A hajrában szenvedte ki a győzelmet a Roma, a 94. percben mentett pontot a Como
COMO–BOLOGNA
A legutóbbi négy tétmérkőzését elbukó Bologna a sorozatban három bajnokit megnyerő Comóhoz látogatott. A gól nélküli első félidő után Nicolo Cambiaghi szerzett vezetést a vendégeknek. A 25 éves csatárt azonban tíz perccel később hosszas videóbírózás után kiállította a játékvezető, így a gólhátrányban lévő Como emberelőnybe került a mérkőzés utolsó harminc percére. Előbb egy tizenegyesgyanús szituációt úszott meg a Bologna, majd Nico Paz távoli lövése a bal kapufán csattant. A Como nyolcszor próbálkozott a második félidőben, abból egy találta el a kaput, ez viszont gólt ért. A 94. percben a tíz perccel korábban Martin Baturina a tizenhatos sarkáról gyönyörűen tekert a bal felső sarokba, így 1–1-es döntetlennel zárult a találkozó.
UDINESE–PISA
Ugyan Matteo Tramoni távoli lövésének köszönhetően a Pisa szerzett vezetést, az Udinese még az első félidőben fordított. Előbb Christian Kabasele fejelt egy szögletet követően a kapuba, majd a 40. percben Keinan Davis büntetőjével már a hazaiaknál volt az előny. A második játékrész közepén Gabriele Piccinini közeli fejesét még védte Maduka Okoye, a kipattanóra Henrik Meister lecsapott és beállította a 2–2-es végeredményt.
ROMA–SASSUOLO
Az öt meccs óta nyeretlen Sassuolo sokáig ellenállt a Roma támadásainak. A fővárosiak 26 lövésig jutottak a mérkőzésen, de a 76. percig nem tudtak gólt szerezni. Ekkor Matias Soulé bal oldalról ívelte középre a labdát, Manu Koné pedig az ötös vonaláról fejelt a jobb alsóba. Három perccel később el is döntötte a mérkőzést a Roma, gyönyörű támadás végén a csereként beálló Stephan El Shaarawy talppal készített Soulénak, aki higgadtan a jobb alsóba lőtt. A hajrában még El Shaarawy is betalált, de les miatt érvénytelenítették gólját, a Roma 2–0-ra behúzta a találkozót és feljött a tabella harmadik helyére.
OLASZ SERIE A
20. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Como–Bologna 1–1 (Baturina 90+4., ill. Cambiaghi 49.)
Kiállítva: Cambiaghi (58.)
Udinese–Pisa 2–2 Kabasele 19., Davis 40. – 11-esből, ill. Tramoni 13., Meister 67.)
Roma–Sassuolo 2–0 (Koné 76., Soule 79.)
20.45: Atalanta–Torino (Tv: Match4)
Vasárnapi mérkőzések
12.30: Lecce–Parma (Tv: Match4)
15.00: Fiorentina–Milan (Tv: Match4)
18.00: Hellas Verona–Lazio
20.45: Internazionale–Napoli (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Internazionale
|18
|14
|–
|4
|40–15
|+25
|42
|2. Milan
|18
|11
|6
|1
|29–14
|+15
|39
|3. Roma
|20
|13
|–
|7
|24–12
|+12
|39
|4. Napoli
|18
|12
|2
|4
|28–15
|+13
|38
|5. Juventus
|19
|10
|6
|3
|27–16
|+11
|36
|6. Como
|19
|9
|7
|3
|26–12
|+14
|33
|7. Atalanta
|19
|7
|7
|5
|23–19
|+4
|28
|8. Bologna
|19
|7
|6
|6
|26–20
|+6
|27
|9. Udinese
|20
|7
|5
|8
|22–32
|–10
|26
|10. Lazio
|19
|6
|7
|6
|20–16
|+4
|25
|11. Sassuolo
|20
|6
|5
|9
|23–27
|–4
|23
|12. Torino
|19
|6
|5
|8
|21–30
|–9
|23
|13. Cremonese
|19
|5
|7
|7
|20–23
|–3
|22
|14. Cagliari
|19
|4
|7
|8
|21–27
|–6
|19
|15. Parma
|18
|4
|6
|8
|12–21
|–9
|18
|16. Lecce
|18
|4
|5
|9
|12–25
|–13
|17
|17. Genoa
|19
|3
|7
|9
|19–29
|–10
|16
|18. Fiorentina
|19
|2
|7
|10
|20–30
|–10
|13
|19. Verona
|18
|2
|7
|9
|15–30
|–15
|13
|20. Pisa
|20
|1
|10
|9
|15–30
|–15
|13