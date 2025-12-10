Nagy lehetőséget szalasztott el a Qarabag, az Ajax fordított és győzött a BL-ben

A legvakmerőbb azeri szurkolók sem hihették, hogy a Qarabag a továbbjutásra és az Ajax elleni mérkőzés megnyerésére esélyes csapatként léphet pályára decemberben, a Bajnokok Ligája 6. fordulójában. Az amszterdamiak tabellautolsóként az utolsó szalmaszálba kapaszkodva utaztak Bakuba, de tíz perc sem telt el, már középkezdéshez készülődhettek a zuhogó esőben. Itakura és Jaros kapus nem értette meg egymást a kapu előtt, Camilo Durán pedig lecsapott a Cafarquliyev által előreívelt labdára, és már ünnepelt, mire a hibázó vendégek egymást okolhatták. Az Ajax becsülettel próbálkozott, amikor eljutott a kapuig, lőtt, s a 39. percben, sok-sok célt tévesztett kísérletet követően váratlanul gólt szerzett Kasper Dolberg, aki 24 méterről találta el a jobb alsó sarkot.

Akármilyen meccstervet eszelt ki a második félidőre a fordítás érdekében az Ajax, két percen belül újra kellett kalibrálni, hiszen Matheus Silva gyönyörű támadást fejezett be góllal. A felbőszült amszterdamiak nagy nyomást helyeztek az azeriekre, akik viszont egyáltalán nem inogtak meg, egészen a 78. percig. Kochalski ekkor még emberfeletti védést mutatott be, másodpercekkel később azonban Oszkar Gluh lövésénél váratlanul megingott, így egyenlített az Ajax, majd kisvártatva a vezetést is megszerezte Anton Gaaei góljával. Micsoda dráma! A Qarabag karnyújtásnyira volt attól, hogy tíz ponttal a továbbjutás küszöbére kerüljön, végül a 90. percben Oszkar Gluh a második, az Ajax a negyedik gólját is megszerezte, és így megkapaszkodott az utolsó szalmaszálban, nem veszett el minden reménye a továbbjutásra.

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 6. FORDULÓ

Villarreal (spanyol)–Köbenhavn (dán) 2–3 (Comesana 47., Oluwaseyi 56., ill. Elyounoussi 2., Asuri 48., Cornelius 90.)

Qarabag (azeri)–Ajax (holland) 2–4 (C. Durán 10., Matheus Silva 47., ill. Dolberg 39., Gluh 79., 90., Gaaei 83.)

Később

21.00: Borussia Dortmund (német)–Bodö/Glimt (norvég)

21.00: Bayer Leverkusen (német)–Newcastle United (angol)

21.00: Benfica (portugál)–Napoli (olasz)

21.00: Juventus (olasz)–Pafosz (ciprusi)

21.00: FC Bruges (belga)–Arsenal (angol) (Tv: Sport1)

21.00: Athletic Bilbao (spanyol)–Paris Saint-Germain (francia) (Tv: Sport2)

21.00: Real Madrid (spanyol)–Manchester City (angol)

Keddi eredmények

Kajrat Almati (kazah)–Olympiakosz (görög) 0–1

Bayern München (német)–Sporting CP (portugál) 3–1

Internazionale (olasz)–Liverpool (angol) 0–1

Atalanta (olasz)–Chelsea (angol) 2–1

Barcelona (spanyol)–Eintracht Frankfurt (német) 2–1

Tottenham Hotspur (angol)–Slavia Praha (cseh) 3–0

PSV (holland)–Atlético Madrid (spanyol) 2–3

Monaco (francia)–Galatasaray (török) 1–0

Union Saint-Gilloise (belga)–Olympique Marseille (francia) 2–3