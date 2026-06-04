Hajnal Tamás: Tudjuk, mit várhatunk Borbély Balázstól



– Mennyire érte váratlanul Robbie Keane távozása? Benne volt a levegőben, hogy ha nem lesznek bajnokok, távozhat?

– Leültünk megbeszélni az idényt, és természetesen a jövő is szóba került – válaszolta lapunknak adott interjújában Hajnal Tamás, a zöld-fehérek sportigazgatója. – A megbeszélés végén már éreztük, a helyzet teljesen nyílt kimenetelű… Az évad közben is többször hangot adott annak, hogy bizonyos szabályrendszerrel nem ért egyet, és úgy érzi, ez nehezíti a munkáját. Amikor felálltunk az asztaltól, gondolkodási időt kért, majd két nappal később felhívott és elmondta, úgy érzi, a karrierje szempontjából – e körülmények között – nem éri meg itt maradnia. Persze ebben a bizonytalanság is közrejátszott, hiszen még most sem lehet pontosan tudni, a következő idényben milyen elvárások alapján, milyen szabályrendszerben dolgoznak a klubok.

– Mit gondol, ha sorozatban nyolcadszor is a Fradi a bajnok, maradt volna?

– Nehéz az ő fejével gondolkodni. A helyzet alapvető részein, már ami a szabályokat és a körülményeket illeti, a bajnoki cím sem változtatott volna. Persze az aranyérem mindig más érzelmi állapotot teremt, de azokat a kérdéseket, amelyekről beszéltünk, nem oldotta volna meg. Úgy érezte, a saját pályafutása szempontjából most más irányba kell indulnia, mi ezt tudomásul vettük.

– A Ferencvárosnak az elveszített bajnoki cím figyelmeztető jel?

– Minden kedvezőtlen eredmény és vereség figyelmeztetés. Próbáltuk elemezni, mi történt, és fontos látni, győri riválisunk hatvankilenc pontot szerzett, ilyenre rajtunk kívül az elmúlt időszakban más nem volt képes. Hatvannyolc ponttal az elmúlt tíz évben bajnokságot lehetett nyerni. Lehet mondani, hogy egy mérkőzésen, egy gólon múlt, de nem szeretnénk ennyivel elintézni. Főleg a hazai meccseken nyújtott teljesítményünket kell jól megvizsgálnunk. Az intenzitás, a dominancia, a játék képe, a megoldások minősége, ebben mind javulnunk kell. Bízunk benne, hogy Borbély Balázs olyan új szakmai impulzusokat hoz, amelyekkel elérhetjük a céljainkat.

A Kaiserslauternben csapattársként: Borbély Balázs (középen) és Hajnal Tamás (balról a második) (FOTÓ: IMAGO IMAGES)

Modern, fegyelmezett, agresszív futball szükséges

– Amikor új vezetőedzőt kerestek, mi volt az első számú szakmai szempont?

– Modern, fegyelmezett, agresszív futballt képviselő szakembert kerestünk. Sportvezetőként folyamatosan figyelem, milyen munka zajlik a többi klubban, Borbély Balázs munkásságát pedig régóta követjük. Láttuk a fejlődést, amelyen az ETO csapatként átment és azt is, hogy a játékosok egyénileg mennyit léptek előre. Láttuk az intenzitást, a játékrendszert, azt a fajta futballt, ami felé mi is szeretnénk haladni. Nem mellékes az sem, hogy ismeri ezt a közeget, ezt a környezetet, no meg a Magyarországon érvényben lévő szabályrendszert. Az eddigi munkája alapján jól alkalmazkodott hozzá. Más döntés kívülről hozni valakit, és más olyan szakemberrel dolgozni, akiről pontosan tudjuk, mit várhatunk tőle. Korábban a Ferencváros utánpótlásában és második csapatánál is szerepet vállalt, ismerjük őt.

– Szóval, Borbély Balázstól egyértelműen az elmúlt idényben Győrben látott stílust várják?

– Igen, de fontos, hogy a stílusváltás nem gombnyomásra történik. Az elmúlt években erről sok szó esett. Egyik mérkőzésről a másikra nem lehet mindent megváltoztatni, ennek megvannak a nehézségei. A bajnokságban szeretnénk kreatív, domináns futballt játszani, olyat, amellyel rá tudjuk erőltetni az akaratunkat az ellenfélre. Nemzetközi szinten viszont teljesen más a helyzet, ott időnként jobban kell alkalmazkodni, mások az erőviszonyok, más tempóval és tudással találkozunk. A magyar bajnokságban viszont főleg a hazai mérkőzések mutatták meg, hogy nem mindig találtuk meg a megfelelő ellenszert. Nem tudom, ez kizárólag játékfelfogásból vagy játékrendszerből adódott-e, de mindenképpen szeretnénk javulni. Ez egybecseng az új vezetőedző elképzeléseivel.

A népligeti bázison mindenki örömmel fogadta

Borbély Balázs a legkevésbé sem ismeretlen közegbe érkezett. A 46 éves szakember 2019 és 2022 között már dolgozott a Ferencvárosnál, előbb az U17-es, majd az U19-es csapatot irányította, később a második együttes vezetőedzője lett. Győrben látványos előrelépést ért el, az ETO szervezett, intenzív, modern futballal jutott el a bajnoki címig, megelőzve a Ferencvárost az NB I-ben. Jól ismert közegben Borbély Balázs

– Miben kell Borbély Balázsnak a legtöbbet alkalmazkodnia? A Ferencváros kerete, költségvetése, elvárásrendszere és nemzetközi környezete más dimenzió, mint amilyen a győri volt.

– A cél egyértelmű: vissza akarjuk szerezni a bajnoki címet! Ez kemény feladat, és az elvárások is jelentősek. Olyan csapatot kell összeraknunk, amely ezt a célt reálisan elérheti. A nyomás természetesen nagyobb, de Borbély Balázs győztes típus, minden szituációban nyerni akar. A közeg és a környezet nem lesz ismeretlen neki, ez mindenképpen az előnyére válhat. A Népligetben mindenki örömmel fogadta, ő is boldogan, mosolyogva érkezett. Ez jó kiindulópont, de tudjuk, a Ferencvárosnál végül mindig a munka és az eredmény beszél.

– Hogyan áll össze a szakmai stáb a következő idényben? Balogh Tamás kapusedző, Leandro és a többiek maradnak?

– A vezetőedzővel egy erőnléti edző érkezik Győrből, a stáb többi tagja megmarad. Ők stabilitást és kiszámíthatóságot jelentenek a klub számára. Nagyon várják a közös munkát Borbély Balázzsal, sokan a ferencvárosi utánpótlásból már jól ismerik, dolgoztak is vele. Ez fontos, mert így nem nulláról kell felépíteni a kapcsolatokat. A szakmai stáb működése akkor jó, ha egyszerre van benne folytonosság és friss impulzus. Most ezt szeretnénk megteremteni.