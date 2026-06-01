Ibrahima Konaté elbúcsúzott a Liverpooltól, hivatalos a távozása

Konaté 2021-ben az RB Leipzigtől érkezett a Liverpoolhoz, amelynek színeiben 183 hivatalos mérkőzésen lépett pályára és hét gólt szerzett. A védelem egyik oszlopaként bajnoki címet, FA-kupát, Ligakupát és angol Szuperkupát is nyert a csapattal.

A francia válogatott játékos az Instagramon búcsúzott a szurkolóktól:

„Drága Liverpool!

Öt évvel ezelőtt fiatal játékosként, nagy álmokkal érkeztem. Ma olyan emlékekkel távozom, melyek életem végéig velem maradnak.

Óriási megtiszteltetés volt, hogy ezt a klubot képviselhettem. Elképesztő pillanatokat éltünk át… Voltak hullámhegyek és -völgyek, trófeák, kihívások, életre szóló barátságok és szívszorító pillanatok, melyek örökre velünk maradnak, de egyik sem volt annyira fájdalmas, mint testvérünk, Diogo elvesztése.

Életem egyik legnehezebb időszaka volt, amikor az idén elveszítettem édesapámat, de a nehézségek ellenére a klub iránti elkötelezettségem sohasem változott. A legnehezebb pillanatok során is mindent beleadtam ezért a címerért.

Szeretnék köszönetet mondani a csapattársaimnak, az edzőimnek, a stábtagoknak és mindenkinek, aki a háttérben dolgozott, hogy mindennap segített nekem egyre jobbá válni.

És a szurkolóknak… Köszönöm a szereteteteket, az energiátokat és a hihetetlen támogatásotokat. Az Anfield tényleg különleges hely, és én sohasem vettem magától értetődőnek, hogy előttetek játszhattam.

Őszintén sajnálom, hogy nem volt lehetőségem elbúcsúzni tőletek az utolsó mérkőzésen. Akkor még nem tudtam, hogy az lesz az utolsó alkalom, hogy ezt a mezt viselem előttetek.

Teljes szívemből köszönök mindent. Szeretlek titeket, és a Liverpoolt a szívemben őrzöm majd, bárhová is megyek.

Ez a búcsú nem könnyű, de ideje új kalandot keresnem, új fejezetet nyitnom.

Hamarosan találkozunk, insallah!

YNWA.”