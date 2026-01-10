Nemzeti Sportrádió

A hajrában szenvedte ki a győzelmet a Roma, a 94. percben mentett pontot a Como

2026.01.10. 19:55
Matias Soulé és Manu Koné is betalált (Fotó: Getty Images)
Az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Serie A) 20. fordulójában a Como 1–1-es döntetlent játszott a Bolognával, az Udine négygólos döntetlenre végzett a Pisával, míg a Roma 2–0-ra legyőzte a Sassuolót.

COMO–BOLOGNA

A legutóbbi négy tétmérkőzését elbukó Bologna a sorozatban három bajnokit megnyerő Comóhoz látogatott. A gól nélküli első félidő után Nicolo Cambiaghi szerzett vezetést a vendégeknek. A 25 éves csatárt azonban tíz perccel később hosszas videóbírózás után kiállította a játékvezető, így a gólhátrányban lévő Como emberelőnybe került a mérkőzés utolsó harminc percére. Előbb egy tizenegyesgyanús szituációt úszott meg a Bologna, majd Nico Paz távoli lövése a bal kapufán csattant. A Como nyolcszor próbálkozott a második félidőben, abból egy találta el a kaput, ez viszont gólt ért. A 94. percben a tíz perccel korábban Martin Baturina a tizenhatos sarkáról gyönyörűen tekert a bal felső sarokba, így 1–1-es döntetlennel zárult a találkozó.

UDINESE–PISA

Ugyan Matteo Tramoni távoli lövésének köszönhetően a Pisa szerzett vezetést, az Udinese még az első félidőben fordított. Előbb Christian Kabasele fejelt egy szögletet követően a kapuba, majd a 40. percben Keinan Davis büntetőjével már a hazaiaknál volt az előny. A második játékrész közepén Gabriele Piccinini közeli fejesét még védte Maduka Okoye, a kipattanóra Henrik Meister lecsapott és beállította a 2–2-es végeredményt.

ROMA–SASSUOLO

Az öt meccs óta nyeretlen Sassuolo sokáig ellenállt a Roma támadásainak. A fővárosiak 26 lövésig jutottak a mérkőzésen, de a 76. percig nem tudtak gólt szerezni. Ekkor Matias Soulé bal oldalról ívelte középre a labdát, Manu Koné pedig az ötös vonaláról fejelt a jobb alsóba. Három perccel később el is döntötte a mérkőzést a Roma, gyönyörű támadás végén a csereként beálló Stephan El Shaarawy talppal készített Soulénak, aki higgadtan a jobb alsóba lőtt. A hajrában még El Shaarawy is betalált, de les miatt érvénytelenítették gólját, a Roma 2–0-ra behúzta a találkozót és feljött a tabella harmadik helyére.

OLASZ SERIE A
20. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Como–Bologna 1–1 (Baturina 90+4., ill. Cambiaghi 49.)
Kiállítva: Cambiaghi (58.)
Udinese–Pisa 2–2 Kabasele 19., Davis 40. – 11-esből, ill. Tramoni 13., Meister 67.)
Roma–Sassuolo 2–0 (Koné 76., Soule 79.)
20.45: Atalanta–Torino (Tv: Match4)

Vasárnapi mérkőzések
12.30: Lecce–Parma (Tv: Match4)
15.00: Fiorentina–Milan (Tv: Match4)
18.00: Hellas Verona–Lazio
20.45: Internazionale–Napoli (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Internazionale1814440–15+2542
  2. Milan18116129–14+1539
  3. Roma2013724–12+1239
  4. Napoli18122428–15+1338
  5. Juventus19106327–16+1136
  6. Como1997326–12+1433
  7. Atalanta1977523–19+428
  8. Bologna1976626–20+627
  9. Udinese2075822–32–1026
  10. Lazio1967620–16+425
11. Sassuolo2065923–27–423
12. Torino1965821–30–923
13. Cremonese1957720–23–322
14. Cagliari1947821–27–619
15. Parma1846812–21–918
16. Lecce1845912–25–1317
17. Genoa1937919–29–1016
18. Fiorentina19271020–30–1013
19. Verona1827915–30–1513
20. Pisa20110915–30–1513

 

 

