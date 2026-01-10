A Ferencváros nagyon fontos meccset nyert meg egy góllal Dániában



NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 9. FORDULÓ

B-CSOPORT

IKAST HB (dán)–FTC-RAIL CARGO HUNGARIA 27–28 (14–15)

Ikast, 1259 néző. Vezette: Simone, Monitilio (olaszok)

IKAST: Milling – Brandt 3, SKOGRAND 4, ARNTZEN 5, Högseth 1, Lindqvist 3, Nolsöe 2. Csere: Idéhn (kapus), ROBERTS 4 (2), Scaglione 5 (1), Klokker. Edző: Claus Mogensen

FTC: Janurik – Malestein 1, Klujber 4 (2), SIMON P. 7 (1), Ingstad, VOGEL 5, Márton G. Csere: Szilágyi D. (kapus), Tranborg, Cvijics 1, O. KANOR 5, DMITRIJEVA 5 (1), Balázs B., Hársfalvi, Bordás R. Edző: Jesper Jensen

Az eredmény alakulása. 5. perc: 0–3. 7. p.: 3–3. 13. p.: 6–5. 19. p.: 10–9. 24. p.: 11–12. 35. p.: 15–17. 39. p.: 18–17. 47. p.: 21–21. 51. p.: 23–23. 55. p.: 25–25. 57. p.: 25–27

Kiállítások: 4, ill. 10 perc

Hétméteresek: 5/3, ill. 5/4

Először meccselt szülőhazájában a Ferencváros vezetőedzőjeként Jesper Jensen, a dán szakember abban bízott az Ikast elleni idegenbeli mérkőzés előtt, hogy csapata megmutatja, mit tanult az elmúlt hónapokban. A vendégeknél játékra jelentkezett a dunaújvárosiak elleni bajnokiról hiányzó Mette Tranborg, Darja Dmitrijeva és Hársfalvi Júlia is, míg a hazaiaknál Béatrice Edwige nevét hiába kerestük volna, a korábbi győri és ferencvárosi védekezőspecialista – aki tavaly ősszel igazolt az Ikasthoz – 2025 végén befejezte pályafutását.

Három-nullás sorozattal kezdett az FTC, aztán a hazaiak jól használták ki Tranborg kiállítását, rövid idő alatt ledolgozták a hátrányukat. Emily Vogel már a meccs elején megcsillogtatta képességeit, a legutóbbi vb álomcsapatába is beválasztott német balátlövő gólokkal és gólpasszal segítette a zöld-fehéreket, míg Janurik Kinga hetesvédéssel jelentkezett – rá is fontos szerep várt a kapuban, ugyanis Böde Bíró Blankára és Laura Glauserre sem számíthatott Jensen.

A folytatás szorosan alakult, a szünetig egyik fél sem alakított ki egynél nagyobb előnyt. A játékrész utolsó tíz percében Klujber Katrinnak és a fiatal Balázs Bítiának is meg lett volna a lehetősége erre, csakhogy a hazaiak kapusa, Amalie Milling mindkét próbálkozást hárította.

15–14-es ferencvárosi előnnyel vágtak neki a csapatok a második félidőnek, amely hasonlóan indult: mint az első, kettővel vezetett az FTC, majd kiállt Tranborg és egyenlített az Ikast. A fiatal Szilágyi Diána is lehetőséget kapott a kapuban, élt is vele, védte Jamina Roberts hetesét, ráadásul a következő támadás végén Klujber juttatta ismét vezetéshez a Ferencvárost. Negyedórával a vége előtt Tranborgot harmadszor is kiállították, így ő már nem segíthette csapatát a szorosnak ígérkező végjátékban. A zöld-fehérek átlövői és irányítói vállalták magukra a harcot, szélről és beállóból sem igazán jöttek a gólok. Orlane Kanortól viszont igen, tíz perccel a vége előtt 23–21-re vezetett az FTC.

Dragana Cvijics űzte-hajtotta csapattársait, ám az Ikast nem adta magát, rendre visszakapaszkodott kétgólos hátrányból, pedig 57 perc után Angela Malestein első gólja is megszületett a szélről… Az utolsó ferencvárosi támadás végén Simon Petra értékesítette a hetest, míg a hátralévő másodpercekben Julie Mathiesen Scaglione lövése elkerülte Janurik kapuját, így a brestiek elleni novemberi hazai meccs után ismét drámai körülmények között nyert az FTC.