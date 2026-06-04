Vb-felkészülés: Elefántcsontpart fordított a franciák ellen; ikszeltek Irakkal a spanyolok

A spanyolok Ferran Torres révén szereztek vezetést a 16. percben, nem sokkal később pedig Mercsasz Doszki lepte meg Joan García kapust.

A franciákat Rayan Cherki juttatta előnyhöz, ám Elefántcsontpart fordított a második játékrészben: előbb Guéla Doué köszönt be, a hajrában pedig Amad Diallo volt eredményes.

A spanyolok a vb előtt még játszanak Peruval, a franciákra pedig Észak-Írország vár.

VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

Spanyolország–Irak 1–1 (Ferran Torres 16., ill. Doszki 27.)

Franciaország–Elefántcsontpart 1–2 (Cherki 45., ill. G. Doué 53., A. Diallo 84.)

Szlovénia–Ciprus 1–1 (Drkusic 65., ill. Cionisz 7.)

Kiállítva: Andreu (61., Ciprus)

Észak-Írország–Guinea 1–0 (Atcheson 9.)

Kiállítva: Atcheson (72.)

Svédország–Görögország 2–2 (Gyökeres 53., Nilsson 69., ill. Cimikasz 10., Maszurasz 90+5.)