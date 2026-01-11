Nemzeti Sportrádió

Stipsicz Bence: Nem nézem a tabellát, a saját játékunkkal foglalkozom, azon van mit javítani

KAISER TAMÁSKAISER TAMÁS
Vágólapra másolva!
2026.01.11. 08:58
null
Sitpsicz Bence szerint a Volán játékának javulnia kell! (Fotó: NSO Tv)
Címkék
Hydro Fehérvár AV19 Stipsicz Bence jégkorong ICEHL Voralberg
A Hydro Fehérvár AV19 három győzelem után szombaton hazai pályán, büntetőkkel kapott ki az osztrák hokiliga (ICEHL) utolsó előtti helyén szerénykedő Voralbergtől. A találkozó után az NSO Tv kamerája előtt Stipsicz Bence értékelt, aki beszélt arról is, mi az oka annak, hogy a feldkirchi csapat ebben a szezonban már nyolc pontot vett el a Volántól.

JÉGKORONG
OSZTRÁK LIGA
HYDRO FEHÉRVÁR AV19–PIONEERS VORARLBERG 2–3 (0–1, 2–1, 0–0, 0–0, 0–1) – szétlövéssel
Székesfehérvár, MET Aréna, 3890 néző. Vezette: Piragic (horvát), Zrnic (szlovén), Hribar (szlovén), Váczi 
FEHÉRVÁR: Reijola – Stipsicz, Messner (1) / Horváth Donát, Campbell / Falus, Stajnoch / Nagy D. – ERDÉLY 1, Bartalis (1), KURALT (1) / Archibald, Hári, Gerlach / Kulmala 1, Richards, Cheek / Magosi, Németh K., Terbócs. Edző: Ted Dent
VORARLBERG: CAFFI – Schnetzer 1, Roehl / Reini, Kernberger / Korecky, Allen (1) / Woborsky – Bukarts (1), DORNBACH 1 (1), ADAMS 1 / Maier (1), Gallant, Florchuk / Macierzynski, Tschofen, Metzler / Böhm, Summer, Erne. Edző: Johannes Nygard
Kapura lövések: 39–33
Emberelőny-kihasználás: 3/0, ill. 1/0
MESTERMÉRLEG
Ted Dent: – Az első harmad után sikerült feljavulnunk, az utolsó két játékrészben harmincöt lövést adtunk le. Jól játszott a Vorarlberg, jól védett a kapusuk. Az utolsó harmadban három emberelőnyünk is volt, megvoltak a lehetőségeink, ahogy egyébként nekik is egyenlő létszámban. Kemény küzdelem volt, egy pontot tudtunk itthon tartani.
Johannes Nygard:  – Az elejétől fogva kiélezett, szoros mérkőzés volt. Jól sikerült az első harmad, a második kevésbé, de egy ilyen jó csapat, mint a Fehérvár esetében, várható volt, hogy visszavágnak. Hol mi, hol ők játszottak kicsit jobban, örülök, hogy végül mi kerültünk ki győztesen ebből a szoros találkozóból.

FTC-TELEKOM–HC INNSBRUCK 6–3 (3–1, 3–0, 0–2)
Budapest, Tüskecsarnok, 1397 néző. Vezette: Nikolic, Seewald (osztrákok), Durmis (szlovák), Muzsik 
FTC: Nagy K. – Bengtsson (1), Lindgren / Hudec (1), L. Green (1) / Tóth G., Horváth M. / Seregély – SHAW 1 (1), Kestilä (2), ANTONEN 2 (1) / G. Green 1, COULTER 1 (1), TAMMELA (2) / Mihalik, Molnár D., Galajda / Laskawy, Mattyasovszki 1, Sofron / Nagy K. Edző: Timo Saarikoski
INNSBRUCK: Brandner (Vernon) – Kudla (1), Frimmel (1) / Kerber, Moberg / Stöffler, Steffler / Ebner (1) – WILKINS 2, Corbeil 1, BENKER (3) / Witting, Lajeunesse, Rappold / Bär, Mader, Coatta / Dobnig, Klassek. Edző: Ryan Kinasewich
Kapura lövések: 34–41
Emberelőny-kihasználás: 2/1, ill. 3/0

 
AZ ÁLLÁS

M

GY

HGY

HV

V

L–K    

P

  1. Klagenfurt

36

22

3

5

6

125–  85

77

  2. Graz

35

18

6

6

5

115–  77

72

  3. Salzburg

36

18

6

3

9

120–  72

69

  4. Bozen Südtirol

34

19

2

4

9

120–  83

65

  5. Olimpija Ljubljana

37

16

6

2

13

135–105

62

  6. Pustertal Wölfe

34

16

3

3

12

118–  96

57

  7. Fehérvár AV19

36

15

2

3

16

  86–112

52

  8. FTC

36

13

1

6

16

  98–127

47

  9. Linz

35

11

6

1

17

113–114

46

10. Vienna Capitals

35

12

3

4

16

  89–104

46

11. Villach

34

12

1

4

17

103–115

42

12. Vorarlberg

35

7

4

4

20

  85–142

33

13. Innsbruck

37

4

4

2

27

  89–164

22

Jégkorong
13 órája

Szétlövés után kikapott a Fehérvár az osztrák hokiligában

A Volán így is őrzi a rájátszás-selejtezőt jelentő 7. helyét.

 

Hydro Fehérvár AV19 Stipsicz Bence jégkorong ICEHL Voralberg
Legfrissebb hírek

Szétlövés után kikapott a Fehérvár az osztrák hokiligában

Jégkorong
13 órája

Milánó 2026: hivatalosan megnyitották a jégkorongcsarnokot

Téli sportok
22 órája

Az FTC remek kezdéssel, a Fehérvár nagy hajrával győzött az osztrák hokiligában

Jégkorong
2026.01.09. 20:49

Jégkorong: kezdődik az A-csoportos U18-as leány-vb Kanadában

Utánpótlássport
2026.01.09. 09:02

Jégkorong: Nagy Dominik felnőtt a feladathoz a Hydro Fehérvárban

Utánpótlássport
2026.01.08. 18:53

Klubtörténeti tett a fehérvári akadémistáktól

Jégkorong
2026.01.08. 18:35

Jégkorong MK: a DVTK is elődöntős

Jégkorong
2026.01.07. 21:40

Három és fél milliárd forintból újul meg az Ifjabb Ocskay Gábor Jégcsarnok

Jégkorong
2026.01.07. 16:23
Ezek is érdekelhetik