Kylian Mbappé is bevethető a Barca elleni Szuperkupa-döntőn
Örömteli hír a Real Madrid szurkolóinak, hogy Kylian Mbappé ott lehet a Barcelona elleni spanyol Szuperkupa-döntőben vasárnap. A világbajnok francia csatár szilveszter óta térdsérüléssel bajlódik, a Betis elleni bajnokit (5–1) és az Atlético elleni Szuperkupa-elődöntőt (2–1) is kihagyta, pénteken azonban egy magángéppel elutazott a szaúd-arábiai Dzsiddába, a döntő helyszínére, és szombaton már a csapattal edzett. Mondanunk sem kell, vele sokkal veszélyesebbek a királyiak. Ebben az idényben 24 tétmérkőzésen 29 gólt szerzett, a Barcelona ellen pedig eddig kilenc fellépésen tizenkétszer volt eredményes – ennél több gólt a jelenleg aktív futballisták közül csak Cristiano Ronaldo (20) és Karim Benzema (16) szerzett a katalánok ellen. Kérdés persze, milyen formában van, és kezdő lesz-e vagy csak csereként kap lehetőséget.
„Nem akarunk feleslegesen kockáztatni, mérlegeljük a helyzetet – mondta a 27 éves csatárról Xabi Alonso, a madridiak vezetőedzője az As-nak. – Sokkal jobban érzi magát, a terv az volt, hogy már az Atlético ellen is velünk lesz, de semmit sem akartunk elsietni. Ugyanakkor végig úgy kalkuláltunk, hogy ha döntőbe jutunk, ő is játszik. Fel kell mérni, milyen állapotban van, ezen múlik, hogy kezdő lesz-e.”
A Real Madridot tavaly nyár óta irányító Xabi Alonso edzőként az első trófeáját nyerheti meg a klubbal, a katalánokat vezető Hans-Dieter Flick viszont a negyediket a Barcával, és másodszor diadalmaskodhat a Szuperkupában. A német szakvezetőt természetesen Mbappéról is kérdezték.
„Amióta itt vagyunk, hány Clásicót játszottunk? – tette fel a kérdést a sajtótájékoztatón. – Ötöt, és csak egyet vesztettünk el, pedig mindegyiken játszott Kylian Mbappé. Ő a világ legjobb csatára, de a Real Madrid lesz az ellenfelünk, nem ő.”
A két együttes legutóbb október végén találkozott, akkor a La Ligában a madridiak Mbappé és Jude Bellingham góljával 2–1-re győztek. A bajnokságban négy pont a lemaradásuk az ősi riválistól, és nyilvánvalóan jót tenne a csapat önbizalmának a vasárnapi rangadó megnyerése. Ugyanakkor okkal tartják esélyesebbnek a Barcelonát, a katalánok jobb formában vannak, a fővárosiak védelme pedig foghíjas. A spanyol lapok szerint Antonio Rüdiger szinte biztosan nem lép pályára, Raúl Asencio játéka kérdéses, Dean Huijsen nincs tökéletes állapotban, David Alabával pedig az eddigiek alapján nem számol a szakmai stáb. Újabb gólzáporos Barca-siker sem lenne meglepő…
SPANYOL SZUPERKUPA
DÖNTŐ, DZSIDDA
20.00: FC Barcelona–Real Madrid (Tv: Sport2) – élőben az NSO-n!