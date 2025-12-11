Nemzeti Sportrádió

Négy Real-játékos is kiállt Xabi Alonso mellett

2025.12.11. 10:15
(Fotó: Getty Images)
Amint arról beszámoltunk, szerda este a Bajnokok Ligájában a Manchester City 2–1-re legyőzte otthonában a Real Madridot, ezzel pedig bebiztosította a továbbjutását. A City vezetőedzője, Pep Guardiola a sikerrel a Bernabeúban vendégként a legtöbb győzelmet arató edző lett, míg realos kollégája, a meccs előtt állítólag ultimátumot kapó Xabi Alonso mellett négy játékosa is kiállt.

Az idény során negyedik alkalommal szenvedett vereséget a Real Madrid szerda este, s a Manchester City diadala csak tovább rontott Xabi Alonso vezetőedző amúgy sem túl fényes helyzetén – főleg, hogy legutóbbi nyolc mérkőzéséből csak kettőt nyert meg csapatával. Így aztán, nem is olyan meglepő módon az elmúlt hetekben egyre többször lehetett hallani róla, hogy a tréner elvesztette az öltözőt, a csapaton belső válság lett úrra, s egyáltalán: edzőkérdés van a Real Madridnál. Ehhez képest viszont nagyon is meglepő módon a Citytől elszenvedett 2–1-es vereség után a Real négy játékosa is kiállt a vezetőedző mellett. 

„Nehéz időket él meg Xabi Alonso, ahogy mi is. A dolgaink sajnos nem állnak túl fényesen, és ma meg akartuk mutatni neki, hogy együtt vagyunk benne a kátyúban, és együtt is fogunk kimászni belőle. Egységesnek kell lennünk, hogy kilábaljunk ebből a helyzetből” – fogalmazott Rodrygo, a négyek egyike.

„Remek az edzőnk. Nekem személyesen is kiemelkedő a kapcsolatom vele, és tudom, hogy sok csapattársam is így van ezzel. Nemrég egy sor döntetlent játszottunk és azok után volt egy jó beszélgetésünk a trénerrel és azt hittük, hogy visszatérünk a győztes útra. Aztán jött a két vereség, de nem adjuk fel, megyünk tovább, és azt fogjuk kitalálni, hogy miben tudunk fejlődni. Az öltözőben tudjuk, hogy a magunk javára tudjuk fordítani a helyzetet, csak némi szerencsére van szükségünk” – mondta Jude Bellingham a szerdai mérkőzés után. 

Kettejük mellett a kapus Thibaut Courtois és Raul Asencio is a baszk szakember mellett kardoskodott az elveszített meccset követően, s mindketten kiemelték, az öltöző 100 százalékban Xabi Alonso mögött áll.

A másik oldalon, a győztes Citynél eközben – érthetően – szó sincs edzőkérdésről, Pep Guardiola irányában töretlen a bizalom – ami érthető is, hiszen a csapat sorozatban negyedik mérkőzésén győzött, s az újabb három ponttal bebiztosította továbbjutását a Bajnokok Ligájában. Ezzel ráadásul Guardiola minden idők legsikeresebb edzője lett vendégként a Santiago Bernabeúban, hiszen immár hetedik alkalommal győzött a Real Madrid ellen a királyi gárda otthonában.

„Nyilván fontos volt a győzelem a Bernabeúban. Sokszor fordult már elő, hogy jobbak voltunk, aztán mégsem nyertünk. A Bernabeú különleges helyszín, egészen lenyűgöző, és ez sok játékosnak is az elsőre. Ráadásul ma azt hiszem, a játékvezetőnek is az volt. Szerintem Rüdigert ki kellett volna állítani a tizenegyesnél, és a VAR-nak ezt is kellett volna jeleznie. Annak mindig örülök, ha nyerni tudunk a Real otthonában. Az első sikerem itt egy 6–2-es győzelem volt, még a Barcelona élén, ami akkor a bajnoki címet jelentette a csapatnak. A mostani győzelemmel biztosítottuk a továbbjutásunkat. Egyértelmű, hogy más a két győzelem” – mondta Guardiola a mérkőzést követően.

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 6. FORDULÓ
Real Madrid (spanyol)–Manchester City (angol) 1–2 (1–2)
Madrid, Santiago Bernabéu Stadion. Vezette: Turpin (francia)
Real Madrid: Courtois – Valverde, Asencio (Endrick, 79.), Rüdiger, Carreras – Tchouaméni, Ceballos (Brahim Díaz, 67.) – Rodrygo, Jude Bellingham, Vinícius Júnior – Gonzalo García (Güler, 58.). Vezetőedző: Xabi Alonso
Man. City: Donnarumma – Matheus Nunes, Rúben Dias, Gvardiol, O'Reilly – Bernardo Silva, Nico González, Foden (Reijnders, 70.) – Cherki (Savinho, 70.), Doku (Aké, 88.) – Haaland (Marmus, 70.). Menedzser: Pep Guardiola
Gólszerző: Rodrygo (28.), ill. O'Reilly (35.), Haaland (43. – 11-esből)

    
AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K

Gk

P

  1. Arsenal

6

6

17–1

+16

18

  2. Bayern München

6

5

1

18–7

+11

15

  3. Paris SG

6

4

1

1

19–8

+11

13

  4. Manchester City

6

4

1

1

12–6

+6

13

  5. Atalanta

6

4

1

1

8–6

+2

13

  6. Internazionale

6

4

2

12–4

+8

12

  7. Real Madrid

6

4

2

13–7

+6

12

  8. Atlético Madrid

6

4

2

15–12

+3

12

  9. Liverpool

6

4

2

11–8

+3

12

10. Borussia Dortmund

6

3

2

1

19–13

+6

11

11. Tottenham

6

3

2

1

13–7

+6

11

12. Newcastle United

6

3

1

2

13–6

+7

10

13. Chelsea

6

3

1

2

13–8

+5

10

14. Sporting

6

3

1

2

12–8

+4

10

15. Barcelona

6

3

1

2

14–11

+3

10

16. Marseille

6

3

3

11–8

+3

9

17. Juventus

6

2

3

1

12–10

+2

9

18. Galatasaray

6

3

3

8–8

0

9

19. Monaco

6

2

3

1

7–8

–1

9

20. Bayer Leverkusen

6

2

3

1

10–12

–2

9

21. PSV Eindhoven

6

2

2

2

15–11

+4

8

22. Qarabag

6

2

1

3

10–13

–3

7

23. Napoli

6

2

1

3

6–11

–5

7

24. Köbenhavn

6

2

1

3

10–16

–6

7

25. Benfica

6

2

4

6–8

–2

6

26. Pafosz

6

1

3

2

4–9

–5

6

27. Royale Union SG

6

2

4

7–15

–8

6

28. Athletic Bilbao

6

1

2

3

4–9

–5

5

29. Olympiakosz Pireusz

6

1

2

3

6–13

–7

5

30. Eintracht Frankfurt

6

1

1

4

8–16

–8

4

      FC Bruges

6

1

1

4

8–16

–8

4

32. Bodö/Glimt

6

3

3

9–13

–4

3

33. Slavia Praha

6

3

3

2–11

–9

3

34. Ajax

6

1

5

5–18

–13

3

35. Villarreal

6

1

5

4–13

–9

1

36. Kajrat Almati

6

1

5

4–15

–11

1

 

 

