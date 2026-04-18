A Fulham ellen folytatódott a Brentford döntetlensorozata
Nyugat-londoni derbivel kezdődött a 33. forduló, a Brentford a Fulhamet fogadta. A vendégek 2026-ban keveset mutatnak idegenben, csak egyszer nyertek, míg a Brentford a legutóbbi négy bajnokiján döntetlent játszott.
A mérkőzés elmaradt a várakozásoktól, a Brentford valamivel veszélyesebb volt az első félidőben, Igor Thiago egy szöglet után közel állt a gólhoz, majd a játékrész ráadásában Lewis-Potter veszélyeztetett egy szöglet után.
Szünet után még kevesebbet mutattak a csapatok támadásban, a 66. percben Damsgaard perdítése volt veszélyes, de a meccslabdát Dango Ouattara puskázta el, akinek a 90. percben leadott lövését Bernd Leno hatalmas bravúrral tolta kapu fölé. A Brentford sorozatban ötödik meccsén játszott döntetlent, és érdekesség, hogy a hazaiak egyet sem cseréltek a mérkőzés folyamán.
ANGOL PREMIER LEAGUE
33. FORDULÓ
Brentford–Fulham 0–0
Később:
16.00: Leeds United–Wolverhampton Wanderers
16.00: Newcastle United–AFC Bournemouth (Tv: Spíler1)
18.30: Tottenham Hotspur–Brighton & Hove Albion (Tv: Spíler1)
21.00: Chelsea–Manchester United (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
Vasárnap:
15.00: Aston Villa–Sunderland
15.00: Everton–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
15.00: Nottingham Forest–Burnley
17.30: Manchester City–Arsenal (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
Hétfő:
21.00: Crystal Palace–West Ham (Tv: Match4)
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Arsenal
|32
|21
|7
|4
|62–24
|+38
|70
|2. Manchester City
|31
|19
|7
|5
|63–28
|+35
|64
|3. Manchester United
|32
|15
|10
|7
|57–45
|+12
|55
|4. Aston Villa
|32
|16
|7
|9
|43–38
|+5
|55
|5. Liverpool
|32
|15
|7
|10
|52–42
|+10
|52
|6. Chelsea
|32
|13
|9
|10
|53–41
|+12
|48
|7. Brentford
|33
|13
|9
|11
|48–44
|+4
|48
|8. Everton
|32
|13
|8
|11
|39–37
|+2
|47
|9. Brighton & Hove Albion
|32
|12
|10
|10
|43–37
|+6
|46
|10. Sunderland
|32
|12
|10
|10
|33–36
|–3
|46
|11. Bournemouth
|32
|10
|15
|7
|48–49
|–1
|45
|12. Fulham
|33
|13
|6
|14
|43–46
|–3
|45
|13. Crystal Palace
|31
|11
|9
|11
|35–36
|–1
|42
|14. Newcastle
|32
|12
|6
|14
|45–47
|–2
|42
|15. Leeds United
|32
|8
|12
|12
|39–49
|–10
|36
|16. Nottingham Forest
|32
|8
|9
|15
|32–44
|–12
|33
|17. West Ham
|32
|8
|8
|16
|40–57
|–17
|32
|18. Tottenham
|32
|7
|9
|16
|40–51
|–11
|30
|19. Burnley
|32
|4
|8
|20
|33–63
|–30
|20
|20. Wolverhampton
|32
|3
|8
|21
|24–58
|–34
|17