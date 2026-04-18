Nem játszott jól, de fontos győzelmet aratott a Manchester United a Chelsea otthonában

2026.04.18. 22:55
Cunha (pirosban) gólja döntött a londoni rangadón (Fotó: Getty Images)
Az angol labdarúgó-bajnokság (Premier League) 33. fordulójában a Manchester United 1–0-ra nyert a Chelsea otthonában. Az első félidő végén a brazil Matheus Cunha góljával szerezték meg a vezetést a „vörös ördögök”. A második játékrészben a londoniak kétszer is a kapufát találták el, de az egyenlítés nem jött össze nekik, pedig a döntetlenre mindenképpen rászolgáltak volna.

 

ANGOL PREMIER LEAGUE
33. FORDULÓ
CHELSEA–MANCHESTER UNITED 0–1 (0–1) 
London, Stamford Bridge. Vezette: M. Oliver
CHELSEA: R. Sánchez – Gusto (Acheampong, 81.), W. Fofana (Chalobah, 81.), Hato, Cucurella – E. Fernández (Lavia, 88.), M. Caicedo – Estevao (Garnacho, 16.), Palmer, P. Neto – L. Delap. Menedzser: Liam Rosenior
MANCHESTER UNITED: Lammens – Dalot, Mazraui, Heaven, Shaw – Casemiro, Mainoo – Mbeumo (Zirkzee, 87.), B. Fernandes, Cunha (Mount, 81.) – Sesko (A. Diallo, 81.). Menedzser: Michael Carrick
Gólszerző: Cunha (44.)

Mindössze egy középső védőt tudott nevezni a Chelsea elleni, londoni rangadóra Michael Carrick, a Manchester United menedzsere. Mathijjs de Ligt és Leny Yoro sérülés, Harry Maguire és Lisandro Martínez eltiltás miatt nem volt bevethető, így Ayden Heaven mellett Nusszair Mazraui kapott lehetőséget a védelem tengelyében a Stamford Bridgen. 

Az első percekben a United birtokolta többet a labdát, majd fokozatosan átvette a játék irányítását a házigazda. A kékeknél ezúttal Liam Delap kezdett csatárposzton, ugyanis az idényben 19 gólig jutó Joao Pedro sérülés miatt nem állt Liam Rosenior rendelkezésére. A 10. percben Cole Palmer esett nagyot a tizenhatos vonalánál, de hiába tűnt úgy a felvételek alapján, hogy Heaven eltalálta őt, nem járt büntető a londoniaknak. Korán cserélnie kellett a hazaiaknak, egy rossz mozdulat után Estevao nem tudta folytatni a játékot, a helyére pedig az éppen Manchesterből érkezett Alejandro Garnacho állt be. A hajrára fordulva Enzo Fernández hagyott ki nagy helyzetet. A tizenhatoson belül szerencsével maradt a labda az argentin előtt, de 11 méterről a bal alsó sarok mellé tekert. Öt perc múlva Delap hiába talált a kapuba, Palmer leshelyzete miatt nem született érvényes találat. Ellenben a túloldalon szinte az első nagyobb lehetőségből gólt szerzett a United. A 44. percben Bruno Fernandes – minden sorozatot figyelembe véve – idénybeli 19. gólpasszát osztotta ki, Matheus Cunha pedig 11 méterről, nagy erővel lőtt a kapu bal oldalába.

A második félidő elején nem sok hiányzott a hazai egyenlítéshez, Pedro Neto beadása után Delap csúsztatása a lécen csattant. A 64. percben Robert Sáncheznek, a hazaiak kapusának kellett nagyot védenie egy bal alsóba tartó labdánál. Két perccel később ismét a kapufa mentette meg a vendégeket. Egy beadás után ráadásul manchesteri fejről pattant a labda a felső lécre. A londoniak hiába tettek meg mindent az egyenlítés érdekében a zártan védekező manchesteriek lehozták kapott gól nélkül a mérkőzést. Liam Roseniorral a kispadon zsinórban negyedik bajnokiját veszítette el a Chelsea, erre legutóbb 2023-ban volt példa, az évszázadban pedig ez volt a második ilyen sorozata a londoniaknak. 0–1

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

  1. Arsenal

32

21

7

4

62–24

+38 

70 

  2. Manchester City

31

19

7

5

63–28

+35 

64 

  3. Manchester United

33

16

10

7

58–45

+13 

58 

  4. Aston Villa

32

16

7

9

43–38

+5 

55 

  5. Liverpool

32

15

7

10

52–42

+10 

52 

  6. Chelsea

33

13

9

11

53–42

+11 

48 

  7. Brentford

33

13

9

11

48–44

+4 

48 

  8. Bournemouth

33

11

15

7

50–50

48 

  9. Brighton & Hove Albion

33

12

11

10

45–39

+6 

47 

10. Everton

32

13

8

11

39–37

+2 

47 

11. Sunderland

32

12

10

10

33–36

–3 

46 

12. Fulham

33

13

6

14

43–46

–3 

45 

13. Crystal Palace

31

11

9

11

35–36

–1 

42 

14. Newcastle

33

12

6

15

46–49

–3 

42 

15. Leeds United

33

9

12

12

42–49

–7 

39 

16. Nottingham Forest

32

8

9

15

32–44

–12 

33 

17. West Ham

32

8

8

16

40–57

–17 

32 

18. Tottenham

33

7

10

16

42–53

–11 

31 

19. Burnley

32

4

8

20

33–63

–30 

20 

20. Wolverhampton

33

3

8

22

24–61

–37 

17 

