Szombati sportműsor: magyar–francia meccs a vízilabda Eb-rajton; csúcsligák; női kézilabda BL
JANUÁR 10., SZOMBAT
FUTBALLPROGRAM
NB I-ES CSAPATOK FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSE
12.00, Nagymihály: MFK Zemplín Mihalovce (szlovák I.)–Kazincbarcika
13.00, Mezőkövesd: Újpest FC–FC Kosice (Kassa, szlovákiai)
13.00, Sándor Károly Akadémia: MTK Budapest–Kozármisleny (NB II) – zárt kapus
14.00, La Manga (Spanyolország): Ferencváros–Holstein Kiel (német II.)
14.00, Antalya (Törökország): ETO FC–FK Partizan (szerb)
14.00, Belek (Törökország): Nyíregyháza–MFK Karviná (cseh)
15.00, Belek (Törökország): Kisvárda–Caykur Rizespor (török)
35. AFRIKAI NEMZETEK KUPÁJA, MAROKKÓ
NEGYEDDÖNTŐ
17.00: Algéria–Nigéria
20.00: Egyiptom–Elefántcsontpart
ANGOL FA-KUPA
A LEGJOBB 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT (AZ ELSŐ OSZTÁLYÚ CSAPATOK MÉRKŐZÉSEI)
13.15: Everton–Sunderland
13.15: Macclesfield (VI.)–Crystal Palace (Tv: Spíler1)
13.15: Wolverhampton–Shrewsbury (IV.)
16.00: Burnley–Millwall (II.)
16.00: Fulham–Middlesbrough (II.)
16.00: Manchester City–Exeter (III.)
16.00: Newcastle United–Bournemouth
16.00: Sheffield Wednesday (II.)–Brentford
18.45: Tottenham Hotspur–Aston Villa (Tv: Spíler1)
21.00: Charlton (II.)–Chelsea (Tv: Spíler1)
FRANCIA KUPA
A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT
15.30: Angers–Toulouse
15.30: Orléans (III.)–Monaco
15.30: Bastia (II.)–Troyes (II.)
15.30: Montreuil (VI.)–Amiens (II.)
18.00: Avranches (IV.)–Strasbourg
18.00: Hauts Lyonnais (V.)–Lorient
18.00: Istres (IV.)–Laval (II.)
18.00: Le Puy (III.)–Reims (II.)
21.00: Sochaux (III.)–Lens
NÉMET BUNDESLIGA
16. FORDULÓ
15.30: Freiburg–Hamburg
15.30: Heidenheim–1. FC Köln
15.30: Union Berlin–Mainz (Tv: Arena4)
18.30: Bayer Leverkusen–VfB Stuttgart (Tv: Arena4)
St. Pauli–RB Leipzig – elhalasztva
Werder Bremen–Hoffenheim – elhalasztva
OLASZ SERIE A
20. FORDULÓ
15.00: Como–Bologna (Tv: Match4)
15.00: Udinese–Pisa
18.00: Roma–Sassuolo (Tv: Match4)
20.45: Atalanta–Torino (Tv: Match4)
SPANYOL LA LIGA
19. FORDULÓ
14.00: Oviedo–Betis (Tv: Spíler2)
16.15: Villarreal–Alavés (Tv: Spíler2)
18.30: Girona–Osasuna (Tv: Spíler2)
21.00: Valencia–Elche (Tv: Spíler2)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, RÁJÁTSZÁS
WILD CARD KÖR
22.30: Carolina Panthers–Los Angeles Rams (Tv: Arena4)
Vasárnap, 2.00: Chicago Bears–Green Bay Packers (Tv: Arena4)
ATLÉTIKA
17.35: mezeifutó-világbajnokság, Tallahassee (Tv: M4 Sport+)
E-SPORT
20.45: világbajnokság, verseny, Mexikóváros (Tv: Eurosport1)
JÉGKORONG
OSZTRÁK LIGA
17.30: Hydro Fehérvár AV19–Pioneers Voralberg (osztrák)
18.30: FTC-Telekom–HC Innsbruck (osztrák)
U18-AS VB, NŐK, KANADA
22.00: Svédország–Magyarország (Tv: Sport1)
SVÉD BAJNOKSÁG, FÉRFIAK
15.15: Färjestad–Djurgarden (Tv: Sport2)
KÉZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
9. FORDULÓ
A-CSOPORT
16.00: Metz HB (francia)–Győri Audi ETO KC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
16.00: Gloria Bistrita (román)–OTP Group-Buducsnoszt (montenegrói)
20.00: DVSC Schaeffler–Storhamar HE (norvég) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
B-CSOPORT
18.00: Ikast HB (dán)–FTC-Rail Cargo Hungaria (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
NŐI NB I
16.30: Alba Fehérvár KC–Moyra-Budaörs
18.00: Kisvárda Master Good SE–NEKA
18.00: Kozármisleny KA–Vasas SC
EURÓPA-LIGA, NŐK
18.00: Larvik–Baia Mare (Tv: Sport2)
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
18.00: Endo Plus Service-Honvéd–Kometa-KVGY Kaposvári KK
18.00: NKA Universitas Pécs–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely
18.00: Sopron KC–Zalakerámia ZTE KK
18.00: Egis Körmend–DEAC
19.30: Alba Fehérvár–Atomerőmű SE (Tv: M4 Sport)
NŐI NB I
17.00: Csata TKK–NKA Universitas Pécs
17.30: ELTE BEAC Újbuda–Sopron Basket
18.00: VBW CEKK Cegléd–TFSE
18.00: Vasas Akadémia–Tarr KSC Szekszárd
RÖPLABDA
Férfi Extraliga, alapszakasz
17.00: Dunaújvárosi KSE–Vegyész RC Kazincbarcika
18.00: DEAC–MEAFC-Peka Bau
18.00: TFSE–Prestige Fitness PSE
19.00: MAFC–Vidux-Szegedi RSE
TÉLI SPORTOK
Alpesi sí, világkupa, Adelboden
10.00: férfiak, óriás-műlesiklás, 1. futam (Tv: Eurosport1)
13.15: férfiak, óriás-műlesiklás, 2. futam (Tv: Eurosport1)
Alpesi sí, világkupa, Zauchensee
11.30: nők, lesiklás (Tv: Eurosport1)
Északi összetett, világkupa, Otepää
9.20: férfiak, HS 97 (Tv: Eurosport2)
10.35: nők, HS 97 (Tv: Eurosport2)
12.45: férfiak, 10 km (Tv: Eurosport2)
13.20: nők, 5 km (Tv: Eurosport2)
Gyorskorcsolya
14.00: távonkénti Európa-bajnokság, Tomaszów Mazowiecki (Tv: M4 Sport+)
Sílövészet, világkupa, Oberhof
11.45: férfiak, üldözéses (Tv: Eurosport2)
14.30: nők, váltó (Tv: Eurosport1)
Síugrás, világkupa, Zakopane
14.10: férfiak, HS 140, selejtező (Tv: Eurosport2)
15.55: férfiak, szupercsapatverseny (Tv: Eurosport1)
Szánkó, világkupa, Winterberg
15.45: férfiak, egyéni, 2. futam (Tv: Eurosport2)
TENISZ
United Cup, Sydney
7.30: elődöntő
ATP 250-es és WTA 500-as torna, Adelaide
1.30: egyes, selejtező, 2. forduló, főtábla, 1. forduló; páros, 1. forduló
ATP 250-es torna, Auckland
23.30: egyes, selejtező, 2. forduló, főtábla, 1. forduló; páros, 1. forduló
ATP 250-es és WTA 500-as torna, Brisbane
5.00: férfiak, egyes, döntő, páros, döntő; nők, egyes, döntő
ATP 250-es torna, Hongkong
6.30: egyes, elődöntő; páros, elődöntő
WTA 250-es torna, Auckland
5.30: egyes, döntő, 3. Páros, döntő
WTA 250-es torna, Hobart
1.00: egyes, selejtező, 2. forduló
VÍVÁS
Párbajtőr-vk-verseny, Fudzsejra
Egyéni 64-es tábla
6.00: nők
7.45: férfiak
Kard Grand Prix-verseny, Tunisz
11.00: egyéni selejtező, férfiak
Férfi tőr világkupaverseny, Párizs
9.00: egyéni 64-es tábla
Női tőr világkupaverseny, Hongkong
1.00: csapatverseny
VÍZILABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD
A-CSOPORT
15.15: Magyarország–Franciaország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
18.00: Málta–Montenegró (Tv: M4 Sport)
C-CSOPORT
12.45: Izrael–Spanyolország
20.30: Hollandia–Szerbia (Tv: M4 Sport+)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Szalai Kristóf, Károlyi Andrea, L. Pap István
Szerkesztő: Szalai Kristóf
6.00: Visszatekintés a hét fontosabb eseményeire
7.00: Heti kosárlabda-összefoglaló
7.40: Danyi Gábort hívjuk
8.40: Ruben Amorim, Viktor Gyökeres, Joao Felix
9.00: Bánki József érkezik a stúdióba
9.30: A nap hallgatója. A nap legjobb pillanatai
10.00: Sportdélelőtt
12.00: Sporthely
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal
Körkapcsolás
Műsorvezető: Balogh Balázs
Szerkesztő: Cserjés Bendegúz
15.15: Közvetítés a Magyarország–Franciaország férfi vízilabda Eb-csoportmérkőzésről, kommentátor: Regős László
16.00: Közvetítés a Metz–Győr női kézilabda BL-csoporttalálkozóról, kommentátor: Tóth Béla, szakértő: Marosán György
18.00: Közvetítés az Ikast–FTC női kézilabda BL-csoportmérkőzésről, kommentátor: Németh Kornél, szakértő: Marosán György
19.30: Közvetítés az Alba Fehérvár–Atomerőmű férfi NB I-es kosárlabdameccsről, kommentátor: Balogh Balázs, szakértő: Károlyi Andrea
20.00: Közvetítés a DVSC–Storhamar női kézilabda BL-csoportmérkőzésről, kommentátor: Olasz Gergő, szakértő: Marosán György
22.30: Sportvilág