NS-infó: most tényleg lehet esély Nagy Ádám ferencvárosi hazatérésére

A 88-szoros válogatott Nagy Ádám kapcsán néhány hete már írtunk arról, hogy egyéves szerződése ellenére várhatóan a nyáron távozik a Speziától, ugyanis az olasz klub kiesett a másodosztályból, és a vezetőség megkezdte a tárgyalásokat az elválásról a még élő szerződéssel rendelkező labdarúgókkal, ugyanis jelentős költségcsökkentést terveznek a harmadosztályra.

Szerdán a calciospezia.it írt arról, hogy a magyar középpályás biztosan távozik a Speziától, és korábbi klubja, a Ferencváros, valamint több más élvonalbeli klub (az nincs kifejtve, mely országokból) is érdeklődik iránta.

A cikk megjegyzi, hogy a Spezia két éve 1 millió euróért vette meg Nagy Ádám játékjogát a Pisától, míg a jelenlegi értékét 700 ezer euróra becsülik, az elmúlt két évben 78 meccsen szerepelt a Speziában a 30 éves játékos. Csakhogy ismerve a Spezia szorult helyzetét – a klubnak a magasabb fizetéssel rendelkező játékosaitól meg kell válnia a kiesés miatt –, nagy kérdés, lesz-e most olyan klub, amelyik hajlandó ilyen nagyságrendű átigazolási összeget fizetni érte, hiszen könnyen lehet, hogy a nyár végén már nagyon nyomott áron vagy akár ingyen is megszerezhető lesz.

Olasz forrásokhoz hasonlóan a Nemzeti Sport is úgy értesült, ezen a nyáron valós esély lehet arra, hogy Nagy Ádám tíz év után visszatér nevelőegyesületéhez – a korábbi években is voltak már erről találgatások és nem titok, hogy az FTC-nél szívesen látnák újra a középpályást –, de nem feltétlenül a felkészülés elején. Úgy tudjuk, a játékos képviselői és az olasz klub között már megkezdődtek az egyeztetések a hogyan továbbról, viszont egyelőre nem történt előrelépés az ügyben, Nagy Ádámot továbbra is még egy évig élő megállapodás köti a Speziához. Arról pedig egyelőre nincs szó, hogy a Ferencváros felvette volna a kapcsolatot a Speziával.

Kerestük a Ferencvárost a hír kapcsán, de a klub átigazolási sajtóhíreket nem kommentál.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL

Érkezők: –

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: Daniel Arzani (ausztrál, Melbourne City – Ausztrália), Alekszandar Csirkovics (szerb, Lechia Gdansk – Lengyelország), Kenan Kodro (bosnyák-spanyol, Real Zaragoza – Spanyolország), Isaac Pappoe (ghánai, Dundee United – Skócia), Edgar Szevikjan (örmény-orosz, Akron Toljatti – Oroszország). Az FTC II által kölcsönadott játékosok: Szabó Szilárd (Kisvárda), Varga Zétény (Diósgyőri VTK)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Dor Perec (izraeli, Maccabi Tel-Aviv – Izrael), Nagy Ádám (Spezia – Olaszország)

Távozók: Gróf Dávid (szabadon igazolható), Stefan Gartenmann (svájci-dán, szabadon igazolható), Alekszandar Pesics (szerb, Fatih Karagümrük – Törökország, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe távozók: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Ismaël Aaneba (francia-marokkói, lejár a szerződése), Fortune Bassey (nigériai), Mohamed Abu Fani (izraeli, Crvena zvezda – Szerbia, Hapoel Tel-Aviv – Izrael)