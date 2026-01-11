Nemzeti Sportrádió

NHL: tíz (!) gólt rámolt be a Rangers kapujába a Bruins

M. B.M. B.
Vágólapra másolva!
2026.01.11. 09:02
A kép csalóka: Marat Husznutdinov nem három, hanem négy gólt szerzett a Rangers ellen (Fotó: Getty Images)
Címkék
Marat Husznutdinov Boston Bruins NHL New York Rangers
Nem kevesebb, mint tíz gólt szerezve páholta el a New York Rangerst a Boston Bruins az észak-amerikai profi jégkorongligában (NHL).

A bostoni együttes a harmadik harmadra fordulva már 7–2-re vezetett, s az utolsó játékrészben további három góllal terhelte ellenfele hálóját. A mérkőzés hőse a Bruins orosz légiósa, Marat Husznutdinov volt, aki négy gólja mellett egy gólpasszt is kiosztott a találkozón.

NHL 
ALAPSZAKASZ
Boston Bruins–New York Rangers 10–2
Pittsburgh Penguins–Calgary Flames 1–2
Colorado Avalanche–Columbus Blue Jackets 4–0
San José Sharks–Dallas Stars 5–4 – hosszabbítás után
Buffalo Sabres–Anaheim Ducks 5–3
Carolina Hurricanes–Seattle Kraken 3–2
Montréal Canadiens–Detroit Red Wings 0–4
Ottawa Senators–Florida Panthers 2–3
Philadelphia Flyers–Tampa Bay Lightning 2–7
Toronto Maple Leafs–Vancouver Canucks 5–0
Minnesota Wild–New York Islanders 3–4 – hosszabbítás után
Nashville Predators–Chicago Blackhawks 0–3
Edmonton Oilers–Los Angeles Kings 3–4 – szétlövéssel
Vegas Golden Knights–St. Louis Blues 4–2
 

Marat Husznutdinov Boston Bruins NHL New York Rangers
Legfrissebb hírek

NHL: Scheifele vezérletével tört meg a Jets rossz sorozata, a Capitals és a Mammoth is simán nyert

Amerikai sportok
Tegnap, 9:24

NHL: hat gólt kapott Montrealban a címvédő Florida

Amerikai sportok
2026.01.09. 08:44

Elhunyt Glenn Hall, az NHL kapuslegendája

Amerikai sportok
2026.01.08. 08:48

NHL: a Chicago tíz gólt hozó meccsen győzte le a St. Louist

Amerikai sportok
2026.01.08. 07:25

NHL: az Islanders kilenc gólig meg sem állt a Devils ellen

Amerikai sportok
2026.01.07. 07:51

Sourdif és Ovecskin vezérletével tartott „kacsavadászatot” a Capitals, otthon kapott ki a Rangers

Amerikai sportok
2026.01.06. 08:03

NHL: tíz győzelem után kapott ki újra a Colorado

Amerikai sportok
2026.01.05. 07:35

NHL: Auston Matthews történelmet írt, de csapatával így is vereséget szenvedett

Amerikai sportok
2026.01.04. 08:37
Ezek is érdekelhetik