Csehországban folytathatja pályafutását Baráth Péter – sajtóhír

A lengyel sportportál értesülései szerint a 23 éves középpályás – akiért a Raków 2025 nyarán csaknem egymillió eurót fizetett a Ferencvárosnak – játékjogáért a cseh élvonalbeli Sigma Olomouctól kapott ajánlatot a lengyel klub.

Baráth kihagyta a Raków legutóbbi, Red Bull Salzburg elleni felkészülési meccsét, de a már említett forrás szerint még nem született döntés a jövőjéről. A kétszeres magyar válogatott labdarúgó (akinek 2030 nyaráig érvényes szerződése van a Rakównál) 27 tétmeccsen jutott szóhoz, melyeken három gólpasszt osztott ki, így meglepő lenne, ha a czestochowai klub elengedné a cseh élvonal nyolcadik helyezettjéhez.