Rövid tél Európában – Cselőtei Márk publicisztikája

Még mindig szokni kell, hogy az adott naptári év utolsó meccseivel nem ér véget a Bajnokok Ligája és az Európa-liga első főtáblás része, vagyis a csoportkör, amit tavaly felváltott az alapszakasz. A korábbi rendszerben még úgy lehetett évet zárni, hogy már a nyolcaddöntős párosításokat is ismertük, jelenleg azt sem tudjuk, a csapatok hanyadik helyen, hol, melyik szakaszba jutnak tovább, hiszen két forduló még hátravan januárban, de összegezni már lehet, egyre inkább tisztul a kép.

Ami a BL-t illeti, két csapat eredmények és játék tekintetében is kiemelkedik a mezőnyből. A Bayern München hat mérkőzéséből ötöt nyert meg, 15 pontot gyűjtött, találkozónként három gólt szerzett, összesen hetet kapott, ebből hármat épp az Arsenal ellen, amely hat kör után egyedüliként hibátlan: 18-ból 18 pont, 17–1-es gólkülönbség, azt az egy találatot a bajorok elleni 3–1-es meggyőző siker során kapta. Láttuk a múlt idényben, semmire sem garancia az első hely, hiszen az akkor hétből hét győzelemmel kezdő, az alapszakaszt megnyerő Liverpool a nyolcaddöntőben azonnal megkapta a későbbi győztes Paris Saint-Germaint, amellyel szemben tizenegyesekkel alulmaradt, de azért örülhetnek Londonban, hogy az utolsó két meccsre kevésbé kell koncentrálni.

Ha már PSG: a címvédő a múlt héten botlott egyet, de így is 13 megszerzett pontjával ott áll a harmadik helyen, s nem forog kockán a továbbjutása. A Manchester City egyre meggyőzőbb teljesítményével, a Real Madrid idegenbeli legyőzésével már negyedik, a legjobb öt meglepetéscsapata pedig az Atalanta, amely edzőt váltott a nyáron, majd az ősz során újra, de így is meglepően stabil és jó teljesítményre képes.

No de kinek kell aggódnia? A Barcelona két vereséggel és egy döntetlennel (három siker mellett) csak a 15., így hibátlan utolsó két meccsre van szüksége az egyenes ági nyolcaddöntőhöz, vagyis a legjobb nyolcba kerüléshez. Rezeghet a léc a jelenleg hetedik Real Madridnak és a legutóbbi ezüstérmes Internazionalénak (6.) is, de összességében azért elmondható, hogy a nagycsapatok a múlt idényben megtanulták a svájci lebonyolítási rendszer lényegét: minden meccs számít.

A Liverpool két magyarral a soraiban (BL-keretében) természetesen külön szegmenst érdemel – nem mintha Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos nélkül nem volna az a csapat, amely az idény talán legtöbb témáját szolgáltatja. A múlt évad Premier League-bajnoka nyáron rengeteg pénzt költött el a keret megerősítésére, de ez sok megszokást, jól működő játékfázist felborított, Arne Slot menedzser pedig továbbra is küzd az egyensúly megtalálásával. A Liverpool ősszel pocsék formába került, az új igazolások nem teljesítenek a kívántnak megfelelően, a csapat a bajnokságban mutatott többszöri szenvedés mellett a BL-ben is botlott kétszer, a sajtó már a holland szakvezető menesztéséről cikkezett, majd jött a Mohamed Szalah-botrány: az egyiptomi kikerült a kezdőből, edzőjét bírálta a sajtóban, így a keretből is, de a hétvégén visszatért a pályára a Premier League-ben. Megviselte tehát a „vörösöket” az elmúlt néhány hónap, a Bajnokok Ligájában azonban így is van esélyük a legjobb nyolc közé kerülni, hiszen a Real Madridot és az Intert is legyőzték 1–0-ra legutóbbi rangadóikon, jelenleg a kilencedik helyen állnak, a két hátralévő ellenfél pedig a Marseille (idegenben) és a Qarabag (otthon), ellenük a hat pont jogos elvárás.

A liverpooliak üde színfoltja egyértelműen Szoboszlai Dominik ebben az idényben, ő a keret messze legjobban teljesítő játékosa, ezt pedig fantasztikus érzés magyarként leírni. A válogatott csapatkapitánya a bajnokságban is remekel, de a BL-ben még erre is rátesz egy lapáttal, „lazán” ott van a sorozat álomcsapatában hat kört követően. Három gólja és három gólpassza mellett is briliáns számokkal büszkélkedhet: 91 százalékos pontossággal passzol, meccsenként kioszt három kulcspasszt és folyamatosan alakítja ki társainak a helyzeteket, miközben jobbhátvédként is bevetették már. Kerkez Milos az elitsorozatban egyelőre nem kap ennyire fontos szerepet, összesen kétszer kezdett, de a játéka javul. Ami a Bajnokok Ligája harmadik magyarját, Sallai Rolandot illeti, ő továbbra is „poszton kívül”, jobbhátvédként szerepel a török Galatasarayban, de itt kulcsember, hatszor lépett pályára, ötször kezdett. Csapata többek közt a Liverpoolt is megverte, még sincs biztos továbbjutó helyen a legjobb 24-ben, hiszen jelenleg a 18., s a következő két találkozóját az Atlético Madrid (otthon) és a Manchester City (idegenben) ellen vívja.

Ez a pillanatnyi helyzet tehát a BL-ben, de az Európa-liga mellett sem mehetünk el szó nélkül, hiszen ott a Ferencváros aratja sorban a sikereket. A második számú európai kupasorozat tabellájának élén jelen pillanatban a Lyon áll hat meccsen megszerzett 15 ponttal, de mellette, mögötte rendkívül szoros a mezőny. Az éllovastól csupán egy ponttal lemaradva hatodik az FTC, amely veretlenül zárta az őszt, négy győzelme és két döntetlenje van – utóbbiak a Fenerbahce ellen idegenben és a Plzennel szemben hazai pályán, sokáig emberhátrányban játszva jöttek össze. Ha a múlt idényből indulunk ki, akkor akár az is lehet, hogy már ez a pontszám elegendő lenne a Fradinak, hogy megcsípje az egyenes ági nyolcaddöntőbe jutást, vagyis a legjobb nyolcat, hiszen az akkor nyolcadik skót Rangersnek (amelyet a Ferencváros csütörtökön 2–1-re vert meg a Groupama Arénában) ugyancsak 14 pontja volt, de amennyire sűrű a mezőny, valószínűbb, hogy minimum egy pontra még szükség lesz.

Az FTC-nek a többiekhez hasonlóan két mérkőzése van még hátra. A görög Panathinaikosz ellen hazai pályán, a másik idegenben az angol Nottingham Foresttel szemben. Nem kérdés, melyik nyerhetőbb a kettő közül. A görögök jelenleg a 15. helyen állnak, így utaznak Budapestre, azon a meccsen pedig a Fradi lesz az esélyesebb. Győzelem esetén gyakorlatilag biztossá válna az egyenes ági továbbjutás. A Forest elleni csörte már keményebb dió, az idénybeli második edzőváltás óta megtáltosodtak az angolok, azóta az El-ben három győzelmük és egy döntetlenjük van (előtte egyszer ikszeltek, egyszer kikaptak) de még így is a Ferencváros mögött állnak, a tizenegyedikek. Az biztos, hogy az El-mezőnyt összességében gyengíti, a Fradit viszont segíti, hogy ebben a lebonyolítási rendszerben már nem csatlakoznak a továbbjutottakhoz BL-ből kieső sztárcsapatok. Ez persze nem azt jelenti, hogy a zöld-fehéreknek már a végső győzelemben kell gondolkodniuk, hiszen vetélytársaik olyan csapatok, mint az Aston Villa, a Betis, a Lyon, a Nottingham Forest, a Fenerbahce, a Stuttgart vagy éppen az AS Roma, de az egyenes ági nyolcaddöntő növelhetné a ferencvárosi esélyeket, irányt mutatna egy még merészebb menetelés felé.

Az Európa-ligában a szoros állás miatt nehéz megjósolni, mely csapatok kerülhetnek a sorozat végjátékába, nincs egyértelműen a többiek felett álló, kiemelkedő csapat, hacsak az Aston Villát nem tekintjük annak. Ezzel szemben hat meccs után a BL-ben az Arsenal és a Bayern München dominál, de legalább négy további esélyest fel tudunk sorolni, ha a PSG-re, a Manchester Cityre, a Liverpoolra vagy éppen a Real Madridra gondolunk, s akkor még olyan csapatokat nem is említettünk, mint a Chelsea, az Inter vagy éppen az Atlético Madrid.

Európa most pihenhet kicsit, de korántsem annyit, mint korábban, mindkét sorozatban folytatás januárban!

