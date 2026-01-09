Szombati sportműsor: magyar–francia meccs a vízilabda Eb-rajton; csúcsligák; női kézilabda BL

JANUÁR 10., SZOMBAT

FUTBALLPROGRAM

NB I-ES CSAPATOK FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSE

12.00, Nagymihály: MFK Zemplín Mihalovce (szlovák I.)–Kazincbarcika

13.00, Mezőkövesd: Újpest FC–FC Kosice (Kassa, szlovákiai)

13.00, Sándor Károly Akadémia: MTK Budapest–Kozármisleny (NB II) – zárt kapus

14.00, La Manga (Spanyolország): Ferencváros–Holstein Kiel (német II.)

14.00, Antalya (Törökország): ETO FC–FK Partizan (szerb)

14.00, Belek (Törökország): Nyíregyháza–MFK Karviná (cseh)

15.00, Belek (Törökország): Kisvárda–Caykur Rizespor (török)

35. AFRIKAI NEMZETEK KUPÁJA, MAROKKÓ

NEGYEDDÖNTŐ

17.00: Algéria–Nigéria

20.00: Egyiptom–Elefántcsontpart

ANGOL FA-KUPA

A LEGJOBB 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT (AZ ELSŐ OSZTÁLYÚ CSAPATOK MÉRKŐZÉSEI)

13.15: Everton–Sunderland

13.15: Macclesfield (VI.)–Crystal Palace (Tv: Spíler1)

13.15: Wolverhampton–Shrewsbury (IV.)

16.00: Burnley–Millwall (II.)

16.00: Fulham–Middlesbrough (II.)

16.00: Manchester City–Exeter (III.)

16.00: Newcastle United–Bournemouth

16.00: Sheffield Wednesday (II.)–Brentford

18.45: Tottenham Hotspur–Aston Villa (Tv: Spíler1)

21.00: Charlton (II.)–Chelsea (Tv: Spíler1)

FRANCIA KUPA

A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

15.30: Angers–Toulouse

15.30: Orléans (III.)–Monaco

15.30: Bastia (II.)–Troyes (II.)

15.30: Montreuil (VI.)–Amiens (II.)

18.00: Avranches (IV.)–Strasbourg

18.00: Hauts Lyonnais (V.)–Lorient

18.00: Istres (IV.)–Laval (II.)

18.00: Le Puy (III.)–Reims (II.)

21.00: Sochaux (III.)–Lens

NÉMET BUNDESLIGA

16. FORDULÓ

15.30: Freiburg–Hamburg

15.30: Heidenheim–1. FC Köln

15.30: Union Berlin–Mainz (Tv: Arena4)

18.30: Bayer Leverkusen–VfB Stuttgart (Tv: Arena4)

St. Pauli–RB Leipzig – elhalasztva

Werder Bremen–Hoffenheim – elhalasztva

OLASZ SERIE A

20. FORDULÓ

15.00: Como–Bologna (Tv: Match4)

15.00: Udinese–Pisa

18.00: Roma–Sassuolo (Tv: Match4)

20.45: Atalanta–Torino (Tv: Match4)

SPANYOL LA LIGA

19. FORDULÓ

14.00: Oviedo–Betis (Tv: Spíler2)

16.15: Villarreal–Alavés (Tv: Spíler2)

18.30: Girona–Osasuna (Tv: Spíler2)

21.00: Valencia–Elche (Tv: Spíler2)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, RÁJÁTSZÁS

WILD CARD KÖR

22.30: Carolina Panthers–Los Angeles Rams (Tv: Arena4)

Vasárnap, 2.00: Chicago Bears–Green Bay Packers (Tv: Arena4)

ATLÉTIKA

17.35: mezeifutó-világbajnokság, Tallahassee (Tv: M4 Sport+)

E-SPORT

20.45: világbajnokság, verseny, Mexikóváros (Tv: Eurosport1)

JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA

17.30: Hydro Fehérvár AV19–Pioneers Voralberg (osztrák)

18.30: FTC-Telekom–HC Innsbruck (osztrák)

U18-AS VB, NŐK, KANADA

22.00: Svédország–Magyarország (Tv: Sport1)

SVÉD BAJNOKSÁG, FÉRFIAK

15.15: Färjestad–Djurgarden (Tv: Sport2)

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

9. FORDULÓ

A-CSOPORT

16.00: Metz HB (francia)–Győri Audi ETO KC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

16.00: Gloria Bistrita (román)–OTP Group-Buducsnoszt (montenegrói)

20.00: DVSC Schaeffler–Storhamar HE (norvég) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

B-CSOPORT

18.00: Ikast HB (dán)–FTC-Rail Cargo Hungaria (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

NŐI NB I

16.30: Alba Fehérvár KC–Moyra-Budaörs

18.00: Kisvárda Master Good SE–NEKA

18.00: Kozármisleny KA–Vasas SC

EURÓPA-LIGA, NŐK

18.00: Larvik–Baia Mare (Tv: Sport2)

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

18.00: Endo Plus Service-Honvéd–Kometa-KVGY Kaposvári KK

18.00: NKA Universitas Pécs–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely

18.00: Sopron KC–Zalakerámia ZTE KK

18.00: Egis Körmend–DEAC

19.30: Alba Fehérvár–Atomerőmű SE (Tv: M4 Sport)

NŐI NB I

17.00: Csata TKK–NKA Universitas Pécs

17.30: ELTE BEAC Újbuda–Sopron Basket

18.00: VBW CEKK Cegléd–TFSE

18.00: Vasas Akadémia–Tarr KSC Szekszárd

RÖPLABDA

Férfi Extraliga, alapszakasz

17.00: Dunaújvárosi KSE–Vegyész RC Kazincbarcika

18.00: DEAC–MEAFC-Peka Bau

18.00: TFSE–Prestige Fitness PSE

19.00: MAFC–Vidux-Szegedi RSE

TÉLI SPORTOK

Alpesi sí, világkupa, Adelboden

10.00: férfiak, óriás-műlesiklás, 1. futam (Tv: Eurosport1)

13.15: férfiak, óriás-műlesiklás, 2. futam (Tv: Eurosport1)

Alpesi sí, világkupa, Zauchensee

11.30: nők, lesiklás (Tv: Eurosport1)

Északi összetett, világkupa, Otepää

9.20: férfiak, HS 97 (Tv: Eurosport2)

10.35: nők, HS 97 (Tv: Eurosport2)

12.45: férfiak, 10 km (Tv: Eurosport2)

13.20: nők, 5 km (Tv: Eurosport2)

Gyorskorcsolya

14.00: távonkénti Európa-bajnokság, Tomaszów Mazowiecki (Tv: M4 Sport+)

Sílövészet, világkupa, Oberhof

11.45: férfiak, üldözéses (Tv: Eurosport2)

14.30: nők, váltó (Tv: Eurosport1)

Síugrás, világkupa, Zakopane

14.10: férfiak, HS 140, selejtező (Tv: Eurosport2)

15.55: férfiak, szupercsapatverseny (Tv: Eurosport1)

Szánkó, világkupa, Winterberg

15.45: férfiak, egyéni, 2. futam (Tv: Eurosport2)

TENISZ

United Cup, Sydney

7.30: elődöntő

ATP 250-es és WTA 500-as torna, Adelaide

1.30: egyes, selejtező, 2. forduló, főtábla, 1. forduló; páros, 1. forduló

ATP 250-es torna, Auckland

23.30: egyes, selejtező, 2. forduló, főtábla, 1. forduló; páros, 1. forduló

ATP 250-es és WTA 500-as torna, Brisbane

5.00: férfiak, egyes, döntő, páros, döntő; nők, egyes, döntő

ATP 250-es torna, Hongkong

6.30: egyes, elődöntő; páros, elődöntő

WTA 250-es torna, Auckland

5.30: egyes, döntő, 3. Páros, döntő

WTA 250-es torna, Hobart

1.00: egyes, selejtező, 2. forduló

VÍVÁS

Párbajtőr-vk-verseny, Fudzsejra

Egyéni 64-es tábla

6.00: nők

7.45: férfiak

Kard Grand Prix-verseny, Tunisz

11.00: egyéni selejtező, férfiak

Férfi tőr világkupaverseny, Párizs

9.00: egyéni 64-es tábla

Női tőr világkupaverseny, Hongkong

1.00: csapatverseny

VÍZILABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD

A-CSOPORT

15.15: Magyarország–Franciaország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

18.00: Málta–Montenegró (Tv: M4 Sport)

C-CSOPORT

12.45: Izrael–Spanyolország

20.30: Hollandia–Szerbia (Tv: M4 Sport+)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Szalai Kristóf, Károlyi Andrea, L. Pap István

Szerkesztő: Szalai Kristóf

6.00: Visszatekintés a hét fontosabb eseményeire

7.00: Heti kosárlabda-összefoglaló

7.40: Danyi Gábort hívjuk

8.40: Ruben Amorim, Viktor Gyökeres, Joao Felix

9.00: Bánki József érkezik a stúdióba

9.30: A nap hallgatója. A nap legjobb pillanatai

10.00: Sportdélelőtt

12.00: Sporthely

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal

Körkapcsolás

Műsorvezető: Balogh Balázs

Szerkesztő: Cserjés Bendegúz

15.15: Közvetítés a Magyarország–Franciaország férfi vízilabda Eb-csoportmérkőzésről, kommentátor: Regős László

16.00: Közvetítés a Metz–Győr női kézilabda BL-csoporttalálkozóról, kommentátor: Tóth Béla, szakértő: Marosán György

18.00: Közvetítés az Ikast–FTC női kézilabda BL-csoportmérkőzésről, kommentátor: Németh Kornél, szakértő: Marosán György

19.30: Közvetítés az Alba Fehérvár–Atomerőmű férfi NB I-es kosárlabdameccsről, kommentátor: Balogh Balázs, szakértő: Károlyi Andrea

20.00: Közvetítés a DVSC–Storhamar női kézilabda BL-csoportmérkőzésről, kommentátor: Olasz Gergő, szakértő: Marosán György

22.30: Sportvilág