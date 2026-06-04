Marco Rossi: Óriási büszkeség nekem a magyar válogatott irányítása; Sipos Adrián: Még mindig érzem magamon a fejlődés lehetőségét

A Nemzeti Sport pénteki számából ajánljuk:

Marco Rossi: Óriási büszkeség nekem a magyar válogatott irányítása. Pénteken Finnország, kedden Kazahsztán ellen játszik felkészülési mérkőzést a magyar válogatott, Marco Rossi szövetségi kapitány úgy tervezi, hogy a keret összes futballistáját beveti. Borbola Bence írása

A Liverpool legjobbja: Szoboszlai Dominik. A szavazást jelentős fölénnyel megnyerő Szoboszlai Dominik lett a 2025–2026-os idény legjobb futballistája a Liverpoolban a szurkolók szerint.

A vb után távozhat a portugál kispadról Roberto Martínez. A Portugáliát irányító Roberto Martínez jövője már a tavalyi Nemzetek Ligája előtt kérdésessé vált a válogatott élén. Most úgy tűnik, a világbajnoki szerepléstől függetlenül Jorge Jesus vagy Sérgio Conceicao válthatja. Gyenge Balázs háttéranyaga

Sipos Adrián: Még mindig érzem magamon a fejlődés lehetőségét. A 36 éves Sipos Adrián a múlt hétvégén meglepetésre megnyerte a férfi kézilabda Európa-ligát a német Melsungennel. A magyar válogatott játékost a sorozat négyes döntőjében szerzett élményein és Roberto García Parrondo taktikai érzékén kívül arról is megkérdeztük, szerinte miért lenne nélkülözhetetlen nemzeti csapatunk a 2027-es világbajnokságon. Szendrei Zoltán interjúja

A világ legjobb versenyzői visszatértek a Balatonhoz. A hétvégén ismét felbőgnek a motorok a Balaton Park Circuit pályáján, tavaly augusztus után újra Magyarországra érkezett a MotoGP mezőnye. A királykategória mellett több betétfutam is színesíti a programot. Beke Zsombor beharangozója

Markovits László: Meggyőződésem, hogy sikerül konszenzusos stratégiát kialakítanunk a magyar sportban 2036-ig. A Magyar Teniszszövetség május 29-i közgyűlésén Lázár János hivatalosan is bejelentette, hogy lemond az elnöki pozícióról. Ennek apropóján beszélgettünk Markovits Lászlóval, az MTSZ szakmai alelnökével, nemcsak a tenisz, hanem a magyar sport és azon belül az általa vezetett Vasas SC helyzetét is érintve. A sportvezetővel Szeleczki Róbert beszélgetett

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