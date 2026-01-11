25 pontos utolsó negyeddel, hatalmas fordítással verte meg a Packerst a Bears – videó

Az NFL legősibb rivalizálásának 213. felvonása újabb izgalmas találkozót hozott. A Chicago és a Green Bay az elmúlt egy hónapban kétszer is találkozott egymással, a Packers mindkétszer két labdabirtoklásos előnyt szerzett az első félidőben, egyszer megőrizte, egyszer viszont hosszabbításban kikapott. A Bears így hazai pályán játszhatott a hetedik kiemelt Green Bayjel, amely remekül kezdett. Ugyan egy nyolcperces támadósorozat végén egy mezőnygóllal a Bears került előnybe, a Packers szintén egy hosszú drive-val vágott vissza, ráadásul a vendégek TD-t szereztek – Christian Watson kapta el Jordan Love passzát.

A folytatásban is agresszívan támadott a Bears, minden negyedik kísérletre ráment Ben Johnson csapata, az első félidőben viszont négy kísérletből két sikertelen passz és egy interception volt Caleb Williams mérlege. A Green Bay a labdaszerzés után 87 yardot tett meg a célterületig, nem sokkal később egy 32 yardos drive végén szerzett TD-t. Utóbbinál Watson beugrott a célterületre, de közben Tyrique Stevenson kiütötte a kezéből a labdát, amit Romeo Doubs szedett össze, így az egyyardosról jöhetett a Packers. Két sikertelen futás után Doubs elkapásával 21–3-ra növelte előnyét a Green Bay.

A három labdabirtoklásos előny ellenére egyáltalán nem volt lefutott a mérkőzés. Ahogy a korábbi két alkalommal, ezúttal is fellépett a második félidőben a Bears védelme, a Packers támadósora pedig rossz szokásához híven szenvedett a szünetet követően. A vendégek a második félidő első négy támadósorozatából háromszor is 3 and out után lementek, összesen 14 játékból kilenc yardot tettek meg. Hiába a sok esély, egy ideig a Chicago sem élt a lehetőséggel, Williams újabb interceptiont dobott, emellett csak két mezőnygóllal tudott zárkózni. A negyedik negyedben aztán újabb fordulat jött, a Bears egy gyors, 66 yardos támadósorozat végén megszerezte az első TD-t.

Innen indult az elképesztő őrület. Az addig egyáltalán nem működő Packers-támadósor végigment a pályán, és visszaállította a két labdabirtoklásos különbséget. Alig több mint két perccel később Caleb Williams Olamide Zaccheaust találta meg a célterületen belül, ráadásul a kétpontos is sikeres volt, három pontra olvadt a Packers előnye. A Green Bay bajait tetézte, hogy bár eljutott a Bears térfelére, Brandon McManus a második mezőnygólját is kihagyta (egy extra pontot is hibázott). Az önbizalomtól duzzadó Chicago hatalmas lélektani fölényben játszva könnyedén szerzett újabb touchdownt, ezzel a mérkőzés során másodszor vezetett. A Packersnek maradt bő másfél másodperce, eljutott a Chicago 23 yardos vonaláig, de a TD nem sikerült, a Bears 31–27-re legyőzte az ősi riválist egy emlékezetes mérkőzésen.

Jordan Love 323 passzolt yarddal és négy TD-vel fejezte be a találkozót. Christian Watsonnak, Jayden Reednek is volt elkapott hatpontosa, valamint az újonc Matthew Golden is megszerezte karrierje első TD-jét, míg a legtöbb yardot Romeo Doubs termelte, nyolc elkapásból 124-et. Caleb Williams 361 yardot passzolt, két touchdownjára két eladott labda jutott. DJ Moore hat elkapásból 64 yardot és egy hatpontost gyűjtött, Colston Loveland nyolc elkapásból 137 yarddal zárt, D'Andre Swift pedig 54 yardot és egy TD-t futott. A Packersnél McManus három rúgást is hibázott, ami hét pontjába került a vendégeknek, ellenben Cairo Santos mind az öt rúgását értékesíttette, ebből három mezőnygól volt (legjhosszabb 51 yard), így 11 ponttal segítette csapatát.

AMERIKAI FUTBALL

NFL, RÁJÁTSZÁS

WILD CARD KÖR

Vasárnap

NFC, Chicago Bears (2.)–Green Bay Packers (7.) 31–27 (3–7, 0–14, 3–0, 25–6)

KÉSŐBB

19.00: AFC, Jacksonville Jaguars (3.)–Buffalo Bills (6.) (Tv: Arena4)

22.30: NFC, Philadelphia Eagles (3.)–San Francisco 49ers (6.) (Tv: Arena4)

Hétfő

2.00: AFC, New England Patriots (2.)–Los Angeles Chargers (7.) (Tv: Arena4)

Kedd

2.15: AFC, Pittsburgh Steelers (4.)–Houston Texans (5.) (Tv: Arena4)

Szombat

NFC, Carolina Panthers (4. kiemelt)–Los Angeles Rams (5.) 31–34 (0–7, 14–10, 3–3, 14–14)