Majdnem 93 méteres gerelyhajítás Rómában, Noah Lyles is bekezdett!

Csak idő kérdése volt, hogy az Indiai szubkontinens egy újabb országa mikor száll be a gerelyhajításba. Ez az idő most jött el! Neeraj Chopra a 2021-es olimpián Indiának, Arshad Nadeem a 2024-es ötkarikás játékokon Pakisztánnak szerzett dicsőséges győzelmet.

Arra, hogy megtudjuk, Rumesh Tharanga Pathirage mire megy a 2028-as Los Angeles-i olimpián, még két évet várni kell, de az már most biztos, hogy Srí Lankát a római Gyémánt Liga-fordulóban végleg feltette a sportág térképére. A 23 éves dobó a Golden Galán másodikra 92.62 méterre repítette a gerelyt, amivel a jelenleg használt gerelyekkel elért eredményeket figyelve a 8. helyre jött fel az örökranglistán. Ugyan tavaly vb-7. lett, de ez a teljesítménye még a tokiói szerepléséhez képest is új szintre emeli őt.

Az este egyik legjobban várt pillanata Keely Hodgkinson 400 méteres futása volt. A britek szupersztárja 800-on a télen fedett pályán már világcsúcsot futott, a szakértők úgy gondolták, hogy amennyiben itt Rómában 51 másodperc alatt futja le az egy kört, akkor a nyáron a szabadtéri világrekordot is átírhatja. Ez azért lenne nagy szó, mert a csehszlovák Jarmila Kratochvílová 1:53.28-as ideje 1983 óta, azaz 43 éve túlszárnyalhatatlan.

Hodgkinson 51.14-et futott, vagyis nagyon közel volt az a bizonyos célidő, így július 18-án „vigyázó szemünket” érdemes lesz Londonra vetni. Az olimpiai bajnok hazai pályán tervezi 800 méteren megcsinálni a „lehetetlen küldetést”. Csoporttársa, Georgia Hunter Bell biztató versenyzéssel nyerte meg az 1500 métert Rómában (3:58.63). A 400-ra visszatérve, a norvég Henriette Jaeger három riválisát, közte a nemrég fedett pályán vb-aranyat nyerő Lurdes Gloria Manuelt lehajrázva 49.60-nal diadalmaskodott.

Hiába a szlovák Emma Zapletalová – amúgy borzasztóan erős – 52.58-as futása, számunkra a legfontosabb 400 m gátas esemény St. Pöltenben történt: Mátó Sára 55.08-as egyéni csúccsal a 2. lett, amivel megfutotta a birminghami Európa-bajnokság kvalifikációs szintjét.

Természetesen nagy párharcoknak sem voltunk híján az olasz fővárosban! A 2025-ös vb-n triplázó (100 és 200 m, 4x100 m váltó) Melissa Jefferson-Wooden tokiói sikerei óta először futott egyéniben, ellenfelei között Julien Alfred is ott volt. Alfred a 8-as pályán húzta a 7-esen futó amerikait, a célegyenesbe fordulva úgy nézett ki, hogy megelőzi őt, de ekkor elfogyott a lendülete, Alfred pedig szárnyra kapott, így végül simán megnyerte a női 200 métert.

Noah Lyles is beköszönt a Stadio Olimpicóba, az amerikainak nem volt könnyű dolga 100 méteren. Az olimpiai címvédő mellett sprintelt 2021 ötkarikás aranyérmese, Marcell Jacobs, de a botswanai Letsile Tebogo is hosszú ideje nagy riválisa, a 60 méter fedett pályás világbajnoka, a 21 éves Jordan Anthony pedig csak mostanság kezdte el a szárnyait bontogatni. A fiatal amerikainak 75-80 méterig sikerült is meglepnie rutinosabb társait, de aztán Lyles elérte a csúcssebességét és a végén bedarálta a trónkövetelőt. Az ideje 9.88, ami sokat ígér neki a nyárra. A második helyre a kameruni csúcsot futó Emmanuel Eseme (9.94) jött be, majd sorrendben Tebogo (9.95), Anthony (9.96) és Jacobs (9.99) is befutott 10 másodpercen belül.

Bozsidar Szarabojukov öt, azaz öt hátraszaltóval ünnepelte meg, hogy a hatodik kísérletével a maga javára fordította a férfi távolugrást. A bolgár őstehetség 826 centit ugrott utolsóra, amivel két centivel Miltiádisz Tentoglu elé került. Kettejük párharcát remélhetőleg még nagyon sokszor láthatjuk, és a birminghami Eb-n, illetve a budapesti atlétikai világdöntőn csúcsosodik majd ki!

Hiába maradt távol sérülés miatt a távolugró Mattia Furlani és hiába volt rossz napja Nadia Battoclettinek 5000 méteren (az első hét helyen etióp futott be), azért a hazai szurkolóknak is volt okuk az örömre. Leonardo Fabbri egyedüliként volt képes 22 méter feletti dobásra súlylökésben, amivel a két amerikai klasszist, Joe Kovacsot és Ryan Crousert is legyőzte. Egy másik olasz, Matteo Sioli nyerte meg a magasugrást.

Az amerikai Trey Cunningham pályafutása során először, 2026-ban elsőként futott 13 másodpercen belül 110 m gáton. Honfitársa, Jamal Britt sokáig jól tartotta vele a lépést, de a 10. gátban óriásit esett.

ATLÉTIKA

GYÉMÁNT LIGA, 4. ÁLLOMÁS, RÓMA

Férfiak. 100 m (+0.4): 1. Noah Lyles (amerikai) 9.88. 800 m: 1. Gabriel Tual (francia) 1:43.66. 110 m gát (+0.5): 1. Trey Cunningham (amerikai) 12.98. Magas: 1. Matteo Sioli (olasz) 228. Távol: 1. Bozsidar Szarabojukov (bolgár) 826 (-0.1). Hármas: 1. Andy Díaz Hernández (olasz) 17.59 (-0.1). Súly: 1. Leonardo Fabbri (olasz) 22.14. Gerely: 1. Rumesh Tharanga Pathirage (Srí Lanka-i) 92.62

Nők. 200 m (+1.3): 1. Julien Alfred (Saint Lucia-i) 21.93. 400 m: 1. Henriette Jaeger (norvég) 49.60. 1500 m: 1. Georgia Hunter Bell (brit) 3:58.63. 5000 m: 1. Likina Amebaw (etióp) 14:18.41. 100 m gát (+0.8): 1. Megan Simmonds (jamaicai) 12.50. 400 m gát: 1. Emma Zapletalová (szlovák) 52.58. Rúd: 1. Molly Caudery (brit) 480