Kylian Mbappé is bevethető a Barca elleni Szuperkupa-döntőn

Örömteli hír a Real Madrid szurkolóinak, hogy Kylian Mbappé ott lehet a Barcelona elleni spanyol Szuperkupa-döntőben vasárnap. A világbajnok francia csatár szilveszter óta térdsérüléssel bajlódik, a Betis elleni bajnokit (5–1) és az Atlético elleni Szuperkupa-elődöntőt (2–1) is kihagyta, pénteken azonban egy magángéppel elutazott a szaúd-arábiai Dzsiddába, a döntő helyszínére, és szombaton már a csapattal edzett. Mondanunk sem kell, vele sokkal veszélyesebbek a királyiak. Ebben az idényben 24 tétmérkőzésen 29 gólt szerzett, a Barcelona ellen pedig eddig kilenc fellépésen tizenkétszer volt eredményes – ennél több gólt a jelenleg aktív futballisták közül csak Cristiano Ronaldo (20) és Karim Benzema (16) szerzett a katalánok ellen. Kérdés persze, milyen formában van, és kezdő lesz-e vagy csak csereként kap lehetőséget.

„Nem akarunk feleslegesen kockáztatni, mérlegeljük a helyzetet – mondta a 27 éves csatárról Xabi Alonso, a madridiak vezetőedzője az As-nak. – Sokkal jobban érzi magát, a terv az volt, hogy már az Atlético ellen is velünk lesz, de semmit sem akartunk elsietni. Ugyanakkor végig úgy kalkuláltunk, hogy ha döntőbe jutunk, ő is játszik. Fel kell mérni, milyen állapotban van, ezen múlik, hogy kezdő lesz-e.”

A Real Madridot tavaly nyár óta irányító Xabi Alonso edzőként az első trófeáját nyerheti meg a klubbal, a katalánokat vezető Hans-Dieter Flick viszont a negyediket a Barcával, és másodszor diadalmaskodhat a Szuperkupában. A német szakvezetőt természetesen Mbappéról is kérdezték.