Nemzeti Sportrádió

Vb 2026: Pintér Dániel nagy napja – edzés a világbajnoki kerettel

B. B.B. B.
2026.06.04. 22:16
Pintér Dániel (Fotó: Getty Images)
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Egyesült Államok vb 2026 foci vb 2026 Pintér Dániel amerikai válogatott
Különleges élményben volt része csütörtökön Pintér Dánielnek. Miközben az amerikai U19-es válogatottal a június 9-i, Japán elleni felkészülési mérkőzésre készül, az Inter Miami magyar-amerikai támadóját meghívták az Egyesült Államok felnőttválogatottjának edzésére.

A szövetség mindössze két utánpótláskorú játékost választott ki erre a lehetőségre, ami jól mutatja, mennyire figyelemmel követik a fejlődését. Az U19-es és a felnőttválogatott jelenleg ugyanazon a helyszínen, az Atlanta melletti Fayetteville-ben található Arthur M. Blank U.S. Soccer National Training Centerben készül, Pintér Dániel egy napra betekintést nyerhetett a világbajnokságra hangolódó első csapat munkájába, és testközelből tapasztalhatta meg a legmagasabb szint követelményeit. A felnőttválogatottat Mauricio Pochettino irányítja, aki 2024 őszén vette át az együttest.

Az argentin tréner vezetésével az amerikaiak már a 2026-os hazai rendezésű világbajnokságra készülve az utolsó simításokat végzik, a hamarosan kezdődő vb-n a D-csoportban Paraguayjal, Ausztráliával és Törökországgal mérkőznek meg.

Pintér Dániel szeptemberben mutatkozott be az Inter Miami felnőttcsapatában, azóta több mérkőzésen is pályára lépett Lionel Messi csapattársaként.

 

Egyesült Államok vb 2026 foci vb 2026 Pintér Dániel amerikai válogatott
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