Őrült meccsen győzött a Villa, Gibbs-White triplájával nyert a Forest
A Bajnokok Ligája-indulást jelentő pozíció bebiztosításáért hajtó Aston Villa nem vacakolt sokat a Sunderland elleni mérkőzésen, a John McGinn beadásából betaláló Ollie Watkins révén már a 2. percben megszerezte a vezetést. A hazai közönség öröme azonban nem tartott sokáig, hét perccel később ugyanis Cristopher Riggnek a kapu bal oldalába vágódó lövésével egalizáltak a „fekete macskák”. Az első félidő hajrájában aztán ismét csak a hazaiak találtak be – talán mondani sem kell, hogy a ragyogó formában futballozó Ollie Watkins volt a gólszerző, aki ezúttal Ian Maatsen beadását fejelte az öt és felesről a kapuba.
S hogy Watkins nem csak befejezni tud, az rögtön a szünet után kiderült, ugyanis a 46. percben Morgan Rogersnek adott gólpasszt, aki nagy erővel lőtt a jobb alsó sarokba. A hajráig nem változott az állás, ám a 86. percben Trai Hume egy szóló végén szépített, a középkezdés után pedig Wilson Isidor került szembe egy az egyben Emiliano Martínez kapussal, és nem hibázott. De még mindig volt csavar a történetben: a hosszabbítás második percében Tammy Abraham egy bal oldali beadásba ért bele, és a kapuba pörgette a labdát, kiharcolva csapatának a győzelmet. 4–3
Zian Flemming hosszabbításban szerzett góljával még a Burnley vonulhatott előnyben szünetre Nottinghamben, ám a folytatásban egyszemélyes show-vá alakult a mérkőzés. A 62. percben Morgan Gibbs-White csapott le egy labdára és lőtt a Burnley kapujának kapu jobb oldalába, majd ugyanő szerezte meg a vezetést remek kapáslövéssel. A hatszoros angol válogatott játékmester teljesítményére a 77. percben tette fel a koronát, amikor a Ryan Yatestől kapott labdát a kapuba fejelte – a végén a hazaiaktól még Igor Jesus is betalált. Sikerével a Nottingham nagy lépést tett a bennmaradás felé, de még nem érezheti magát biztonságban, a Burnleynél viszont már csak a csodában bízhatnak. 4–1
ANGOL PREMIER LEAGUE
33. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Aston Villa–Sunderland 4–3 (Watkins 2., 37., Rogers 46., Abraham 90+2., ill. Rigg 9., Hume 86., Isidor 87.)
Nottingham Forest–Burnley 4–1 (Gibbs-White 62., 69., 77., I. Jesus 90+8., ill. Flemming 45+2.)
Everton–Liverpool 1–2 (Beto 54., ill. Szalah 29., Van Dijk 90+10.)
17.30: Manchester City–Arsenal (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
A TOVÁBBI PROGRAM
Hétfőn játsszák
21.00: Crystal Palace–West Ham United (Tv: Match4)
Szombaton játszották
Tottenham Hotspur–Brighton & Hove Albion 2–2 (Pedro Porro 39., X. Simons 77., ill. Mitoma 45+3., Rutter 90+5.)
Leeds United–Wolverhampton Wanderers 3–0 (Justin 18., Okafor 20., Calvert-Lewin 90+5. – 11-esből)
Newcastle United–AFC Bournemouth 1–2 (Osula 68., ill. Tavarnier 32., Truffert 85.)
Brentford–Fulham 0–0
Chelsea–Manchester United 0–1 (Cunha 44.)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Arsenal
32
21
7
4
62–24
+38
70
|2. Manchester City
31
19
7
5
63–28
+35
64
|3. Manchester United
33
16
10
7
58–45
+13
58
|4. Aston Villa
33
17
7
9
47–41
+6
58
|5. Liverpool
33
16
7
10
54–43
+11
55
|6. Chelsea
33
13
9
11
53–42
+11
48
|7. Brentford
33
13
9
11
48–44
+4
48
|8. Bournemouth
33
11
15
7
50–50
0
48
|9. Brighton & Hove Albion
33
12
11
10
45–39
+6
47
|10. Everton
33
13
8
12
40–39
+1
47
|11. Sunderland
33
12
10
11
36–40
–4
46
|12. Fulham
33
13
6
14
43–46
–3
45
|13. Crystal Palace
31
11
9
11
35–36
–1
42
|14. Newcastle
33
12
6
15
46–49
–3
42
|15. Leeds United
33
9
12
12
42–49
–7
39
|16. Nottingham Forest
33
9
9
15
36–45
–9
36
|17. West Ham
32
8
8
16
40–57
–17
32
|18. Tottenham
33
7
10
16
42–53
–11
31
|19. Burnley
33
4
8
21
34–67
–33
20
|20. Wolverhampton
33
3
8
22
24–61
–37
17