Nemzeti Sportrádió

Vb-felkészülés: Elefántcsontpart fordított a franciák ellen; ikszeltek Irakkal a spanyolok

R. D. P.R. D. P.
2026.06.04. 23:20
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Ferrán Torres (jobbra) szerzett vezetést a spanyoloknak (Fottó: Getty Images)
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Bár a felkészülési mérkőzéseken nem feltétlenül az eredmény a legfontosabb, mégis meglepetésnek nevezhető, hogy az Európa-bajnok Spanyolország csak döntetlent játszott Irakkal, míg a francia válogatott kikapott Elefántcsontparttól.

A spanyolok Ferran Torres révén szereztek vezetést a 16. percben, nem sokkal később pedig Mercsasz Doszki lepte meg Joan García kapust.

A franciákat Rayan Cherki juttatta előnyhöz, ám Elefántcsontpart fordított a második játékrészben: előbb Guéla Doué köszönt be, a hajrában pedig Amad Diallo volt eredményes.

A spanyolok a vb előtt még játszanak Peruval, a franciákra pedig Észak-Írország vár.

VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
Spanyolország–Irak 1–1 (Ferran Torres 16., ill. Doszki 27.)
Franciaország–Elefántcsontpart 1–2 (Cherki 45., ill. G. Doué 53., A. Diallo 84.)
Szlovénia–Ciprus 1–1 (Drkusic 65., ill. Cionisz 7.)
Kiállítva: Andreu (61., Ciprus)
Észak-Írország–Guinea 1–0 (Atcheson 9.)
Kiállítva: Atcheson (72.)
Svédország–Görögország 2–2 (Gyökeres 53., Nilsson 69., ill. Cimikasz 10., Maszurasz 90+5.)

 

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