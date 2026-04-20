Felejthető meccsen ikszelt a Palace a West Hammel – kiesett a Wolves

2026.04.20. 23:00
Crystal Palace Premier League West Ham
Nem született gól a Crystal Palace és a West Ham United hétfői bajnokiján az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 33. fordulójában.

Nem hozott sok izgalmat a mérkőzés első 45 perce, a kapura összességében a West Ham volt veszélyesebb, de ő sem adott sok munkát Hendersonnak. A helyzet a szünet után sem változott, a két csapat kevés sikerrel próbálkozott a gólszerzéssel. Az utolsó tíz percben Ismaila Sarr ugyan bevette a vendégkaput, de a gólt Mateta kezezése miatt érvénytelenítette a játékvezető. Ezzel a minden puskaporukat ellőtték a felek – a Crystal Palace-nak a megszerzett pont nem oszt, nem szoroz, míg a vendég „kalapácsosok” előnye így két pont a kieső helyen álló Tottenham előtt, akárcsak a fordulót megelőzően. A hétfői döntetlennel matematikailag is eldőlt, hogy a sereghajtó Wolverhampton nyolc év után búcsúzik az élvonaltól. 0–0

ANGOL PREMIER LEAGUE
33. FORDULÓ, hétfői mérkőzés
Crystal Palace–West Ham United 0–0

VASÁRNAP JÁTSZOTTÁK
Aston Villa–Sunderland 4–3 (Watkins 2., 37., Rogers 46., Abraham 90+2., ill. Rigg 9., Hume 86., Isidor 87.)
Nottingham Forest–Burnley 4–1 (Gibbs-White 62., 69., 77., I. Jesus 90+8., ill. Flemming 45+2.)
Everton–Liverpool 1–2 (Beto 54., ill. Szalah 29., Van Dijk 90+10.)
Manchester City–Arsenal 2–1 (Cherki 16., Haaland 65., ill. Havertz 18.)
SZOMBATON JÁTSZOTTÁK
Tottenham Hotspur–Brighton & Hove Albion 2–2 (Pedro Porro 39., X. Simons 77., ill. Mitoma 45+3., Rutter 90+5.)
Leeds United–Wolverhampton Wanderers 3–0 (Justin 18., Okafor 20., Calvert-Lewin 90+5. – 11-esből)
Newcastle United–AFC Bournemouth 1–2 (Osula 68., ill. Tavarnier 32., Truffert 85.)
Brentford–Fulham 0–0
Chelsea–Manchester United 0–1 (Cunha 44.)

A PREMIER LEAGUE ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Arsenal33217563–26+37 70 
2. Manchester City32207565–29+36 67 
3. Manchester United331610758–45+13 58 
4. Aston Villa33177947–41+6 58 
5. Liverpool331671054–43+11 55 
6. Chelsea331391153–42+11 48 
7. Brentford331391148–44+4 48 
8. Bournemouth331115750–5048 
9. Brighton & Hove Albion3312111045–39+6 47 
10. Everton331381240–39+1 47 
11. Sunderland3312101136–40–4 46 
12. Fulham331361443–46–3 45 
13. Crystal Palace3211101135–36–1 43 
14. Newcastle331261546–49–3 42 
15. Leeds United339121242–49–7 39 
16. Nottingham Forest33991536–45–9 36 
17. West Ham33891640–57–17 33 
18. Tottenham337101642–53–11 31 
19. Burnley33482134–67–33 20 
20. Wolverhampton33382224–61–37 17 

 

 

Crystal Palace Premier League West Ham
