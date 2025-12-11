Négy Real-játékos is kiállt Xabi Alonso mellett

Az idény során negyedik alkalommal szenvedett vereséget a Real Madrid szerda este, s a Manchester City diadala csak tovább rontott Xabi Alonso vezetőedző amúgy sem túl fényes helyzetén – főleg, hogy legutóbbi nyolc mérkőzéséből csak kettőt nyert meg csapatával. Így aztán, nem is olyan meglepő módon az elmúlt hetekben egyre többször lehetett hallani róla, hogy a tréner elvesztette az öltözőt, a csapaton belső válság lett úrra, s egyáltalán: edzőkérdés van a Real Madridnál. Ehhez képest viszont nagyon is meglepő módon a Citytől elszenvedett 2–1-es vereség után a Real négy játékosa is kiállt a vezetőedző mellett.

„Nehéz időket él meg Xabi Alonso, ahogy mi is. A dolgaink sajnos nem állnak túl fényesen, és ma meg akartuk mutatni neki, hogy együtt vagyunk benne a kátyúban, és együtt is fogunk kimászni belőle. Egységesnek kell lennünk, hogy kilábaljunk ebből a helyzetből” – fogalmazott Rodrygo, a négyek egyike.

„Remek az edzőnk. Nekem személyesen is kiemelkedő a kapcsolatom vele, és tudom, hogy sok csapattársam is így van ezzel. Nemrég egy sor döntetlent játszottunk és azok után volt egy jó beszélgetésünk a trénerrel és azt hittük, hogy visszatérünk a győztes útra. Aztán jött a két vereség, de nem adjuk fel, megyünk tovább, és azt fogjuk kitalálni, hogy miben tudunk fejlődni. Az öltözőben tudjuk, hogy a magunk javára tudjuk fordítani a helyzetet, csak némi szerencsére van szükségünk” – mondta Jude Bellingham a szerdai mérkőzés után.

Kettejük mellett a kapus Thibaut Courtois és Raul Asencio is a baszk szakember mellett kardoskodott az elveszített meccset követően, s mindketten kiemelték, az öltöző 100 százalékban Xabi Alonso mögött áll.

A másik oldalon, a győztes Citynél eközben – érthetően – szó sincs edzőkérdésről, Pep Guardiola irányában töretlen a bizalom – ami érthető is, hiszen a csapat sorozatban negyedik mérkőzésén győzött, s az újabb három ponttal bebiztosította továbbjutását a Bajnokok Ligájában. Ezzel ráadásul Guardiola minden idők legsikeresebb edzője lett vendégként a Santiago Bernabeúban, hiszen immár hetedik alkalommal győzött a Real Madrid ellen a királyi gárda otthonában.

„Nyilván fontos volt a győzelem a Bernabeúban. Sokszor fordult már elő, hogy jobbak voltunk, aztán mégsem nyertünk. A Bernabeú különleges helyszín, egészen lenyűgöző, és ez sok játékosnak is az elsőre. Ráadásul ma azt hiszem, a játékvezetőnek is az volt. Szerintem Rüdigert ki kellett volna állítani a tizenegyesnél, és a VAR-nak ezt is kellett volna jeleznie. Annak mindig örülök, ha nyerni tudunk a Real otthonában. Az első sikerem itt egy 6–2-es győzelem volt, még a Barcelona élén, ami akkor a bajnoki címet jelentette a csapatnak. A mostani győzelemmel biztosítottuk a továbbjutásunkat. Egyértelmű, hogy más a két győzelem” – mondta Guardiola a mérkőzést követően.

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 6. FORDULÓ

Real Madrid (spanyol)–Manchester City (angol) 1–2 (1–2)

Madrid, Santiago Bernabéu Stadion. Vezette: Turpin (francia)

Real Madrid: Courtois – Valverde, Asencio (Endrick, 79.), Rüdiger, Carreras – Tchouaméni, Ceballos (Brahim Díaz, 67.) – Rodrygo, Jude Bellingham, Vinícius Júnior – Gonzalo García (Güler, 58.). Vezetőedző: Xabi Alonso

Man. City: Donnarumma – Matheus Nunes, Rúben Dias, Gvardiol, O'Reilly – Bernardo Silva, Nico González, Foden (Reijnders, 70.) – Cherki (Savinho, 70.), Doku (Aké, 88.) – Haaland (Marmus, 70.). Menedzser: Pep Guardiola

Gólszerző: Rodrygo (28.), ill. O'Reilly (35.), Haaland (43. – 11-esből)