Nem játszott jól, de fontos győzelmet aratott a Manchester United a Chelsea otthonában

ANGOL PREMIER LEAGUE

33. FORDULÓ

CHELSEA–MANCHESTER UNITED 0–1 (0–1)

London, Stamford Bridge. Vezette: M. Oliver

CHELSEA: R. Sánchez – Gusto (Acheampong, 81.), W. Fofana (Chalobah, 81.), Hato, Cucurella – E. Fernández (Lavia, 88.), M. Caicedo – Estevao (Garnacho, 16.), Palmer, P. Neto – L. Delap. Menedzser: Liam Rosenior

MANCHESTER UNITED: Lammens – Dalot, Mazraui, Heaven, Shaw – Casemiro, Mainoo – Mbeumo (Zirkzee, 87.), B. Fernandes, Cunha (Mount, 81.) – Sesko (A. Diallo, 81.). Menedzser: Michael Carrick

Gólszerző: Cunha (44.)

Mindössze egy középső védőt tudott nevezni a Chelsea elleni, londoni rangadóra Michael Carrick, a Manchester United menedzsere. Mathijjs de Ligt és Leny Yoro sérülés, Harry Maguire és Lisandro Martínez eltiltás miatt nem volt bevethető, így Ayden Heaven mellett Nusszair Mazraui kapott lehetőséget a védelem tengelyében a Stamford Bridgen.

Az első percekben a United birtokolta többet a labdát, majd fokozatosan átvette a játék irányítását a házigazda. A kékeknél ezúttal Liam Delap kezdett csatárposzton, ugyanis az idényben 19 gólig jutó Joao Pedro sérülés miatt nem állt Liam Rosenior rendelkezésére. A 10. percben Cole Palmer esett nagyot a tizenhatos vonalánál, de hiába tűnt úgy a felvételek alapján, hogy Heaven eltalálta őt, nem járt büntető a londoniaknak. Korán cserélnie kellett a hazaiaknak, egy rossz mozdulat után Estevao nem tudta folytatni a játékot, a helyére pedig az éppen Manchesterből érkezett Alejandro Garnacho állt be. A hajrára fordulva Enzo Fernández hagyott ki nagy helyzetet. A tizenhatoson belül szerencsével maradt a labda az argentin előtt, de 11 méterről a bal alsó sarok mellé tekert. Öt perc múlva Delap hiába talált a kapuba, Palmer leshelyzete miatt nem született érvényes találat. Ellenben a túloldalon szinte az első nagyobb lehetőségből gólt szerzett a United. A 44. percben Bruno Fernandes – minden sorozatot figyelembe véve – idénybeli 19. gólpasszát osztotta ki, Matheus Cunha pedig 11 méterről, nagy erővel lőtt a kapu bal oldalába.

A második félidő elején nem sok hiányzott a hazai egyenlítéshez, Pedro Neto beadása után Delap csúsztatása a lécen csattant. A 64. percben Robert Sáncheznek, a hazaiak kapusának kellett nagyot védenie egy bal alsóba tartó labdánál. Két perccel később ismét a kapufa mentette meg a vendégeket. Egy beadás után ráadásul manchesteri fejről pattant a labda a felső lécre. A londoniak hiába tettek meg mindent az egyenlítés érdekében a zártan védekező manchesteriek lehozták kapott gól nélkül a mérkőzést. Liam Roseniorral a kispadon zsinórban negyedik bajnokiját veszítette el a Chelsea, erre legutóbb 2023-ban volt példa, az évszázadban pedig ez volt a második ilyen sorozata a londoniaknak. 0–1

AZ ÁLLÁS M Gy D V L–K Gk P 1. Arsenal 32 21 7 4 62–24 +38 70 2. Manchester City 31 19 7 5 63–28 +35 64 3. Manchester United 33 16 10 7 58–45 +13 58 4. Aston Villa 32 16 7 9 43–38 +5 55 5. Liverpool 32 15 7 10 52–42 +10 52 6. Chelsea 33 13 9 11 53–42 +11 48 7. Brentford 33 13 9 11 48–44 +4 48 8. Bournemouth 33 11 15 7 50–50 0 48 9. Brighton & Hove Albion 33 12 11 10 45–39 +6 47 10. Everton 32 13 8 11 39–37 +2 47 11. Sunderland 32 12 10 10 33–36 –3 46 12. Fulham 33 13 6 14 43–46 –3 45 13. Crystal Palace 31 11 9 11 35–36 –1 42 14. Newcastle 33 12 6 15 46–49 –3 42 15. Leeds United 33 9 12 12 42–49 –7 39 16. Nottingham Forest 32 8 9 15 32–44 –12 33 17. West Ham 32 8 8 16 40–57 –17 32 18. Tottenham 33 7 10 16 42–53 –11 31 19. Burnley 32 4 8 20 33–63 –30 20 20. Wolverhampton 33 3 8 22 24–61 –37 17

