Thomas Müller szerint a Bayern eljuthat a BL-döntőbe

A 36 éves futballista, aki tavaly nyár óta az Egyesült Államokban légióskodik, müncheni látogatása alkalmával nyilatkozott erről a Bild című napilapnak. Úgy vélekedett, a Bayern nemcsak a Bundesligában esélyes a bajnoki címre, hanem a BL-ben is eljuthat a fináléba.

Müller – aki az észak-amerikai ligában (MLS) szereplő Vancouver Whitecapsben játszik – kétszer is BL-győztes volt a müncheni együttessel, s most arról is beszélt, hogy változatlanul követi korábbi csapatának mérkőzéseit.

„Igyekszem minél több találkozót megnézni az időeltolódás ellenére. A Bayern játéka nemcsak látványos, hanem mindig jól strukturált és hatékony is. A játékosok agresszívak és sikeréhesek, érezni lehet, hogyan működnek együtt, ettől kifejezetten szórakoztató nézni az összecsapásokat” – fogalmazott.

A BL alapszakaszában a Bayern hat forduló után a második helyen áll, öt győzelem mellett csak az éllovas Arsenalól kapott ki. A hátralévő két körben a belga Union Saint-Gilloise-val és a holland PSV Eindhovennel játszik még. A sorozat döntőjét május 30-án rendezik a Puskás Arénában.