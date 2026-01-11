Jégkorong: kikapott az U18-as leányválogatott az A-csoportos vb-n

Helytállt az U18-as leány jégkorong-válogatott a kanadai Membertouban zajló A-csoportos világbajnokságon a svédek elleni első mérkőzésén. A jóval esélyesebb skandináv együttes a 7. percben szerzett vezetést, majd a második harmad második percében létszámfölénybe került, és betalált. A magyar csapat a viszonylag stabilnak mondható védekezés mellett támadásban is fejlődött, aminek meglett az eredménye: a második játékrész 14. percében

Simon Bíborka a kék vonalról lőtt kapura, a svéd kapuson átjutott a korong, amelyet Hiezl Réka közvetlen közelről bepiszkált a kapuba.

A harmadik harmadra 2–1-es svéd előnnyel korcsolyáztak ki a csapatok, ám az állás nem sokáig maradt így. Az ötödik és a hatodik percben is betalált az ellenfél, amivel eldöntötte a meccset, és 4–1-re meg is nyerte azt.



Érdekesség, hogy az első fordulóban rendezett négy mérkőzésből a magyaroké volt a legszorosabb, ugyanis az Egyesült Államok 13–0-ra verte Szlovákiát, Csehország 9–1-re nyert Finnország ellen, míg Kanada 9–0-ra győzte le Svájcot.

Fodor Zoltán szövetségi edző csapata legközelebb január 12-én, magyar idő szerint 23 órakor lép jégre a házigazda Kanada ellen. A mérkőzést a Sport TV közvetíti.

U18-AS LEÁNY-VILÁGBAJNOKSÁG, A-CSOPORT, MEMBERTOU ÉS SYDNEY (KANADA)

Csoportkör, 1. forduló

Magyarország–Svédország 1–4 (0–1, 1–1, 0–2)

Gól: Hiezl 34., ill. Hesselvall 7., Lindgren 22., Stridh 45., Grillfors 46.



A magyar válogatott programja a csoportkörben:

Január 10., 17.00 (magyar idő szerint 22.00) Magyarország–Svédország 1–4

Január 12., 18.00 (magyar idő szerint 23.00 ) Magyarország–Kanada

Január 13., 20.30 (magyar idő szerint január 14. 01.30) Magyarország–Svájc



A magyar válogatott kerete:

Kapusok: Csordás Csenge (KASI), Majoros Emma (MAC Budapest), Takács Noémi Zoé (MAC Budapest)

Hátvédek: Faragó Luca (Ajka/BJA), Görbe Liza (Lehel HC/BJA), Gyula Rebeka (BJA), Hajdu Lili (HKB), Haraszt Lorina (BJA), Schneider Kata (BJA), Simon Bíborka (MAC Budapest), Szabó Bonita (Rheintal Future, svájci)

Csatárok: Bátyi Boróka (BJA), Bereczki Dóra (DHK), Hiezl Réka Effi (Shattuck St. Mary’s, amerikai), Kerkovits Réka (BJA), Magyar Diána (Mad Dogs, német), Máhr Dóra (UTE/BJA), Polónyi Petra (NAHA, amerikai), Sághy Lara (BJA), Szalai Szonja (BJA), Tamás Helga (Vasas/MAC Budapest), Temesi Blanka (MAC Budapest), Vass Szonja (BJA), Weiler Krisztina (OHA, kanadai), Zsobrák Hanna (Rampage)

