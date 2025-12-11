Négy Real-játékos is kiállt Xabi Alonso mellett
Az idény során negyedik alkalommal szenvedett vereséget a Real Madrid szerda este, s a Manchester City diadala csak tovább rontott Xabi Alonso vezetőedző amúgy sem túl fényes helyzetén – főleg, hogy legutóbbi nyolc mérkőzéséből csak kettőt nyert meg csapatával. Így aztán, nem is olyan meglepő módon az elmúlt hetekben egyre többször lehetett hallani róla, hogy a tréner elvesztette az öltözőt, a csapaton belső válság lett úrra, s egyáltalán: edzőkérdés van a Real Madridnál. Ehhez képest viszont nagyon is meglepő módon a Citytől elszenvedett 2–1-es vereség után a Real négy játékosa is kiállt a vezetőedző mellett.
„Nehéz időket él meg Xabi Alonso, ahogy mi is. A dolgaink sajnos nem állnak túl fényesen, és ma meg akartuk mutatni neki, hogy együtt vagyunk benne a kátyúban, és együtt is fogunk kimászni belőle. Egységesnek kell lennünk, hogy kilábaljunk ebből a helyzetből” – fogalmazott Rodrygo, a négyek egyike.
„Remek az edzőnk. Nekem személyesen is kiemelkedő a kapcsolatom vele, és tudom, hogy sok csapattársam is így van ezzel. Nemrég egy sor döntetlent játszottunk és azok után volt egy jó beszélgetésünk a trénerrel és azt hittük, hogy visszatérünk a győztes útra. Aztán jött a két vereség, de nem adjuk fel, megyünk tovább, és azt fogjuk kitalálni, hogy miben tudunk fejlődni. Az öltözőben tudjuk, hogy a magunk javára tudjuk fordítani a helyzetet, csak némi szerencsére van szükségünk” – mondta Jude Bellingham a szerdai mérkőzés után.
Kettejük mellett a kapus Thibaut Courtois és Raul Asencio is a baszk szakember mellett kardoskodott az elveszített meccset követően, s mindketten kiemelték, az öltöző 100 százalékban Xabi Alonso mögött áll.
A másik oldalon, a győztes Citynél eközben – érthetően – szó sincs edzőkérdésről, Pep Guardiola irányában töretlen a bizalom – ami érthető is, hiszen a csapat sorozatban negyedik mérkőzésén győzött, s az újabb három ponttal bebiztosította továbbjutását a Bajnokok Ligájában. Ezzel ráadásul Guardiola minden idők legsikeresebb edzője lett vendégként a Santiago Bernabeúban, hiszen immár hetedik alkalommal győzött a Real Madrid ellen a királyi gárda otthonában.
„Nyilván fontos volt a győzelem a Bernabeúban. Sokszor fordult már elő, hogy jobbak voltunk, aztán mégsem nyertünk. A Bernabeú különleges helyszín, egészen lenyűgöző, és ez sok játékosnak is az elsőre. Ráadásul ma azt hiszem, a játékvezetőnek is az volt. Szerintem Rüdigert ki kellett volna állítani a tizenegyesnél, és a VAR-nak ezt is kellett volna jeleznie. Annak mindig örülök, ha nyerni tudunk a Real otthonában. Az első sikerem itt egy 6–2-es győzelem volt, még a Barcelona élén, ami akkor a bajnoki címet jelentette a csapatnak. A mostani győzelemmel biztosítottuk a továbbjutásunkat. Egyértelmű, hogy más a két győzelem” – mondta Guardiola a mérkőzést követően.
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 6. FORDULÓ
Real Madrid (spanyol)–Manchester City (angol) 1–2 (1–2)
Madrid, Santiago Bernabéu Stadion. Vezette: Turpin (francia)
Real Madrid: Courtois – Valverde, Asencio (Endrick, 79.), Rüdiger, Carreras – Tchouaméni, Ceballos (Brahim Díaz, 67.) – Rodrygo, Jude Bellingham, Vinícius Júnior – Gonzalo García (Güler, 58.). Vezetőedző: Xabi Alonso
Man. City: Donnarumma – Matheus Nunes, Rúben Dias, Gvardiol, O'Reilly – Bernardo Silva, Nico González, Foden (Reijnders, 70.) – Cherki (Savinho, 70.), Doku (Aké, 88.) – Haaland (Marmus, 70.). Menedzser: Pep Guardiola
Gólszerző: Rodrygo (28.), ill. O'Reilly (35.), Haaland (43. – 11-esből)
|AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Arsenal
6
6
–
–
17–1
+16
18
|2. Bayern München
6
5
–
1
18–7
+11
15
|3. Paris SG
6
4
1
1
19–8
+11
13
|4. Manchester City
6
4
1
1
12–6
+6
13
|5. Atalanta
6
4
1
1
8–6
+2
13
|6. Internazionale
6
4
–
2
12–4
+8
12
|7. Real Madrid
6
4
–
2
13–7
+6
12
|8. Atlético Madrid
6
4
–
2
15–12
+3
12
|9. Liverpool
6
4
–
2
11–8
+3
12
|10. Borussia Dortmund
6
3
2
1
19–13
+6
11
|11. Tottenham
6
3
2
1
13–7
+6
11
|12. Newcastle United
6
3
1
2
13–6
+7
10
|13. Chelsea
6
3
1
2
13–8
+5
10
|14. Sporting
6
3
1
2
12–8
+4
10
|15. Barcelona
6
3
1
2
14–11
+3
10
|16. Marseille
6
3
–
3
11–8
+3
9
|17. Juventus
6
2
3
1
12–10
+2
9
|18. Galatasaray
6
3
–
3
8–8
0
9
|19. Monaco
6
2
3
1
7–8
–1
9
|20. Bayer Leverkusen
6
2
3
1
10–12
–2
9
|21. PSV Eindhoven
6
2
2
2
15–11
+4
8
|22. Qarabag
6
2
1
3
10–13
–3
7
|23. Napoli
6
2
1
3
6–11
–5
7
|24. Köbenhavn
6
2
1
3
10–16
–6
7
|25. Benfica
6
2
–
4
6–8
–2
6
|26. Pafosz
6
1
3
2
4–9
–5
6
|27. Royale Union SG
6
2
–
4
7–15
–8
6
|28. Athletic Bilbao
6
1
2
3
4–9
–5
5
|29. Olympiakosz Pireusz
6
1
2
3
6–13
–7
5
|30. Eintracht Frankfurt
6
1
1
4
8–16
–8
4
|FC Bruges
6
1
1
4
8–16
–8
4
|32. Bodö/Glimt
6
–
3
3
9–13
–4
3
|33. Slavia Praha
6
–
3
3
2–11
–9
3
|34. Ajax
6
1
–
5
5–18
–13
3
|35. Villarreal
6
–
1
5
4–13
–9
1
|36. Kajrat Almati
6
–
1
5
4–15
–11
1