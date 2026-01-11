Stipsicz Bence: Nem nézem a tabellát, a saját játékunkkal foglalkozom, azon van mit javítani
JÉGKORONG
OSZTRÁK LIGA
HYDRO FEHÉRVÁR AV19–PIONEERS VORARLBERG 2–3 (0–1, 2–1, 0–0, 0–0, 0–1) – szétlövéssel
Székesfehérvár, MET Aréna, 3890 néző. Vezette: Piragic (horvát), Zrnic (szlovén), Hribar (szlovén), Váczi
FEHÉRVÁR: Reijola – Stipsicz, Messner (1) / Horváth Donát, Campbell / Falus, Stajnoch / Nagy D. – ERDÉLY 1, Bartalis (1), KURALT (1) / Archibald, Hári, Gerlach / Kulmala 1, Richards, Cheek / Magosi, Németh K., Terbócs. Edző: Ted Dent
VORARLBERG: CAFFI – Schnetzer 1, Roehl / Reini, Kernberger / Korecky, Allen (1) / Woborsky – Bukarts (1), DORNBACH 1 (1), ADAMS 1 / Maier (1), Gallant, Florchuk / Macierzynski, Tschofen, Metzler / Böhm, Summer, Erne. Edző: Johannes Nygard
Kapura lövések: 39–33
Emberelőny-kihasználás: 3/0, ill. 1/0
MESTERMÉRLEG
Ted Dent: – Az első harmad után sikerült feljavulnunk, az utolsó két játékrészben harmincöt lövést adtunk le. Jól játszott a Vorarlberg, jól védett a kapusuk. Az utolsó harmadban három emberelőnyünk is volt, megvoltak a lehetőségeink, ahogy egyébként nekik is egyenlő létszámban. Kemény küzdelem volt, egy pontot tudtunk itthon tartani.
Johannes Nygard: – Az elejétől fogva kiélezett, szoros mérkőzés volt. Jól sikerült az első harmad, a második kevésbé, de egy ilyen jó csapat, mint a Fehérvár esetében, várható volt, hogy visszavágnak. Hol mi, hol ők játszottak kicsit jobban, örülök, hogy végül mi kerültünk ki győztesen ebből a szoros találkozóból.
FTC-TELEKOM–HC INNSBRUCK 6–3 (3–1, 3–0, 0–2)
Budapest, Tüskecsarnok, 1397 néző. Vezette: Nikolic, Seewald (osztrákok), Durmis (szlovák), Muzsik
FTC: Nagy K. – Bengtsson (1), Lindgren / Hudec (1), L. Green (1) / Tóth G., Horváth M. / Seregély – SHAW 1 (1), Kestilä (2), ANTONEN 2 (1) / G. Green 1, COULTER 1 (1), TAMMELA (2) / Mihalik, Molnár D., Galajda / Laskawy, Mattyasovszki 1, Sofron / Nagy K. Edző: Timo Saarikoski
INNSBRUCK: Brandner (Vernon) – Kudla (1), Frimmel (1) / Kerber, Moberg / Stöffler, Steffler / Ebner (1) – WILKINS 2, Corbeil 1, BENKER (3) / Witting, Lajeunesse, Rappold / Bär, Mader, Coatta / Dobnig, Klassek. Edző: Ryan Kinasewich
Kapura lövések: 34–41
Emberelőny-kihasználás: 2/1, ill. 3/0
|AZ ÁLLÁS
M
GY
HGY
HV
V
L–K
P
|1. Klagenfurt
36
22
3
5
6
125– 85
77
|2. Graz
35
18
6
6
5
115– 77
72
|3. Salzburg
36
18
6
3
9
120– 72
69
|4. Bozen Südtirol
34
19
2
4
9
120– 83
65
|5. Olimpija Ljubljana
37
16
6
2
13
135–105
62
|6. Pustertal Wölfe
34
16
3
3
12
118– 96
57
|7. Fehérvár AV19
36
15
2
3
16
86–112
52
|8. FTC
36
13
1
6
16
98–127
47
|9. Linz
35
11
6
1
17
113–114
46
|10. Vienna Capitals
35
12
3
4
16
89–104
46
|11. Villach
34
12
1
4
17
103–115
42
|12. Vorarlberg
35
7
4
4
20
85–142
33
|13. Innsbruck
37
4
4
2
27
89–164
22
Szétlövés után kikapott a Fehérvár az osztrák hokiligában