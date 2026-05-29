Öt év után távozik a Liverpool francia válogatott hátvédje – sajtóhír

2026.05.29. 12:13
Ibrahima Konaté (Fotó: Getty Images)
A brit Sky Sports szerint Ibrahima Konaté öt év után elhagyja a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató Liverpool labdarúgócsapatát. A hírről Fabrizio Romano olasz transzferguru is beszámolt a közösségi oldalán péntek délelőtt.

Konaté 2021-ben az RB Leipzigtől 40 millió euróért cserébe érkezett a Liverpoolhoz, ahol összesen 183 hivatalos mérkőzésen lépett pályára, és egy bajnoki címet, egy FA-kupát, valamint egy Ligakupát nyert a csapat játékosaként.

A francia válogatott középhátvéd távozásáról már hónapokkal ezelőtt cikkezett a nemzetközi sportsajtó, és bár az is a lehetőségek között szerepelt, hogy sikerül egyezségre jutni a szerződéshosszabbításról, a felek végül nem jutottak megállapodásra. Így most Konaté ingyen távozhat az Anfield Roadról.

A Sky Sport szerint a 27 éves védőt több európai élcsapat is szívesen látná soraiban, maga Konaté azonban még nem hozta meg a döntését. A kérők között szerepel a Real Madrid is, amely már tavaly nyáron fontolgatta a szerződtetését.

 

