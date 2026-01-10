A hajrában szenvedte ki a győzelmet a Roma, a 94. percben mentett pontot a Como

COMO–BOLOGNA

A legutóbbi négy tétmérkőzését elbukó Bologna a sorozatban három bajnokit megnyerő Comóhoz látogatott. A gól nélküli első félidő után Nicolo Cambiaghi szerzett vezetést a vendégeknek. A 25 éves csatárt azonban tíz perccel később hosszas videóbírózás után kiállította a játékvezető, így a gólhátrányban lévő Como emberelőnybe került a mérkőzés utolsó harminc percére. Előbb egy tizenegyesgyanús szituációt úszott meg a Bologna, majd Nico Paz távoli lövése a bal kapufán csattant. A Como nyolcszor próbálkozott a második félidőben, abból egy találta el a kaput, ez viszont gólt ért. A 94. percben a tíz perccel korábban Martin Baturina a tizenhatos sarkáról gyönyörűen tekert a bal felső sarokba, így 1–1-es döntetlennel zárult a találkozó.

UDINESE–PISA

Ugyan Matteo Tramoni távoli lövésének köszönhetően a Pisa szerzett vezetést, az Udinese még az első félidőben fordított. Előbb Christian Kabasele fejelt egy szögletet követően a kapuba, majd a 40. percben Keinan Davis büntetőjével már a hazaiaknál volt az előny. A második játékrész közepén Gabriele Piccinini közeli fejesét még védte Maduka Okoye, a kipattanóra Henrik Meister lecsapott és beállította a 2–2-es végeredményt.

ROMA–SASSUOLO

Az öt meccs óta nyeretlen Sassuolo sokáig ellenállt a Roma támadásainak. A fővárosiak 26 lövésig jutottak a mérkőzésen, de a 76. percig nem tudtak gólt szerezni. Ekkor Matias Soulé bal oldalról ívelte középre a labdát, Manu Koné pedig az ötös vonaláról fejelt a jobb alsóba. Három perccel később el is döntötte a mérkőzést a Roma, gyönyörű támadás végén a csereként beálló Stephan El Shaarawy talppal készített Soulénak, aki higgadtan a jobb alsóba lőtt. A hajrában még El Shaarawy is betalált, de les miatt érvénytelenítették gólját, a Roma 2–0-ra behúzta a találkozót és feljött a tabella harmadik helyére.

OLASZ SERIE A

20. FORDULÓ, szombati mérkőzések

Como–Bologna 1–1 (Baturina 90+4., ill. Cambiaghi 49.)

Kiállítva: Cambiaghi (58.)

Udinese–Pisa 2–2 Kabasele 19., Davis 40. – 11-esből, ill. Tramoni 13., Meister 67.)

Roma–Sassuolo 2–0 (Koné 76., Soule 79.)

20.45: Atalanta–Torino (Tv: Match4)

Vasárnapi mérkőzések

12.30: Lecce–Parma (Tv: Match4)

15.00: Fiorentina–Milan (Tv: Match4)

18.00: Hellas Verona–Lazio

20.45: Internazionale–Napoli (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!