Öt év után távozik a Liverpool francia válogatott hátvédje – sajtóhír

Konaté 2021-ben az RB Leipzigtől 40 millió euróért cserébe érkezett a Liverpoolhoz, ahol összesen 183 hivatalos mérkőzésen lépett pályára, és egy bajnoki címet, egy FA-kupát, valamint egy Ligakupát nyert a csapat játékosaként.

A francia válogatott középhátvéd távozásáról már hónapokkal ezelőtt cikkezett a nemzetközi sportsajtó, és bár az is a lehetőségek között szerepelt, hogy sikerül egyezségre jutni a szerződéshosszabbításról, a felek végül nem jutottak megállapodásra. Így most Konaté ingyen távozhat az Anfield Roadról.

A Sky Sport szerint a 27 éves védőt több európai élcsapat is szívesen látná soraiban, maga Konaté azonban még nem hozta meg a döntését. A kérők között szerepel a Real Madrid is, amely már tavaly nyáron fontolgatta a szerződtetését.