Vasárnapi sportműsor: FC Barcelona–Real Madrid Szuperkupa-meccs, Inter–Napoli bajnoki

JANUÁR 11., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

NB I-ES CSAPATOK FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEI

11.00, Törökország: Paks–PFK Ludogorec Razgrad (bolgár)

15.00: Törökország: DVSC–Crvena zvezda (szerb)

ANGOL FA-KUPA

A LEGJOBB 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT (AZ ELSŐ OSZTÁLYÚ CSAPATOK MÉRKŐZÉSEI)

13.00: Derby County (II.)–Leeds United (Tv: Spíler1)

15.00: Portsmouth (II.)–Arsenal (Tv: Spíler1)

15.30: West Ham United–QPR (II.)

17.30: Manchester United–Brighton & Hove Albion (Tv: Spíler1)

FRANCIA KUPA

A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

14.00: Sochaux (III.)–Lens

18.00: Chantilly (IV.)–Rennes

18.00: Metz–Montpellier (II.)

18.00: Nantes–Nice

18.00: Le Mans (II.)–Nancy (II.)

21.00: Lille–Olympique Lyon

A Paris Saint-Germain–Paris FC mérkőzést január 12-én, hétfőn, a Bayeux FC (VI.)–Olympique Marseille meccset január 13-án, kedden játsszák le.

NÉMET BUNDESLIGA

16. FORDULÓ

15.30: Borussia Mönchengladbach–Augsburg (Tv: Arena4)

17.30: Bayern München–Wolfsburg (Tv: Match4)

OLASZ SERIE A

20. FORDULÓ

12.30: Lecce–Parma (Tv: Match4)

15.00: Fiorentina–Milan (Tv: Match4)

18.00: Hellas Verona–Lazio

20.45: Internazionale–Napoli (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!

SPANYOL LA LIGA

19. FORDULÓ

14.00: Rayo Vallecano–Mallorca (Tv: Spíler2)

16.15: Levante–Espanyol (Tv: Spíler2)

SPANYOL SZUPERKUPA

DÖNTŐ, DZSIDDA

20.00: FC Barcelona–Real Madrid (Tv: Sport2) – élőben az NSO-n!

TEREMTORNA

10.00: Fehér Miklós-emlékgála, Győr

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, RÁJÁTSZÁS

WILD CARD KÖR

2.00: Chicago Bears–Green Bay Packers (Tv: Arena4)

19.00: Jacksonville Jaguars–Buffalo Bills (Tv: Arena4)

22.30: Philadelphia Eagles–San Francisco 49ers (Tv: Arena4)

Hétfő, 2.00: New England Patriots–Los Angeles Chargers (Tv: Arena4)

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

16.00: Gyergyói HK (romániai)–Dunaújvárosi Acélbikák

16.30: Corona Brasov (romániai)–Újpesti TE

17.30: SC Csíkszereda (romániai)–DVTK Jegesmedvék

18.30: Debreceni EAC–Budapest Jégkorong Akadémia HC (Tv: M4 Sport+)

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

9. FORDULÓ

A-CSOPORT

14.00: Dortmund (német)–Esbjerg (dán) (Tv: Sport1)

B-CSOPORT

14.00: Krim Ljubljana (szlovén)–Sola (norvég)

14.00: Podravka Vegeta (horvát)–Brest Bretagne (francia)

16.00: Odense (dán)–CSM Bucuresti (román) (Tv: Sport2)

NŐI EURÓPA-LIGA, CSOPORTKÖR

1. FORDULÓ

A-CSOPORT

16.00: Motherson Mosonmagyaróvári KC–Thüringer HC (német) (Tv: Sport1)

B-CSOPORT

18.00: Nyköbing Falster (norvég)–Mol Esztergom (Tv: Sport1)

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

18.00: SZTE-Szedeák–NHSZ-Szolnoki Olajbányász – a Szolnok BL-kötelezettségei miatt elhalasztják

NŐI NB I

17.00: BKG-Prima Szigetszentmiklós–Uni Győr

18.00: Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia–DVTK HunTherm

NBA, ALAPSZAKASZ

21.00: Orlando Magic–New Orleans Pelicans (Tv: Sport1)

RÖPLABDA

NŐI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ

15.00: Vasas Óbuda–KHG KNRC

18.00: TFSE–Fatum Nyíregyháza

SZNÚKER

MASTERS, LONDON

1. forduló

20.00: Mark Selby–Hsziao Kuo-tung (Tv: Eurosport1)

20.00: Shaun Murpy–Vu Jize (Tv: Eurosport2)

TÉLI SPORTOK

Alpesi sí, világkupaversenyek

10.20: férfi műlesiklás, 1. futam, Adelboden (Tv: Eurosport1)

11.45: női szuper óriás-műlesiklás, Zauchensee (Tv: Eurosport1)

13.30: férfi műlesiklás, 2. futam, Adelboden (Tv: Eurosport1)

Északi összetett, világkupaverseny

12.20: férfi HS 97, Otepää (Tv: Eurosport2)

15.20: férfi 7.5 km, kompakt, Otepää (Tv: Eurosport1)

Sílövészet, világkupaverseny

10.45: férfi váltó, Oberhof (Tv: Eurosport2)

14.30: női üldözéses, Oberhof (Tv: Eurosport1)

Síugrás, világkupaverseny

16.00: férfi HS 140, Zakopane (Tv: Eurosport1)

Szánkó, világkupaverseny

9.45: női páros, 2. futam, Winterberg (Tv: Eurosport1)

TENISZ

Australian Open, Melbourne

0.30: egyes, selejtező, 1. forduló

United Cup, Sydney

7.30: döntő, 7.30

ATP 250-es és WTA 500-as torna, Adelaide

ATP 250-es torna, Auckland

ATP 250-es torna, Hongkong

WTA 250-es torna, Hobart

TEREPRALI

Dakar rali, 7. szakasz

Rijád–Vadi ad-Davaszir (462 km)

VÍVÁS

Párbajtőr-világkupaverseny, Fudzsejra

5.30: női csapatverseny

6.30: férfi csapatverseny

Kard Grand Prix-verseny, Tunisz

9.00: férfi egyéni 64-es tábla

10.20: női egyéni 64-es tábla

Férfi tőr világkupaverseny, Párizs

9.00: csapatverseny

VÍZILABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD

B-CSOPORT

18.00: Szlovénia–Horvátország (Tv: M4 Sport)

20.30: Görögország–Grúzia (Tv: M4 Sport)

D-CSOPORT

12.45: Törökország–Olaszország (Tv: M4 Sport)

15.15: Románia–Szlovákia

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel. Műsorvezető: Szőke Viktória, Erdei Márk, Kovács Erika, Gyurta Gergely. Szerkesztő: Erdei Márk

6.00: A szombati és vasárnapi sporteseményekről és érdekességekről beszélgetünk. Nemzeti sportkrónika

7.00: Este el Clásico lesz a spanyol Szuperkupa döntőjében

7.40: Elkezdődött a férfi vízilabda Európa-bajnokság Belgrádban

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Nemzeti Sportkrónika

8.40: Kuczora Csenge és Faluvégi Dorottya az új idényben a bukaresti CSM-ben folytatja, és 2027-től a francia klasszis, Dika Mem is klubot vált

9.05: Legutóbb 2010-ben szerepelt magyar jégtáncos a téli olimpián – Hoffmann Nóra érkezik a stúdióba

10.00: Sportdélelőtt

12.00: Sporthely, műsorvezető: Bera Emese

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal

Körkapcsolás. Műsorvezető: Katona László. Szerkesztő: Tóth Béla

15.00: Olasz Gergő jelentkezik Győrből, a Fehér Miklós-emléktornáról

15.30: Kialakult a legjobb négy mezőnye a futball Afrikai Nemzetek Kupájában

16.00: Közvetítés a Mosonmagyaróvár–Thüringer női kézilabda Európa-liga-csoportmérkőzésről, riporter: Katona László

18.00: Közvetítés a Nyköbing–Esztergom női kézilabda Európa-liga-csoportmérkőzésről, riporter: Tóth Béla

20.00: Darts: mit kell tudni a Q Schoolról és a Pro Tour-kártyáról?

20.30: Napi összefoglaló, benne interjúk a női röplabda Extraliga rangadójáról, a Vasas–Kaposvár mérkőzésről, beszámoló az európai futball-ligák hétvégi fordulójáról

21.00: Ez történt a férfi vízilabda Európa-bajnokságon. A vonalban Moravcsik-Fecskés Orsolya, a téma a gyorskorcsolya Eb

21.30: Hoffmann Nóra volt a Sportreggel vendége

22.30: Sportvilág Nyáguly Gergellyel