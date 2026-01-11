Az MTK-hoz igazolt Klausz Milán, de csak nyáron csatlakozik a kék-fehérek keretéhez – hivatalos

Nemzeti Sportrádió

2026.01.11. 10:20
Fotó: Kovács Péter
A labdarúgó NB I-ben érdekelt MTK Budapest a hivatalos honlapján közölte, hogy szerződtette a ZTE U21-es válogatott támadóját, Klausz Milánt.

A 20 éves Klausz – aki az előző idényben a szlovén Nafta kölcsönjátékosa volt – a jelenlegi évadban 10 meccsen két gólt jegyzett a zalai csapatban. A fővárosi klub közlése szerint az U21-es nemzeti csapatban öt meccsen egy gólt szerző csatár a tavaszi szezont kölcsönben tölti – a részletekről a napokban ad tájékoztatást az MTK, információink szerint a Kozármisleny lesz a befutó. Az átigazolás előzményeiről itt írtunk.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ MTK-NÁL
Érkezők: Vilius Armalas (litván, FC Hegelmann – Litvánia), Klausz Milán (ZTE FC)
Kölcsönbe érkezők: Hegyi Krisztián (West Ham United – Anglia)
Kölcsönből visszatérhetnek:
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek:
Kiszemeltek:
Távozók:  
Kölcsönbe távozók:  
Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz:
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk:  Klausz Milán

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A ZALAEGERSZEGI TE FC-NÉL
Érkezők: Akpe Victory (Akpe Victory Maduabuchukwu, nigériai, FK Banga – Litvánia)
Kölcsönbe érkezők:
Kölcsönből visszatértek: – 
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek:  – 
Kiszemeltek: –
Távozók: Bodnár Gergő (Újpest FC), Krajcsovics Ábel (Újpest FC), Klausz Milán (MTK Budapest)
Kölcsönbe távozók:
Kölcsönből visszatért klubjához: –
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Maxsuell Alegria (Maxsuell Alexandre Alves Soares, brazil, Izrael, Egyesült Államok)

 

