NB II: kettővel vezet a KTE és a Vidi, egyenlített a Misleny – ÉLŐ eredménykövető!

Őrült meccsen győzött a Villa, Gibbs-White triplájával nyert a Forest

V. H. L.V. H. L.
2026.04.19. 17:12
null
Ollie Watkins a Villa második gólját szerzi (Fotó: Getty Mianges)
33. forduló Nottingham Forest Sunderland Aston Villa Burnley Premier League
Tammy Abraham hosszabbításban szerzett góljával nyert 4–3-ra az Aston Villa a kétgólos hátrányból egy perc alatt felálló Sunderland ellen; Morgan Gibbs-White mesterhármasa, valamint Igor Jesus kései gólja döntött a kiesőjelölt Burnley elleni hazai meccsen a Nottingham Forest javára az angol Premier League 33. fordulójának vasárnap kora délutáni mérkőzésein.

A Bajnokok Ligája-indulást jelentő pozíció bebiztosításáért hajtó Aston Villa nem vacakolt sokat a Sunderland elleni mérkőzésen, a John McGinn beadásából betaláló Ollie Watkins révén már a 2. percben megszerezte a vezetést. A hazai közönség öröme azonban nem tartott sokáig, hét perccel később ugyanis Cristopher Riggnek a kapu bal oldalába vágódó lövésével egalizáltak a „fekete macskák”. Az első félidő hajrájában aztán ismét csak a hazaiak találtak be – talán mondani sem kell, hogy a ragyogó formában futballozó Ollie Watkins volt a gólszerző, aki ezúttal Ian Maatsen beadását fejelte az öt és felesről a kapuba.

S hogy Watkins nem csak befejezni tud, az rögtön a szünet után kiderült, ugyanis a 46. percben Morgan Rogersnek adott gólpasszt, aki nagy erővel lőtt a jobb alsó sarokba. A hajráig nem változott az állás, ám a 86. percben Trai Hume egy szóló végén szépített, a középkezdés után pedig Wilson Isidor került szembe egy az egyben Emiliano Martínez kapussal, és nem hibázott. De még mindig volt csavar a történetben: a hosszabbítás második percében Tammy Abraham egy bal oldali beadásba ért bele, és a kapuba pörgette a labdát, kiharcolva csapatának a győzelmet. 4–3

Zian Flemming hosszabbításban szerzett góljával még a Burnley vonulhatott előnyben szünetre Nottinghamben, ám a folytatásban egyszemélyes show-vá alakult a mérkőzés. A 62. percben Morgan Gibbs-White csapott le egy labdára és lőtt a Burnley kapujának kapu jobb oldalába, majd ugyanő szerezte meg a vezetést remek kapáslövéssel. A hatszoros angol válogatott játékmester teljesítményére a 77. percben tette fel a koronát, amikor a Ryan Yatestől kapott labdát a kapuba fejelte – a végén a hazaiaktól még Igor Jesus is betalált. Sikerével a Nottingham nagy lépést tett a bennmaradás felé, de még nem érezheti magát biztonságban, a Burnleynél viszont már csak a csodában bízhatnak. 4–1

ANGOL PREMIER LEAGUE
33. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Aston Villa–Sunderland 4–3 (Watkins 2., 37., Rogers 46., Abraham 90+2., ill. Rigg 9., Hume 86., Isidor 87.)
Nottingham Forest–Burnley 4–1 (Gibbs-White 62., 69., 77., I. Jesus 90+8., ill. Flemming 45+2.)
Everton–Liverpool 1–2 (Beto 54., ill. Szalah 29., Van Dijk 90+10.)
17.30: Manchester City–Arsenal (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

A TOVÁBBI PROGRAM
Hétfőn játsszák
21.00: Crystal Palace–West Ham United (Tv: Match4)
Szombaton játszották
Tottenham Hotspur–Brighton & Hove Albion 2–2 (Pedro Porro 39., X. Simons 77., ill. Mitoma 45+3., Rutter 90+5.)
Leeds United–Wolverhampton Wanderers 3–0 (Justin 18., Okafor 20., Calvert-Lewin 90+5. – 11-esből)
Newcastle United–AFC Bournemouth 1–2 (Osula 68., ill. Tavarnier 32., Truffert 85.)
Brentford–Fulham 0–0
Chelsea–Manchester United 0–1 (Cunha 44.)

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

  1. Arsenal

32

21

7

4

62–24

+38 

70 

  2. Manchester City

31

19

7

5

63–28

+35 

64 

  3. Manchester United

33

16

10

7

58–45

+13 

58 

  4. Aston Villa

33

17

7

9

47–41

+6 

58 

  5. Liverpool

33

16

7

10

54–43

+11 

55 

  6. Chelsea

33

13

9

11

53–42

+11 

48 

  7. Brentford

33

13

9

11

48–44

+4 

48 

  8. Bournemouth

33

11

15

7

50–50

48 

  9. Brighton & Hove Albion

33

12

11

10

45–39

+6 

47 

10. Everton

33

13

8

12

40–39

+1 

47 

11. Sunderland

33

12

10

11

36–40

–4 

46 

12. Fulham

33

13

6

14

43–46

–3 

45 

13. Crystal Palace

31

11

9

11

35–36

–1 

42 

14. Newcastle

33

12

6

15

46–49

–3 

42 

15. Leeds United

33

9

12

12

42–49

–7 

39 

16. Nottingham Forest

33

9

9

15

36–45

–9 

36 

17. West Ham

32

8

8

16

40–57

–17 

32 

18. Tottenham

33

7

10

16

42–53

–11 

31 

19. Burnley

33

4

8

21

34–67

–33 

20 

20. Wolverhampton

33

3

8

22

24–61

–37 

17 

 

 

Legfrissebb hírek

Premier League: Manchester City–Arsenal

Angol labdarúgás
51 perce

Szoboszlai a 100. PL-meccsén a 100. percben adott gólpasszt, a Liverpool megnyerte a városi derbit

Angol labdarúgás
1 órája

Liam Rosenior: Rendkívül csalódott vagyok, de nem érzem, hogy nyomás alatt lennék

Angol labdarúgás
6 órája

Nem játszott jól, de fontos győzelmet aratott a Manchester United a Chelsea otthonában

Angol labdarúgás
19 órája

Kétszer is vezetett, de a 95. percben kapott góllal bukta a győzelmet a Spurs

Angol labdarúgás
21 órája

Tóth Alex ismét csereként állt be, a Bournemouth idegenben nyert a Newcastle ellen

Angol labdarúgás
Tegnap, 18:02

Arteta szerint kiváltság a Man. City ellen játszani; felépült Guardiola talizmánja

Angol labdarúgás
Tegnap, 9:10

Szerződést hosszabbított ecuadori légiósával a Chelsea – hivatalos

Angol labdarúgás
2026.04.17. 16:21
Ezek is érdekelhetik