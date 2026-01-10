Nemzeti Sportrádió

Vasárnapi sportműsor: FC Barcelona–Real Madrid Szuperkupa-meccs, Inter–Napoli bajnoki

2026.01.10. 23:48
Az FC Barcelona és a Real Madrid Szaúd-Arábiában játssza a spanyol Szuperkupa döntőjét, Olaszországban Inter–Napoli bajnoki rangadót rendeznek. A Paks és a Debrecen Törökországban játszik felkészülési mérkőzést. A Mosonmagyaróvár és az Esztergom női kézilabdacsapata Európa-liga-mérkőzésen lép pályára. Folytatódik a vízilabda Eb Belgrádban, és kezdődik a sznúkeresek egyik legnagyobb versenye, a Masters Londonban. Az NFL rájátszásának első körében már minden mérkőzést külön időpontban játszanak. Íme, a vasárnapi sportműsor!

 JANUÁR 11., VASÁRNAP 

 FUTBALLPROGRAM 

NB I-ES CSAPATOK FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEI
11.00, Törökország: Paks–PFK Ludogorec Razgrad (bolgár)
15.00: Törökország: DVSC–Crvena zvezda (szerb)

ANGOL FA-KUPA
A LEGJOBB 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT (AZ ELSŐ OSZTÁLYÚ CSAPATOK MÉRKŐZÉSEI)
13.00: Derby County (II.)–Leeds United (Tv: Spíler1)
15.00: Portsmouth (II.)–Arsenal (Tv: Spíler1)
15.30: West Ham United–QPR (II.)
17.30: Manchester United–Brighton & Hove Albion (Tv: Spíler1)

FRANCIA KUPA
A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT
14.00: Sochaux (III.)–Lens
18.00: Chantilly (IV.)–Rennes
18.00: Metz–Montpellier (II.)
18.00: Nantes–Nice
18.00: Le Mans (II.)–Nancy (II.)
21.00: Lille–Olympique Lyon
A Paris Saint-Germain–Paris FC mérkőzést január 12-én, hétfőn, a Bayeux FC (VI.)–Olympique Marseille meccset január 13-án, kedden játsszák le.

NÉMET BUNDESLIGA
16. FORDULÓ
15.30: Borussia Mönchengladbach–Augsburg (Tv: Arena4)
17.30: Bayern München–Wolfsburg (Tv: Match4)

OLASZ SERIE A
20. FORDULÓ
12.30: Lecce–Parma (Tv: Match4)
15.00: Fiorentina–Milan (Tv: Match4)
18.00: Hellas Verona–Lazio
20.45: Internazionale–Napoli (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!

SPANYOL LA LIGA
19. FORDULÓ
14.00: Rayo Vallecano–Mallorca (Tv: Spíler2)
16.15: Levante–Espanyol (Tv: Spíler2)

SPANYOL SZUPERKUPA
DÖNTŐ, DZSIDDA
20.00: FC Barcelona–Real Madrid (Tv: Sport2) – élőben az NSO-n!

TEREMTORNA
10.00: Fehér Miklós-emlékgála, Győr

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

AMERIKAI FUTBALL
NFL, RÁJÁTSZÁS
WILD CARD KÖR
2.00: Chicago Bears–Green Bay Packers (Tv: Arena4)
19.00: Jacksonville Jaguars–Buffalo Bills (Tv: Arena4)
22.30: Philadelphia Eagles–San Francisco 49ers (Tv: Arena4)
Hétfő, 2.00: New England Patriots–Los Angeles Chargers (Tv: Arena4)

JÉGKORONG
ERSTE LIGA
16.00: Gyergyói HK (romániai)–Dunaújvárosi Acélbikák
16.30: Corona Brasov (romániai)–Újpesti TE
17.30: SC Csíkszereda (romániai)–DVTK Jegesmedvék
18.30: Debreceni EAC–Budapest Jégkorong Akadémia HC (Tv: M4 Sport+)

KÉZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
9. FORDULÓ
A-CSOPORT
14.00: Dortmund (német)–Esbjerg (dán) (Tv: Sport1)
B-CSOPORT
14.00: Krim Ljubljana (szlovén)–Sola (norvég)
14.00: Podravka Vegeta (horvát)–Brest Bretagne (francia)
16.00: Odense (dán)–CSM Bucuresti (román) (Tv: Sport2)
NŐI EURÓPA-LIGA, CSOPORTKÖR
1. FORDULÓ
A-CSOPORT
16.00: Motherson Mosonmagyaróvári KC–Thüringer HC (német) (Tv: Sport1)
B-CSOPORT
18.00: Nyköbing Falster (norvég)–Mol Esztergom (Tv: Sport1)

KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
18.00: SZTE-Szedeák–NHSZ-Szolnoki Olajbányász – a Szolnok BL-kötelezettségei miatt elhalasztják
NŐI NB I
17.00: BKG-Prima Szigetszentmiklós–Uni Győr
18.00: Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia–DVTK HunTherm
NBA, ALAPSZAKASZ
21.00: Orlando Magic–New Orleans Pelicans (Tv: Sport1)

RÖPLABDA
NŐI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ
15.00: Vasas Óbuda–KHG KNRC
18.00: TFSE–Fatum Nyíregyháza

SZNÚKER
MASTERS, LONDON
1. forduló
20.00: Mark Selby–Hsziao Kuo-tung (Tv: Eurosport1)
20.00: Shaun Murpy–Vu Jize (Tv: Eurosport2)

TÉLI SPORTOK
Alpesi sí, világkupaversenyek
10.20: férfi műlesiklás, 1. futam, Adelboden (Tv: Eurosport1)
11.45: női szuper óriás-műlesiklás, Zauchensee (Tv: Eurosport1)
13.30: férfi műlesiklás, 2. futam, Adelboden (Tv: Eurosport1)
Északi összetett, világkupaverseny
12.20: férfi HS 97, Otepää (Tv: Eurosport2)
15.20: férfi 7.5 km, kompakt, Otepää (Tv: Eurosport1)
Sílövészet, világkupaverseny
10.45: férfi váltó, Oberhof (Tv: Eurosport2)
14.30: női üldözéses, Oberhof (Tv: Eurosport1)
Síugrás, világkupaverseny
16.00: férfi HS 140, Zakopane (Tv: Eurosport1)
Szánkó, világkupaverseny
9.45: női páros, 2. futam, Winterberg (Tv: Eurosport1)

TENISZ
Australian Open, Melbourne
0.30: egyes, selejtező, 1. forduló
United Cup, Sydney
7.30: döntő, 7.30
ATP 250-es és WTA 500-as torna, Adelaide
ATP 250-es torna, Auckland
ATP 250-es torna, Hongkong
WTA 250-es torna, Hobart

TEREPRALI
Dakar rali, 7. szakasz
Rijád–Vadi ad-Davaszir (462 km)

VÍVÁS 
Párbajtőr-világkupaverseny, Fudzsejra
5.30: női csapatverseny
6.30: férfi csapatverseny
Kard Grand Prix-verseny, Tunisz
9.00: férfi egyéni 64-es tábla
10.20: női egyéni 64-es tábla
Férfi tőr világkupaverseny, Párizs
9.00: csapatverseny

VÍZILABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD
B-CSOPORT
18.00: Szlovénia–Horvátország (Tv: M4 Sport)
20.30: Görögország–Grúzia (Tv: M4 Sport)
D-CSOPORT
12.45: Törökország–Olaszország (Tv: M4 Sport)
15.15: Románia–Szlovákia

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel. Műsorvezető: Szőke Viktória, Erdei Márk, Kovács Erika, Gyurta Gergely. Szerkesztő: Erdei Márk
6.00: A szombati és vasárnapi sporteseményekről és érdekességekről beszélgetünk. Nemzeti sportkrónika
7.00: Este el Clásico lesz a spanyol Szuperkupa döntőjében
7.40: Elkezdődött a férfi vízilabda Európa-bajnokság Belgrádban
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Nemzeti Sportkrónika
8.40: Kuczora Csenge és Faluvégi Dorottya az új idényben a bukaresti CSM-ben folytatja, és 2027-től a francia klasszis, Dika Mem is klubot vált
9.05: Legutóbb 2010-ben szerepelt magyar jégtáncos a téli olimpián – Hoffmann Nóra érkezik a stúdióba

10.00: Sportdélelőtt

12.00: Sporthely, műsorvezető: Bera Emese

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal

Körkapcsolás. Műsorvezető: Katona László. Szerkesztő: Tóth Béla
15.00: Olasz Gergő jelentkezik Győrből, a Fehér Miklós-emléktornáról
15.30: Kialakult a legjobb négy mezőnye a futball Afrikai Nemzetek Kupájában
16.00: Közvetítés a Mosonmagyaróvár–Thüringer női kézilabda Európa-liga-csoportmérkőzésről, riporter: Katona László
18.00: Közvetítés a Nyköbing–Esztergom női kézilabda Európa-liga-csoportmérkőzésről, riporter: Tóth Béla
20.00: Darts: mit kell tudni a Q Schoolról és a Pro Tour-kártyáról?
20.30: Napi összefoglaló, benne interjúk a női röplabda Extraliga rangadójáról, a Vasas–Kaposvár mérkőzésről, beszámoló az európai futball-ligák hétvégi fordulójáról
21.00: Ez történt a férfi vízilabda Európa-bajnokságon. A vonalban Moravcsik-Fecskés Orsolya, a téma a gyorskorcsolya Eb
21.30: Hoffmann Nóra volt a Sportreggel vendége

22.30: Sportvilág Nyáguly Gergellyel

 

