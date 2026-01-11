Az MTK-hoz igazolt Klausz Milán, de csak nyáron csatlakozik a kék-fehérek keretéhez – hivatalos
A 20 éves Klausz – aki az előző idényben a szlovén Nafta kölcsönjátékosa volt – a jelenlegi évadban 10 meccsen két gólt jegyzett a zalai csapatban. A fővárosi klub közlése szerint az U21-es nemzeti csapatban öt meccsen egy gólt szerző csatár a tavaszi szezont kölcsönben tölti – a részletekről a napokban ad tájékoztatást az MTK, információink szerint a Kozármisleny lesz a befutó. Az átigazolás előzményeiről itt írtunk.
TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ MTK-NÁL
Érkezők: Vilius Armalas (litván, FC Hegelmann – Litvánia), Klausz Milán (ZTE FC)
Kölcsönbe érkezők: Hegyi Krisztián (West Ham United – Anglia)
Kölcsönből visszatérhetnek: –
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –
Kiszemeltek: –
Távozók: –
Kölcsönbe távozók: –
Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: –
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Klausz Milán
TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A ZALAEGERSZEGI TE FC-NÉL
Érkezők: Akpe Victory (Akpe Victory Maduabuchukwu, nigériai, FK Banga – Litvánia)
Kölcsönbe érkezők: –
Kölcsönből visszatértek: –
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –
Kiszemeltek: –
Távozók: Bodnár Gergő (Újpest FC), Krajcsovics Ábel (Újpest FC), Klausz Milán (MTK Budapest)
Kölcsönbe távozók: –
Kölcsönből visszatért klubjához: –
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Maxsuell Alegria (Maxsuell Alexandre Alves Soares, brazil, Izrael, Egyesült Államok)