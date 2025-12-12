Nemzeti Sportrádió

Dupla Tízes: melyik csapat most a Bajnokok Ligája legnagyobb favoritja?

2025.12.12.
A Dupla Tízes a Nemzeti Sport labdarúgással foglalkozó podcastje, amelyben hétről hétre kivesézzük, mi történt a futballvilágban, legyen az hazai vagy nemzetközi történés. A mostani részben értékeltük a magyar szereplők BL-őszét, végigvettük a hatodik játéknap legizgalmasabb meccseit és erősorrendet állítottunk fel a hat forduló alapján.

Az adás tartalmából:
– Értékeltük a magyar szereplők BL-őszét
– Végigvettük a hatodik játéknap legizgalmasabb meccseit  
– Erősorrend hat meccs után: ki a legnagyobb favorit?

 

 

