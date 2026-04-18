Nem játszott jól, de fontos győzelmet aratott a Manchester United a Chelsea otthonában
ANGOL PREMIER LEAGUE
33. FORDULÓ
CHELSEA–MANCHESTER UNITED 0–1 (0–1)
London, Stamford Bridge. Vezette: M. Oliver
CHELSEA: R. Sánchez – Gusto (Acheampong, 81.), W. Fofana (Chalobah, 81.), Hato, Cucurella – E. Fernández (Lavia, 88.), M. Caicedo – Estevao (Garnacho, 16.), Palmer, P. Neto – L. Delap. Menedzser: Liam Rosenior
MANCHESTER UNITED: Lammens – Dalot, Mazraui, Heaven, Shaw – Casemiro, Mainoo – Mbeumo (Zirkzee, 87.), B. Fernandes, Cunha (Mount, 81.) – Sesko (A. Diallo, 81.). Menedzser: Michael Carrick
Gólszerző: Cunha (44.)
Mindössze egy középső védőt tudott nevezni a Chelsea elleni, londoni rangadóra Michael Carrick, a Manchester United menedzsere. Mathijjs de Ligt és Leny Yoro sérülés, Harry Maguire és Lisandro Martínez eltiltás miatt nem volt bevethető, így Ayden Heaven mellett Nusszair Mazraui kapott lehetőséget a védelem tengelyében a Stamford Bridgen.
Az első percekben a United birtokolta többet a labdát, majd fokozatosan átvette a játék irányítását a házigazda. A kékeknél ezúttal Liam Delap kezdett csatárposzton, ugyanis az idényben 19 gólig jutó Joao Pedro sérülés miatt nem állt Liam Rosenior rendelkezésére. A 10. percben Cole Palmer esett nagyot a tizenhatos vonalánál, de hiába tűnt úgy a felvételek alapján, hogy Heaven eltalálta őt, nem járt büntető a londoniaknak. Korán cserélnie kellett a hazaiaknak, egy rossz mozdulat után Estevao nem tudta folytatni a játékot, a helyére pedig az éppen Manchesterből érkezett Alejandro Garnacho állt be. A hajrára fordulva Enzo Fernández hagyott ki nagy helyzetet. A tizenhatoson belül szerencsével maradt a labda az argentin előtt, de 11 méterről a bal alsó sarok mellé tekert. Öt perc múlva Delap hiába talált a kapuba, Palmer leshelyzete miatt nem született érvényes találat. Ellenben a túloldalon szinte az első nagyobb lehetőségből gólt szerzett a United. A 44. percben Bruno Fernandes – minden sorozatot figyelembe véve – idénybeli 19. gólpasszát osztotta ki, Matheus Cunha pedig 11 méterről, nagy erővel lőtt a kapu bal oldalába.
A második félidő elején nem sok hiányzott a hazai egyenlítéshez, Pedro Neto beadása után Delap csúsztatása a lécen csattant. A 64. percben Robert Sáncheznek, a hazaiak kapusának kellett nagyot védenie egy bal alsóba tartó labdánál. Két perccel később ismét a kapufa mentette meg a vendégeket. Egy beadás után ráadásul manchesteri fejről pattant a labda a felső lécre. A londoniak hiába tettek meg mindent az egyenlítés érdekében a zártan védekező manchesteriek lehozták kapott gól nélkül a mérkőzést. Liam Roseniorral a kispadon zsinórban negyedik bajnokiját veszítette el a Chelsea, erre legutóbb 2023-ban volt példa, az évszázadban pedig ez volt a második ilyen sorozata a londoniaknak. 0–1
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Arsenal
32
21
7
4
62–24
+38
70
|2. Manchester City
31
19
7
5
63–28
+35
64
|3. Manchester United
33
16
10
7
58–45
+13
58
|4. Aston Villa
32
16
7
9
43–38
+5
55
|5. Liverpool
32
15
7
10
52–42
+10
52
|6. Chelsea
33
13
9
11
53–42
+11
48
|7. Brentford
33
13
9
11
48–44
+4
48
|8. Bournemouth
33
11
15
7
50–50
0
48
|9. Brighton & Hove Albion
33
12
11
10
45–39
+6
47
|10. Everton
32
13
8
11
39–37
+2
47
|11. Sunderland
32
12
10
10
33–36
–3
46
|12. Fulham
33
13
6
14
43–46
–3
45
|13. Crystal Palace
31
11
9
11
35–36
–1
42
|14. Newcastle
33
12
6
15
46–49
–3
42
|15. Leeds United
33
9
12
12
42–49
–7
39
|16. Nottingham Forest
32
8
9
15
32–44
–12
33
|17. West Ham
32
8
8
16
40–57
–17
32
|18. Tottenham
33
7
10
16
42–53
–11
31
|19. Burnley
32
4
8
20
33–63
–30
20
|20. Wolverhampton
33
3
8
22
24–61
–37
17
PERCRŐL PERCRE