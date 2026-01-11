NHL: tíz (!) gólt rámolt be a Rangers kapujába a Bruins

A bostoni együttes a harmadik harmadra fordulva már 7–2-re vezetett, s az utolsó játékrészben további három góllal terhelte ellenfele hálóját. A mérkőzés hőse a Bruins orosz légiósa, Marat Husznutdinov volt, aki négy gólja mellett egy gólpasszt is kiosztott a találkozón.

NHL

ALAPSZAKASZ

Boston Bruins–New York Rangers 10–2

Pittsburgh Penguins–Calgary Flames 1–2

Colorado Avalanche–Columbus Blue Jackets 4–0

San José Sharks–Dallas Stars 5–4 – hosszabbítás után

Buffalo Sabres–Anaheim Ducks 5–3

Carolina Hurricanes–Seattle Kraken 3–2

Montréal Canadiens–Detroit Red Wings 0–4

Ottawa Senators–Florida Panthers 2–3

Philadelphia Flyers–Tampa Bay Lightning 2–7

Toronto Maple Leafs–Vancouver Canucks 5–0

Minnesota Wild–New York Islanders 3–4 – hosszabbítás után

Nashville Predators–Chicago Blackhawks 0–3

Edmonton Oilers–Los Angeles Kings 3–4 – szétlövéssel

Vegas Golden Knights–St. Louis Blues 4–2

