A Fulham ellen folytatódott a Brentford döntetlensorozata

2026.04.18. 15:28
Kevés helyzet akadt a Brentford–Fulhamen (Fotó: Getty Images)
Brentford Fulham Premier League
Nem bírt egymással a Brentford és a Fulham az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 33. fordulójának nyitó mérkőzésén.

Nyugat-londoni derbivel kezdődött a 33. forduló, a Brentford a Fulhamet fogadta. A vendégek 2026-ban keveset mutatnak idegenben, csak egyszer nyertek, míg a Brentford a legutóbbi négy bajnokiján döntetlent játszott.

A mérkőzés elmaradt a várakozásoktól, a Brentford valamivel veszélyesebb volt az első félidőben, Igor Thiago egy szöglet után közel állt a gólhoz, majd a játékrész ráadásában Lewis-Potter veszélyeztetett egy szöglet után.

Szünet után még kevesebbet mutattak a csapatok támadásban, a 66. percben Damsgaard perdítése volt veszélyes, de a meccslabdát Dango Ouattara puskázta el, akinek a 90. percben leadott lövését Bernd Leno hatalmas bravúrral tolta kapu fölé. A Brentford sorozatban ötödik meccsén játszott döntetlent, és érdekesség, hogy a hazaiak egyet sem cseréltek a mérkőzés folyamán. 

ANGOL PREMIER LEAGUE
33. FORDULÓ
Brentford–Fulham 0–0
Később:
16.00: Leeds United–Wolverhampton Wanderers
16.00: Newcastle United–AFC Bournemouth (Tv: Spíler1)
18.30: Tottenham Hotspur–Brighton & Hove Albion (Tv: Spíler1)
21.00: Chelsea–Manchester United (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
Vasárnap:
15.00: Aston Villa–Sunderland
15.00: Everton–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
15.00: Nottingham Forest–Burnley
17.30: Manchester City–Arsenal (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
Hétfő:
21.00: Crystal Palace–West Ham (Tv: Match4)

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Arsenal32217462–24+38 70 
2. Manchester City31197563–28+35 64 
3. Manchester United321510757–45+12 55 
4. Aston Villa32167943–38+5 55 
5. Liverpool321571052–42+10 52 
6. Chelsea321391053–41+12 48 
7. Brentford331391148–44+4 48 
8. Everton321381139–37+2 47 
9. Brighton & Hove Albion3212101043–37+6 46 
10. Sunderland3212101033–36–3 46 
11. Bournemouth321015748–49–1 45 
12. Fulham331361443–46–3 45 
13. Crystal Palace311191135–36–1 42 
14. Newcastle321261445–47–2 42 
15. Leeds United328121239–49–10 36 
16. Nottingham Forest32891532–44–12 33 
17. West Ham32881640–57–17 32 
18. Tottenham32791640–51–11 30 
19. Burnley32482033–63–30 20 
20. Wolverhampton32382124–58–34 17 

 

 

Brentford Fulham Premier League
