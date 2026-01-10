Nemzeti Sportrádió

Európai kézilabdaligák: győzelemmel kezdett Papp Nikoletta csapata az EL-ben

2026.01.10. 22:09
Fotó: Facebook/CS Minaur Baia Mare
Ogonovszky Eszter Papp Nikolett Kácsor Gréta
Papp Nikoletta három góllal járult hozzá a román CS Minaur Baia Mare 28–26-os győzelméhez a norvég Larvik HK otthonában a női kézilabda Európa-liga csoportkörének első fordulójában, szombaton.

 

Kácsor Gréta négy góljával a CSM Slatina otthon 32–29-re nyert a Dunarea Braila ellen a román női élvonalban.

Ogonovszky Eszter egyszer talált be a címvédő és listavezető Super Amara Bera Berában, amely 26–24-re nyert a BM Porrino otthonában a spanyol bajnokságban. A hazaiaknál Zsembery Viktória szintén egy gólt szerzett. Török Lilly három találata ellenére a CBM Morvedre otthon 20-18-ra kikapott az Elda Prestigiótól.

Debre Viktor vezetőedző együttese, a címvédő és listavezető Dunaszerdahely a 12. mérkőzését is megnyerte a szlovák-cseh közös női bajnokságban, a MOL Extraligában: ezúttal a HC Zlín otthonában győzött 35–18-ra. Bánfai Kíra és Élő Beatrix négy-négy, Molnár Korinna három, Farkas Júlia pedig két góllal vette ki részét a sikerből.

(MTI)

 

