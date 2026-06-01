Szoboszlai máris a Liverpool legnagyobbjai között

A Liverpool hivatalos honlapja hétfő délben elkezdte új sorozatát, amelyben a klubtörténelem 100 legjobb labdarúgóját rangsorolja, hátulról indulva.

Századik helyre a világbajnok argentin középpályást, Alexis Mac Allistert helyezte, őt követte Szoboszlai Dominik, aki a 99. helyet foglalja el.

A honlap kiemeli, hogy Szoboszlai 147 mérkőzésen 28-szor volt eredményes a klub színeiben. A 2023 nyarán érkező magyar labdarúgó többször is kulcsember volt a mérkőzéseken, emellett kiemelkedett hatalmas munkabírásával és távoli lövéseivel.

A magunk mögött hagyott idényben ötször volt a hónap játékosa, és a klub külön kiemelte az Arsenalnak és a Manchester Citynek lőtt szabadrúgásgólját.