
11. Magyar Futsal Akadémia 12 pont (17)
12. Haladás 4 pont (18)

 

