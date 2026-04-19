Őrült meccsen győzött a Villa, Gibbs-White triplájával nyert a Forest

A Bajnokok Ligája-indulást jelentő pozíció bebiztosításáért hajtó Aston Villa nem vacakolt sokat a Sunderland elleni mérkőzésen, a John McGinn beadásából betaláló Ollie Watkins révén már a 2. percben megszerezte a vezetést. A hazai közönség öröme azonban nem tartott sokáig, hét perccel később ugyanis Cristopher Riggnek a kapu bal oldalába vágódó lövésével egalizáltak a „fekete macskák”. Az első félidő hajrájában aztán ismét csak a hazaiak találtak be – talán mondani sem kell, hogy a ragyogó formában futballozó Ollie Watkins volt a gólszerző, aki ezúttal Ian Maatsen beadását fejelte az öt és felesről a kapuba.

S hogy Watkins nem csak befejezni tud, az rögtön a szünet után kiderült, ugyanis a 46. percben Morgan Rogersnek adott gólpasszt, aki nagy erővel lőtt a jobb alsó sarokba. A hajráig nem változott az állás, ám a 86. percben Trai Hume egy szóló végén szépített, a középkezdés után pedig Wilson Isidor került szembe egy az egyben Emiliano Martínez kapussal, és nem hibázott. De még mindig volt csavar a történetben: a hosszabbítás második percében Tammy Abraham egy bal oldali beadásba ért bele, és a kapuba pörgette a labdát, kiharcolva csapatának a győzelmet. 4–3

Zian Flemming hosszabbításban szerzett góljával még a Burnley vonulhatott előnyben szünetre Nottinghamben, ám a folytatásban egyszemélyes show-vá alakult a mérkőzés. A 62. percben Morgan Gibbs-White csapott le egy labdára és lőtt a Burnley kapujának kapu jobb oldalába, majd ugyanő szerezte meg a vezetést remek kapáslövéssel. A hatszoros angol válogatott játékmester teljesítményére a 77. percben tette fel a koronát, amikor a Ryan Yatestől kapott labdát a kapuba fejelte – a végén a hazaiaktól még Igor Jesus is betalált. Sikerével a Nottingham nagy lépést tett a bennmaradás felé, de még nem érezheti magát biztonságban, a Burnleynél viszont már csak a csodában bízhatnak. 4–1

ANGOL PREMIER LEAGUE

33. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Aston Villa–Sunderland 4–3 (Watkins 2., 37., Rogers 46., Abraham 90+2., ill. Rigg 9., Hume 86., Isidor 87.)

Nottingham Forest–Burnley 4–1 (Gibbs-White 62., 69., 77., I. Jesus 90+8., ill. Flemming 45+2.)

Everton–Liverpool 1–2 (Beto 54., ill. Szalah 29., Van Dijk 90+10.)

17.30: Manchester City–Arsenal (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

A TOVÁBBI PROGRAM

Hétfőn játsszák

21.00: Crystal Palace–West Ham United (Tv: Match4)

Szombaton játszották

Tottenham Hotspur–Brighton & Hove Albion 2–2 (Pedro Porro 39., X. Simons 77., ill. Mitoma 45+3., Rutter 90+5.)

Leeds United–Wolverhampton Wanderers 3–0 (Justin 18., Okafor 20., Calvert-Lewin 90+5. – 11-esből)

Newcastle United–AFC Bournemouth 1–2 (Osula 68., ill. Tavarnier 32., Truffert 85.)

Brentford–Fulham 0–0

Chelsea–Manchester United 0–1 (Cunha 44.)