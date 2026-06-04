Vb 2026: Pintér Dániel nagy napja – edzés a világbajnoki kerettel

A szövetség mindössze két utánpótláskorú játékost választott ki erre a lehetőségre, ami jól mutatja, mennyire figyelemmel követik a fejlődését. Az U19-es és a felnőttválogatott jelenleg ugyanazon a helyszínen, az Atlanta melletti Fayetteville-ben található Arthur M. Blank U.S. Soccer National Training Centerben készül, Pintér Dániel egy napra betekintést nyerhetett a világbajnokságra hangolódó első csapat munkájába, és testközelből tapasztalhatta meg a legmagasabb szint követelményeit. A felnőttválogatottat Mauricio Pochettino irányítja, aki 2024 őszén vette át az együttest.

Az argentin tréner vezetésével az amerikaiak már a 2026-os hazai rendezésű világbajnokságra készülve az utolsó simításokat végzik, a hamarosan kezdődő vb-n a D-csoportban Paraguayjal, Ausztráliával és Törökországgal mérkőznek meg.

Pintér Dániel szeptemberben mutatkozott be az Inter Miami felnőttcsapatában, azóta több mérkőzésen is pályára lépett Lionel Messi csapattársaként.