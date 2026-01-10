Vasárnapi sportműsor: FC Barcelona–Real Madrid Szuperkupa-meccs, Inter–Napoli bajnoki
JANUÁR 11., VASÁRNAP
FUTBALLPROGRAM
NB I-ES CSAPATOK FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEI
11.00, Törökország: Paks–PFK Ludogorec Razgrad (bolgár)
15.00: Törökország: DVSC–Crvena zvezda (szerb)
ANGOL FA-KUPA
A LEGJOBB 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT (AZ ELSŐ OSZTÁLYÚ CSAPATOK MÉRKŐZÉSEI)
13.00: Derby County (II.)–Leeds United (Tv: Spíler1)
15.00: Portsmouth (II.)–Arsenal (Tv: Spíler1)
15.30: West Ham United–QPR (II.)
17.30: Manchester United–Brighton & Hove Albion (Tv: Spíler1)
FRANCIA KUPA
A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT
14.00: Sochaux (III.)–Lens
18.00: Chantilly (IV.)–Rennes
18.00: Metz–Montpellier (II.)
18.00: Nantes–Nice
18.00: Le Mans (II.)–Nancy (II.)
21.00: Lille–Olympique Lyon
A Paris Saint-Germain–Paris FC mérkőzést január 12-én, hétfőn, a Bayeux FC (VI.)–Olympique Marseille meccset január 13-án, kedden játsszák le.
NÉMET BUNDESLIGA
16. FORDULÓ
15.30: Borussia Mönchengladbach–Augsburg (Tv: Arena4)
17.30: Bayern München–Wolfsburg (Tv: Match4)
OLASZ SERIE A
20. FORDULÓ
12.30: Lecce–Parma (Tv: Match4)
15.00: Fiorentina–Milan (Tv: Match4)
18.00: Hellas Verona–Lazio
20.45: Internazionale–Napoli (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!
SPANYOL LA LIGA
19. FORDULÓ
14.00: Rayo Vallecano–Mallorca (Tv: Spíler2)
16.15: Levante–Espanyol (Tv: Spíler2)
SPANYOL SZUPERKUPA
DÖNTŐ, DZSIDDA
20.00: FC Barcelona–Real Madrid (Tv: Sport2) – élőben az NSO-n!
TEREMTORNA
10.00: Fehér Miklós-emlékgála, Győr
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, RÁJÁTSZÁS
WILD CARD KÖR
2.00: Chicago Bears–Green Bay Packers (Tv: Arena4)
19.00: Jacksonville Jaguars–Buffalo Bills (Tv: Arena4)
22.30: Philadelphia Eagles–San Francisco 49ers (Tv: Arena4)
Hétfő, 2.00: New England Patriots–Los Angeles Chargers (Tv: Arena4)
JÉGKORONG
ERSTE LIGA
16.00: Gyergyói HK (romániai)–Dunaújvárosi Acélbikák
16.30: Corona Brasov (romániai)–Újpesti TE
17.30: SC Csíkszereda (romániai)–DVTK Jegesmedvék
18.30: Debreceni EAC–Budapest Jégkorong Akadémia HC (Tv: M4 Sport+)
KÉZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
9. FORDULÓ
A-CSOPORT
14.00: Dortmund (német)–Esbjerg (dán) (Tv: Sport1)
B-CSOPORT
14.00: Krim Ljubljana (szlovén)–Sola (norvég)
14.00: Podravka Vegeta (horvát)–Brest Bretagne (francia)
16.00: Odense (dán)–CSM Bucuresti (román) (Tv: Sport2)
NŐI EURÓPA-LIGA, CSOPORTKÖR
1. FORDULÓ
A-CSOPORT
16.00: Motherson Mosonmagyaróvári KC–Thüringer HC (német) (Tv: Sport1)
B-CSOPORT
18.00: Nyköbing Falster (norvég)–Mol Esztergom (Tv: Sport1)
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
18.00: SZTE-Szedeák–NHSZ-Szolnoki Olajbányász – a Szolnok BL-kötelezettségei miatt elhalasztják
NŐI NB I
17.00: BKG-Prima Szigetszentmiklós–Uni Győr
18.00: Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia–DVTK HunTherm
NBA, ALAPSZAKASZ
21.00: Orlando Magic–New Orleans Pelicans (Tv: Sport1)
RÖPLABDA
NŐI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ
15.00: Vasas Óbuda–KHG KNRC
18.00: TFSE–Fatum Nyíregyháza
SZNÚKER
MASTERS, LONDON
1. forduló
20.00: Mark Selby–Hsziao Kuo-tung (Tv: Eurosport1)
20.00: Shaun Murpy–Vu Jize (Tv: Eurosport2)
TÉLI SPORTOK
Alpesi sí, világkupaversenyek
10.20: férfi műlesiklás, 1. futam, Adelboden (Tv: Eurosport1)
11.45: női szuper óriás-műlesiklás, Zauchensee (Tv: Eurosport1)
13.30: férfi műlesiklás, 2. futam, Adelboden (Tv: Eurosport1)
Északi összetett, világkupaverseny
12.20: férfi HS 97, Otepää (Tv: Eurosport2)
15.20: férfi 7.5 km, kompakt, Otepää (Tv: Eurosport1)
Sílövészet, világkupaverseny
10.45: férfi váltó, Oberhof (Tv: Eurosport2)
14.30: női üldözéses, Oberhof (Tv: Eurosport1)
Síugrás, világkupaverseny
16.00: férfi HS 140, Zakopane (Tv: Eurosport1)
Szánkó, világkupaverseny
9.45: női páros, 2. futam, Winterberg (Tv: Eurosport1)
TENISZ
Australian Open, Melbourne
0.30: egyes, selejtező, 1. forduló
United Cup, Sydney
7.30: döntő, 7.30
ATP 250-es és WTA 500-as torna, Adelaide
ATP 250-es torna, Auckland
ATP 250-es torna, Hongkong
WTA 250-es torna, Hobart
TEREPRALI
Dakar rali, 7. szakasz
Rijád–Vadi ad-Davaszir (462 km)
VÍVÁS
Párbajtőr-világkupaverseny, Fudzsejra
5.30: női csapatverseny
6.30: férfi csapatverseny
Kard Grand Prix-verseny, Tunisz
9.00: férfi egyéni 64-es tábla
10.20: női egyéni 64-es tábla
Férfi tőr világkupaverseny, Párizs
9.00: csapatverseny
VÍZILABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD
B-CSOPORT
18.00: Szlovénia–Horvátország (Tv: M4 Sport)
20.30: Görögország–Grúzia (Tv: M4 Sport)
D-CSOPORT
12.45: Törökország–Olaszország (Tv: M4 Sport)
15.15: Románia–Szlovákia
