BL-statisztikák: Erling Haaland klubokat szárnyal túl; Rasmus Höjlund is felszabadult a manchesteri „fogságból”

A Juventus portugál támadója, Francisco Conceicao egyike annak a két játékosnak Karim Adeyemi mellett, aki 2002-es születésű játékosként mind a négy legutóbbi BL-idényben eredményes volt.

Rasmus Höjlund már 5 meccsen 3 gólnál jár a Napoliban. A Manchester Unitednél az utolsó 35 meccsén lőtt ennyit összesen.

A Barcelona a PSG elleni 2–1-es vereség során is szerzett legalább egy gólt, amivel a vonatkozó szériáját 45 meccsesre nyújtotta. Erre legutóbb 1942 és 1944 között volt képes a klub, tehát nem manapság...

A PSG nyolc olyan meccset is megnyert 15-ből 2025-ben, amikor hátrányba került, ez klubrekord.

Erling Haaland 50 BL-meccsen 52 gólnál jár. Ezzel kilenc klubot (!) szárnyal túl első ötvenmeccses szériájában: a Dinamo Zagrebet, az Anderlechtet, a Lille-t, a Bruggest, a Celticet, a Galatasarayt, a Besiktas, a CSKA Moszkvát és a Panathinaikoszt.

Gabriel Martinelli sosem (!) vesztett el olyan meccset az Arsenallal, amelyen betalált. 48 meccs, 39 győzelem, 9 döntetlen, 0 vereség.

Gabriel Martinelli has never lost a game across any competition when he has scored for Arsenal.



BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ, szerdai mérkőzések

Arsenal (angol)–Olympiakosz (görög) 2–0 (Martinelli 12., Saka 90+2.)

Monaco (francia)–Manchester City (angol) 2–2 (Teze 18., Dier 90. – 11-esből, ill. Haaland 15., 44.)

Bayer Leverkusen (német)–PSV (holland) 1–1 (Kofane 65., ill. Szaibari 72.)

A TÖBBI MÉRKŐZÉSEN

Villarreal (spanyol)–Juventus (olasz) 2–2 (Mikautadze 18., Veiga 90., ill. Gatti 49., Conceicao 56.)

Napoli (olasz)–Sporting CP (portugál) 2–1 (Höjlund 36., 79. ill. Luis Suárez 62. – 11-esből)

Borussia Dortmund (német)–Athletic Bilbao (spanyol) 4–1 (Svensson 28., Chukwuemeka 50., Guirassy 82., Brandt 90+1., ill. Guruzeta 61.)

Barcelona (spanyol)–Paris Saint-Germain (francia) 1–2 (Ferran Torres 19., ill. Mayulu 38., G. Ramos 90.)

Union Saint-Gilloise (belga)–Newcastle United (angol) 0–4 (Woltemade 17., Gordon 43., 64. — mindkettőt 11-esből, Barnes 80.)

Qarabag (azeri)–FC Köbenhavn (dán) 2–0 (Zoubir 28., Addai 83.)

KEDDEN JÁTSZOTTÁK

Internazionale (olasz)–Slavia Praha (cseh) 3–0 (Lautaro Martínez 30., 65., Dumfries 34.)

Pafosz (ciprusi)–Bayern München (német) 1–5 (Orsic 45., ill. Kane 15., 35., R. Guerreiro 20., N. Jackson 31., Olise 68.)

Galatasaray (török)–Liverpool (angol) 1–0 (Osimhen 16. – 11-esből)

Chelsea (angol)–Benfica (portugál) 1–0 (Ríos 18. – öngól)

Kiállítva: Joao Pedro (90+6., Chelsea)

Atlético Madrid (spanyol)–Eintracht Frankfurt (német) 5–1 (Raspadori 4., Le Normand 33., Griezmann 45+1., Simeone 70., J. Álvarez 82. – 11-esből, ill. Burkardt 57.)

Bodö/Glimt (norvég)–Tottenham Hotspur (angol) 2–2 (Hauge 53., 66., ill. Van de Ven 68., Gundersen 89. – öngól)

Olympique Marseille (francia)–Ajax (holland) 4–0 (Paixao 6., 11., Greenwood 26., Aubameyang 52.)

Kajrat Almati (kazah)–Real Madrid (spanyol) 0–5 (K. Mbappé 25., 52., 74. – az elsőt 11-esből, Camavinga 83., Brahim Díaz 90+4.)

Atalanta (olasz)–FC Bruges (belga) 2–1 (Szamardzsics 74. – 11-esből, Pasalic 87., ill. Colisz 38.)



