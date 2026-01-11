Nemzeti Sportrádió

Gálfi Dalma egyesben feljutott a főtáblára Adelaide-ben

2026.01.11. 10:18
Gálfi Dalma főtáblás Adelaide-ben (Fotó: AFP, archív)
Címkék
tenisz Gálfi Dalma Adelaide
Gálfi Dalma második mérkőzését is megnyerte az 1,2 millió dollár (396 millió forint) összdíjazású adelaide-i kemény pályás női tenisztorna selejtezőjében, ezzel feljutott a 32-es főtáblára.

 

A világranglistán 94. magyar teniszező az első körben a hatodik kiemelt amerikai Ashlyn Kruegert verte szetthátrányból fordítva, vasárnap pedig a német Mina Hodzic (468.) volt az ellenfele.

Gálfi a papírformának megfelelően végig irányította a találkozót és két sima játszmában, mindössze 57 perc alatt győzött.

Gálfi mellett Babos Tímea a kanadai Leylah Fernandezzel, míg Stollár Fanny a japán Kato Mijóval párosban játszhat majd a torna főtábláján.

WTA-500-AS TORNA, ADELAIDE (1 206 446 dollár, kemény pálya)
NŐI EGYES, SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ (a főtáblára jutásért)
Gálfi Dalma (magyar)–Mina Hodzic (német) 6:2, 6:2

 

tenisz Gálfi Dalma Adelaide
