Dupla Tízes: melyik csapat most a Bajnokok Ligája legnagyobb favoritja?

A Dupla Tízes a Nemzeti Sport labdarúgással foglalkozó podcastje, amelyben hétről hétre kivesézzük, mi történt a futballvilágban, legyen az hazai vagy nemzetközi történés. A mostani részben értékeltük a magyar szereplők BL-őszét, végigvettük a hatodik játéknap legizgalmasabb meccseit és erősorrendet állítottunk fel a hat forduló alapján.
Az adás tartalmából:
– Értékeltük a magyar szereplők BL-őszét
– Végigvettük a hatodik játéknap legizgalmasabb meccseit
– Erősorrend hat meccs után: ki a legnagyobb favorit?
