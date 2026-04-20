Felejthető meccsen ikszelt a Palace a West Hammel – kiesett a Wolves

Nem hozott sok izgalmat a mérkőzés első 45 perce, a kapura összességében a West Ham volt veszélyesebb, de ő sem adott sok munkát Hendersonnak. A helyzet a szünet után sem változott, a két csapat kevés sikerrel próbálkozott a gólszerzéssel. Az utolsó tíz percben Ismaila Sarr ugyan bevette a vendégkaput, de a gólt Mateta kezezése miatt érvénytelenítette a játékvezető. Ezzel a minden puskaporukat ellőtték a felek – a Crystal Palace-nak a megszerzett pont nem oszt, nem szoroz, míg a vendég „kalapácsosok” előnye így két pont a kieső helyen álló Tottenham előtt, akárcsak a fordulót megelőzően. A hétfői döntetlennel matematikailag is eldőlt, hogy a sereghajtó Wolverhampton nyolc év után búcsúzik az élvonaltól. 0–0

ANGOL PREMIER LEAGUE

33. FORDULÓ, hétfői mérkőzés

Crystal Palace–West Ham United 0–0

VASÁRNAP JÁTSZOTTÁK

Aston Villa–Sunderland 4–3 (Watkins 2., 37., Rogers 46., Abraham 90+2., ill. Rigg 9., Hume 86., Isidor 87.)

Nottingham Forest–Burnley 4–1 (Gibbs-White 62., 69., 77., I. Jesus 90+8., ill. Flemming 45+2.)

Everton–Liverpool 1–2 (Beto 54., ill. Szalah 29., Van Dijk 90+10.)

Manchester City–Arsenal 2–1 (Cherki 16., Haaland 65., ill. Havertz 18.)

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK

Tottenham Hotspur–Brighton & Hove Albion 2–2 (Pedro Porro 39., X. Simons 77., ill. Mitoma 45+3., Rutter 90+5.)

Leeds United–Wolverhampton Wanderers 3–0 (Justin 18., Okafor 20., Calvert-Lewin 90+5. – 11-esből)

Newcastle United–AFC Bournemouth 1–2 (Osula 68., ill. Tavarnier 32., Truffert 85.)

Brentford–Fulham 0–0

Chelsea–Manchester United 0–1 (Cunha 44.)