A Metz otthonában is győzött, továbbra is hibátlan az ETO a női kézilabda BL-ben

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 9. FORDULÓ

A-CSOPORT

METZ HANBDALL (francia)–GYŐRI AUDI ETO KC 24–27 (14–14)

Metz, 4935 néző. Vezette: Metalari, Nikolovszki (északmacedónok)

METZ: BUNDSEN – Granier 3, Vámos P. 2, Grandveau 2, BOUKTIT 6 (2), Axnér 3, Valentini. Csere: X. Smits, Ngombele 3, Albek, Wajoka 3, Borg 2 (2), Castets. Edző: Emmanuel Mayonnade

GYŐR: SAKO – Hovden 1, HOUSHEER 5 (2), Dulfer 2, Breistöl 1, De Paula 3, Elver 3. Csere: Szemerey (kapus), VAN WETERING 5, K. Jörgensen 1, V. Kristiansen 2, Fodor Cs. 2, Hagman 2, Stanko. Edző: Per Johansson

Az eredmény alakulása. 10. perc: 6–6. 15. p.: 8–9. 17. p.: 8–13. 24. p.: 13–13. 36. p.: 16–18. 40. p.: 20–19. 50. p.: 22–22. 57. p.: 22–26

Kiállítások: 4, ill. 12 perc

Hétméteresek: 6/4, ill. 2/2

A nemrég 2025 legjobb magyar női kézilabdázójának megválasztott Vámos Petrával a kezdőjében vágott neki a Metz a BL-címvédő Győr elleni rangadónak. A hét meccsének első gólját a franciák másik klasszis irányítója, Léna Grandveau szerezte meg. Nem volt könnyű dolga a magyar sztárcsapatnak, amely beálló nélkül utazott el Franciaországba. Kari Brattset, Linn Blohm és Anna Lagerquist sem állt Per Johansson rendelkezésére, a svéd szakember kényszerből Kelly Dulfert küldte be a falba birkózni.

Az egy hónapja véget ért világbajnokság álomcsapatából négy játékost is megcsodálhattunk, ami jól bizonyítja, hogy ez a párosítás a BL budapesti négyes döntőjében is összejöhet. A beálló Sarah Bouktit csak nyártól lesz a Győr játékosa, ekkor csatlakozik az első húsz percben nagyot játszó Bruna de Paulához, a jobbátlövő Dione Housheerhez és a jobbszélső Emilie Hovdenhez. Bo van Wetering szédületesen kezdte a meccset, hét és fél perc után már négy gólnál járt. Amíg a győriek kialakították a 13–8-as vezetésüket, szinte tökéletesen kézilabdáztak. A vendégcsapat ezután saját magának nehezítette meg az összecsapást, Dulfer második kiállítása után nem sokkal hármas emberhátrányba került, miután egy védekezésen belül előbb Kristina Jörgensen visszarántotta Vámost, majd Kristine Breistöl is szabálytalankodott Lucie Granier-vel szemben. Közben a franciáknál Albek Anna is beállt, de az egyenlítő gólt Vámos passzából Bouktit dobta be. Dulfer nyakon vágta Tyra Axnért, ezért a 28. percben megkapta harmadik két percét és ezzel együtt a piros lapját is. Vámos a szünet előtt megszerezte első gólját, amivel a Metz 14–14-re egyenlített.

A metzi kapuban Johanna Bundsen egyre többet találkozott a labdával, a 21 éves Betchaidelle Ngombele találatával az ellenfél rövid időre a vezetést is átvette. Az 50. perc környékén ismét a Győr kerekedett felül, Sako nagy védései jó alapot adtak ahhoz, hogy csapata hárommal meglépjen. A francia kapus nyolc percen át nem kapott gólt, eközben kivédett egy hetest is. Három perccel a vége előtt a jobbkezes Helena Elver a jobbszélső posztjáról beugorva tette el szép mozdulattal Bundsen mellett a labdát. Innen a riválisnak már nem volt visszaút, a Győr 27–24-re győzött és megőrizte százszázalékos mérlegét.

A Gloria Bistria a csoport harmadik helyén, jókora favoritként fogadta a nyolcadik Buducsnosztot, ehhez képest... A vendégek a szünetig még csak tartották a lépést, 18–18 lett az első félidő vége, de a rengeteg gólt hozó meccsen végül nekik jött ki jobban a lépést, a védekezésük is összeállt az utolsó percekre, így a Bistria 38–34-re kikapott hazai pályán. A CSOPORT MÁSIK MÉRKŐZÉSÉN

A-CSOPORT M Gy D V L-K Gk P 1. GYŐR 9 9 – – 309–227 +82 18 2. Metz 9 7 – 2 283–238 +45 14 3. Gloria Bistrita 9 6 – 3 278–286 –8 12 4. Esbjerg 8 4 1 3 262–239 +23 9 5. DEBRECEN 8 2 – 6 229–250 –21 4 6. Storhamar 8 2 – 6 201–224 –23 4 7. Borussia Dortmund 8 2 – 6 232–265 –33 4 8. Buducsnoszt 9 1 1 7 222–287 –65 3

