Stipsicz Bence: Nem nézem a tabellát, a saját játékunkkal foglalkozom, azon van mit javítani

JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA

HYDRO FEHÉRVÁR AV19–PIONEERS VORARLBERG 2–3 (0–1, 2–1, 0–0, 0–0, 0–1) – szétlövéssel

Székesfehérvár, MET Aréna, 3890 néző. Vezette: Piragic (horvát), Zrnic (szlovén), Hribar (szlovén), Váczi

FEHÉRVÁR: Reijola – Stipsicz, Messner (1) / Horváth Donát, Campbell / Falus, Stajnoch / Nagy D. – ERDÉLY 1, Bartalis (1), KURALT (1) / Archibald, Hári, Gerlach / Kulmala 1, Richards, Cheek / Magosi, Németh K., Terbócs. Edző: Ted Dent

VORARLBERG: CAFFI – Schnetzer 1, Roehl / Reini, Kernberger / Korecky, Allen (1) / Woborsky – Bukarts (1), DORNBACH 1 (1), ADAMS 1 / Maier (1), Gallant, Florchuk / Macierzynski, Tschofen, Metzler / Böhm, Summer, Erne. Edző: Johannes Nygard

Kapura lövések: 39–33

Emberelőny-kihasználás: 3/0, ill. 1/0

MESTERMÉRLEG

Ted Dent: – Az első harmad után sikerült feljavulnunk, az utolsó két játékrészben harmincöt lövést adtunk le. Jól játszott a Vorarlberg, jól védett a kapusuk. Az utolsó harmadban három emberelőnyünk is volt, megvoltak a lehetőségeink, ahogy egyébként nekik is egyenlő létszámban. Kemény küzdelem volt, egy pontot tudtunk itthon tartani.

Johannes Nygard: – Az elejétől fogva kiélezett, szoros mérkőzés volt. Jól sikerült az első harmad, a második kevésbé, de egy ilyen jó csapat, mint a Fehérvár esetében, várható volt, hogy visszavágnak. Hol mi, hol ők játszottak kicsit jobban, örülök, hogy végül mi kerültünk ki győztesen ebből a szoros találkozóból.

FTC-TELEKOM–HC INNSBRUCK 6–3 (3–1, 3–0, 0–2)

Budapest, Tüskecsarnok, 1397 néző. Vezette: Nikolic, Seewald (osztrákok), Durmis (szlovák), Muzsik

FTC: Nagy K. – Bengtsson (1), Lindgren / Hudec (1), L. Green (1) / Tóth G., Horváth M. / Seregély – SHAW 1 (1), Kestilä (2), ANTONEN 2 (1) / G. Green 1, COULTER 1 (1), TAMMELA (2) / Mihalik, Molnár D., Galajda / Laskawy, Mattyasovszki 1, Sofron / Nagy K. Edző: Timo Saarikoski

INNSBRUCK: Brandner (Vernon) – Kudla (1), Frimmel (1) / Kerber, Moberg / Stöffler, Steffler / Ebner (1) – WILKINS 2, Corbeil 1, BENKER (3) / Witting, Lajeunesse, Rappold / Bär, Mader, Coatta / Dobnig, Klassek. Edző: Ryan Kinasewich

Kapura lövések: 34–41

Emberelőny-kihasználás: 2/1, ill. 3/0