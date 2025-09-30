A Bayern München 35 perc alatt lerendezte a meccsét, az Inter szintén simán nyert a BL-ben

Internazionale–Slavia Praha 3–0

A cseh csapat egyszer már pontot szerzett a San Siróban, 2019 őszén a Bajnokok Ligája csoportkörében 1–1-et játszott az Interrel úgy, hogy a hazaiak a 92. percben egyenlítettek Nicolo Barella góljával – Csehországban aztán az olaszok nyertek 3–1-re. Egy darabig ezúttal is jól tartotta magát a Slavia, a milánóiak leginkább beívelésekkel tudtak zavart okozni, de nagy helyzetig nem jutottak. Az első fél óra végén született meg a hazaiak vezető gólja, amihez kellett a vendégkapus óriási hibája is. Hazaadás után Jindrich Stanek akarta továbbtenni a labdát David Zimának, de rövid volt a labdája, így Lautaro Martínez megelőzte a védőt, és kapásból az üres kapuba lőtt – az argentin csatár az első Inter-játékos, aki hét különböző idényben is gólt szerzett a BEK-/BL-ben. Gyorsan érkezett a megnyugtató második gól is, Marcus Thuram tört be a tizenhatoson belülre a bal oldalon, majd centerezett, Denzel Dumfries pedig közelről a kapuba pörgette a labdát.

Jól őrizte előnyét a kék-fekete együttes, még akkor is, ha a prágaiak bátrabban jöttek ki a második félidőre. Lautaro Martínez lezárhatta volna a mérkőzést az 57. percben, de nagy helyzetben jobb külsővel a kapus kezébe lőtt, egy perc múlva pedig Petar Sucic járt közel a gólhoz, ám miután eltolta a labdát Stanek mellett, a visszafutó Stepán Chaloupek nagyot mentett. Csak nem úszta meg a harmadik gólt a vendéggárda, Thuram remek passza után Alessandro Bastoni adott középre, Lautaro Martínez pedig ezúttal nem hibázott. A maradék hitét is elveszítette a Slavia Praha, az olasz csapatnak pedig ugyan még voltak helyzetei, de igazából megfelelt számára ez az eredmény.

Pafosz–Bayern München 1–5

A klubcsapatában a találkozó előtt 13 tétmeccsen 18 gólnál járó Harry Kane Limassolban is elemében volt, a 9. percben a jobb kapufára kanalazta a labdát, az első negyedóra végén pedig már be is talált. Az angol csatár Michael Olisétól kapott pontos labdát, majd fel sem nézett, úgy lőtt hét méterről a jobb alsóba. Öt perc múlva megérkezett az újabb bajor gól, Raphaël Guerreiro kényszerítőzött a tizenhatoson belül Nicolas Jacksonnal, s miután visszakapta a labdát, hét méterről az elvetődő Neofitosz Mihail felett a kapu közepébe emelt. A folytatásban is óriási volt a vendégfölény, a hazaiak csak nyomozták a labdát, és megérkezett a harmadik gól is. Olise a biciklicselei után Jacksonhoz passzolt, aki nem állítgatott, hanem a jobb alsóba lőtt, majd négy perc múlva Kane fűzött be négy embert, s négy méterről Mihail lábai között a kapuba lőtt. Végképp eldőlt, így le is ült a mérkőzés, de a szünet előtt még Mislav Orsic gondoskodott róla, hogy legyen miért felpattanni a székből, mivel 25 méterről a bal felső sarokba bombázott, Manuel Neuer elvetődni sem tudott a lövésre.

A szünet után David Goldar csökkenthette volna tovább a hazaiak hátrányát, ám a kapu jobb oldalába tartó fejesét épp egy csapattársa blokkolta. Elég alacsony fordulatszámon pörgött már a Bayern, és ez a koncentrációban is látszott, például amikor Joshua Kimmich a kapu mellé fejelt, pedig Mihail már a földön feküdt. Aztán Olise már nem kegyelmezett, két gólpassz után maga is betalált. Jackson a kapusba lőtt ziccerben, a kipattanóra viszont a francia válogatott szélső lecsapott, és a léc alá emelt, az sem zavarta, hogy két védő áll a gólvonal előtt. Edzőmeccsjelleget öltött a mérkőzés az utolsó 20 percre, már nem született újabb gól – Serge Gnabry és Jackson is csak a jobb oldali kapufát találta el a hajrában, így a Pafosz megúszta a még nagyobb verést. A müncheniek hetedszer találkoztak ciprusi együttessel, és hetedszer is nyertek – elképesztő az összesített gólkülönbség, 36–3 a német csapat javára.