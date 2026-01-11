Ötvenöt (!) pontot számolt rá a Jazzre a Hornets a „roncsderbin”, nyert a ligautolsó Pacers is

A liga két gyengén teljesítő együttese csapott össze Salt Lake Cityben, ahol a hazai pályán játszó Jazz öt (köztük a finn magasembert, Lauri Markkanent), míg a Hornets két játékost volt kénytelen nélkülözni. A kezdőcsapatnyi hiányzó tehát magyarázatot ad a pályán történtekre, de még ennek tudatában is szürreálisan hat, hogy a Charlotte-i alakulat 55 (!) pontos vereséget mért ellenfelére. A meccs legeredményesebb játékosa a hazai együttesben játszó, 26 pontos Brice Sensabaugh volt, míg a Hornetsnél kilencen is típ pont fölött zártak.

Végig vezetve, magabiztos játékkal győzte le a Chicago Bulls a vendég Dallas Maverickst. A Coby White, Ayo Dosunmu páros vezette illinoisi együttes mind a négy negyedet megnyerte, s győzelmével megerősítette a play-int jelentő helyezését a Keleti főcsoportban.

Derrick White 29, míg Jaylen Brown 27 pontot dobott a Boston Celticsben, de ez sem volt elég a 21 pontos Victor Wembanyama vezette Spurs ellen – a végig kiélezett meccsnek az elején és a végén tudott csak vezetni a San Antoniói csapat, de végül ez is elegendőnek bizonyult a sikerhez.

Nem ez volt az idény legpontgazdagabb mérkőzése, de a 26 pontot dobó Kawhi Leonard, illetve a 25 pontos John Collins vezette Clippers így is nyerni tudott a náluk sokkal jobb idényt futó Detroit Pistons vendégeként. A hazai együttes szinte végig vezetett, de a Los Angeles-i csapat egy 30 pontos negyedik negyeddel rukkolt elő, s ez elég volt ahhoz, hogy az utolsó két percben megfordítsák a találkozót.

A játéknap meglepetését az addigi mindössze hat győzelmet számláló, ligautolsó Indiana Pacers okozta, amely hazai pályán kapta el a Miami Heatet – nem is akárhogyan. A Tyrese Haliburtont nélkülöző együttes a 29 pontot szóró Andrew Nembhard vezérletével végig vezetve gázolt át a floridaiakon, s egy adott ponton 29 ponttal is vezetett – végül 24 pontos Pacers-sikert ünnepelhettek a nézők, míg az egyébként play-int jelentő helyen álló Heat a 100 pontos határt sem érte el.

Az első két negyed még a Timberwolves-é volt Clevelandben, de a nagyszünet után magasabb sebességi fokozatra kapcsolt a Cavaliers, s a 28 pontos Donovan Mitchell vezérletével előbb fordított, majd magabiztos játékkal meg is őrizte előnyét. A meccs ezzel együtt szoros maradt, s „csak” 12 pontos sikert ünnepelhetett a hazai publikum.

NBA

ALAPSZAKASZ

Cleveland Cavaliers–Minnesota Timberwolves 146–134

Indiana Pacers–Miami Heat 123–99

Detroit Pistons–Los Angeles Clippers 92–98

Boston Celtics–San Antonio Spurs 95–100

Chicago Bulls–Dallas Mavericks 125–107

Utah Jazz–Charlotte Hornets 95–150