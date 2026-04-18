A Fulham ellen folytatódott a Brentford döntetlensorozata

Nyugat-londoni derbivel kezdődött a 33. forduló, a Brentford a Fulhamet fogadta. A vendégek 2026-ban keveset mutatnak idegenben, csak egyszer nyertek, míg a Brentford a legutóbbi négy bajnokiján döntetlent játszott.

A mérkőzés elmaradt a várakozásoktól, a Brentford valamivel veszélyesebb volt az első félidőben, Igor Thiago egy szöglet után közel állt a gólhoz, majd a játékrész ráadásában Lewis-Potter veszélyeztetett egy szöglet után.

Szünet után még kevesebbet mutattak a csapatok támadásban, a 66. percben Damsgaard perdítése volt veszélyes, de a meccslabdát Dango Ouattara puskázta el, akinek a 90. percben leadott lövését Bernd Leno hatalmas bravúrral tolta kapu fölé. A Brentford sorozatban ötödik meccsén játszott döntetlent, és érdekesség, hogy a hazaiak egyet sem cseréltek a mérkőzés folyamán.

ANGOL PREMIER LEAGUE

33. FORDULÓ

Brentford–Fulham 0–0

Később:

16.00: Leeds United–Wolverhampton Wanderers

16.00: Newcastle United–AFC Bournemouth (Tv: Spíler1)

18.30: Tottenham Hotspur–Brighton & Hove Albion (Tv: Spíler1)

21.00: Chelsea–Manchester United (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

Vasárnap:

15.00: Aston Villa–Sunderland

15.00: Everton–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

15.00: Nottingham Forest–Burnley

17.30: Manchester City–Arsenal (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

Hétfő:

21.00: Crystal Palace–West Ham (Tv: Match4)