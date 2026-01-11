A Panthers megizzasztotta a Los Angelest, de a Rams jutott tovább – videó

Az alapszakszban a Los Angeles Ramsnek három eladott labdája is volt, ezt kihasználva a Carolina egy őrült meccsen nyert hazai pályán. A Panthers végül negatív mérleggel zárta az alapszakaszt, de így is megnyerte az NFC Déli csoportját és hazai pályán rendezhetett rájátszásmérkőzést. Ennek ellenére tízpontos favorit volt a Rams, amely ehhez mérten kezdett: előbb kivédekezett egy negyedik kísérletet, majd a rövid pályát kihasználva Puka Nacua 14 yardos touchdownjával megszerezte a vezetést. A folytatás is kedvezett a vendégeknek, Bryce Young passzát lehalászta Cobie Durant lehalászta, a labdaszerzés után pedig újabb TD-t ért el a Los Angeles, Nacua ezúttal futva jutott el a célterületre. Szinte a semmiből életjeleket mutatott a Panthers, így hiába rúgott egy mezőnygólt a Rams, a félidőig két touchdownt szereztek a hazaiak, ezzel 17–14-re zárkóztak.

A harmadik negyedben egy-egy mezőnygól után jöhetett a végjáték. Matthew Stafford eladta a labdát, ezt egy gyors támadósorozattal büntette a Panthers, Chuba Hubbard második futott touchdownja azt jelentette, hogy a negyedik negyed elején már a Panthers vezetett. Igaz nem sokáig, a Rams végigment a pályán Kyren Williams 13 yardos elkapása révén ismét a vendégeknél volt az előny. A Rams következő támadósorozatát viszont kivédekezte a Carolina, sőt a puntot is blokkolták, majd ismét élre álltak egy TD-vel. A Los Angeles két perc alatt végigment a pályán, Stafford harmadik passzolt touchdownját Colby Parkinson kapta el, hárompontos előny a Ramsnél. A Panthersnek maradt 38 másodperce, de nem jutott el mezőnygóltávolságig, a Rams a vártnál nehezebben, de továbblépett a következő körbe.

Bryce Young 264 yardot passzolt emellett, egy-egy passzolt TD-je és eladott labdája volt, illetve egyszer be is futott a célterületre. Jalen Cooker karriercsúcsot jelentő kilenc elkapásból 134 yarodt és egy touchdownt szerzett, míg Chuba Hubbard 46 futott yardjára két hatpontos jutott. A vendégeknél Stafford 304 yardot, három TD-t és egy interceptiont dobott. Puka Nacua tíz elkapásból 111 yardot és egy TD-t jegyzett, míg Davante Adamsnek öt elkapásból 72 yardig jutott. A futók közül Blake Corum 45, Kyren Williams 57 yardig jutott. A Los Angeles továbbjutott a főcsoportelődöntőbe, az, hogy kivel találkozik, a többi mérkőzés függvényében derül majd ki.

AMERIKAI FUTBALL

NFL, RÁJÁTSZÁS

WILD CARD KÖR

Szombat

NFC, Carolina Panthers (4. kiemelt)–Los Angeles Rams (5.) 31–34 (0–7, 14–10, 3–3, 14–14)

Vasárnap

2.00: NFC, Chicago Bears (2.)–Green Bay Packers (7.) (Tv: Arena4)

19.00: AFC, Jacksonville Jaguars (3.)–Buffalo Bills (6.) (Tv: Arena4)

22.30: NFC, Philadelphia Eagles (3.)–San Francisco 49ers (6.) (Tv: Arena4)

Hétfő

2.00: AFC, New England Patriots (2.)–Los Angeles Chargers (7.) (Tv: Arena4)

Kedd

2.15: AFC, Pittsburgh Steelers (4.)–Houston Texans (5.) (Tv: Arena4)