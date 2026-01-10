FA-kupa: nem csak a PL-ben megy, az FA-kupából is továbbment a Villa, ráadásul a Spurs ellen

Az eseménydús 16 órás idősávot követően már csak egy „csúcsmeccset” rendeztek 18.45-tól az FA-kupában szombaton. A bajnokságban szenvedő Tottenham Hotspur fogadta az ott remeklő, harmadik helyen álló Aston Villát, amely ezen a meccsen sem fogta vissza magát: Unai Emery legénysége a 22., majd a 48. percben is beköszönt, a szünetben 2–0-ra vezetett.

Ezzel persze nem volt vége a meccsnek, a Spurs Wilson Odobert góljával szépített az 54. percben, ezzel alaposan izgalmassá téve az utolsó bő félórát. Nos, ment-ment a Tottenham, de nem sikerült betalálnia, a meccs vége már inkább a durvaságokról szólt, a Villa pedig továbbjutott a legjobb 32 közé.

ANGOL FA-KUPA

A LEGJOBB 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT (AZ ELSŐ OSZTÁLYÚ CSAPATOK MÉRKŐZÉSEI)

Tottenham Hotspur–Aston Villa 1–2 (Odobert 54., ill. Buendía 22., Rogers 45+3.)

KÉSŐBB

21.00: Charlton (II.)–Chelsea (Tv: Spíler1)

KORÁBBAN

Burnley–Millwall (II.) 5–0 (A. Barnes 11., 65., Tchaouna 35., Anthony 44., Banel 89.)

Fulham–Middlesbrough (II.) 3–1 (H. Wilson 61., Smith-Rowe 77., Kevin 90+3., ill. Hackney 30.)

Manchester City–Exeter (III.) 9–1 (Alleyne 12., Rodri 24., Doyle-Hayes 42. – öngól, Fitzwater 45+2. – öngól, R. Lewis 49., 90+1., Semenyo 54., Reijnders 72., O'Reilly 79., McAidoo 86., ill. Birch 90.)

Sheffield Wednesday (II.)–Brentford 0–2 (Lewis-Potter 27., Jensen 64. – 11-esből)

Newcastle United–Bournemouth 3–3 – tizenegyesekkel 7–6 (H. Barnes 50., 118., Gordon 90+5. – 11-esből, ill. A. Scott 62., Brooks 68., Tavernier 102+2.)

TOVÁBBI EREDMÉNYEK

Boreham Wood (IV.)–Burton (III.) 0–5

Doncaster (III.)–Southampton (II.) 2–3

Ipswich (II.)–Blackpool (III.) 2–1

Stoke City (II.)–Coventry (II.) 1–0

Bristol City (II.)–Watford (II.) 5–1

Cambridge United (IV.)–Birmingham (II.) 2–3

Grimsby (IV.)–Weston-super-Mare (VI.) 3–2

KORÁBBAN SZOMBATON

Everton–Sunderland 1–1 (Garner 89. – 11-esből, ill. Le Fee 30.) – 11-esekkel: 0–3

Macclesfield (VI.)–Crystal Palace 2–1 (P. Dawson 43., I. Buckley 61., ill. Pino 90.)

Wolverhampton–Shrewsbury (IV.) 6–1 (Strand Larsen 9., 41., 58., J. Arias 11., R. Gomes 87., Arokodare 90+2., ill. Marquis 26. – 11-esből)