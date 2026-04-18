Kétszer is vezetett, de a 95. percben kapott góllal bukta a győzelmet a Spurs

2026.04.18. 20:33
Kétszer is vezetett, mégsem nyert a Tottenham (Fotó: Getty Images)
A Tottenham Hotspur 2–2-es döntetlent játszott a Brighton ellen a Premier League 33. fordulójában ezzel pedig maradt kieső helyen.

Roberto De Zerbi vezetésével második meccsét játszotta a Tottenham. Az első bő fél óra nem igazán hozott izgalmakat, egyedül Diego Gómez sérülését lehetett feljegyezni, aki helyére Mitoma Kaorut állt be. A 34. percben jött az első komolyabb lehetőség, Danny Welbeck lövését Antonin Kinsky hárította nagy bravúrral. Öt percre rá megszerezte a vezetést a Spurs, Xavi Simons középre tett labdáját Pedro Porro fejelte a léc alá. A következő percekben Simons a kapufát is eltalálta, míg a kipattanót Pedro Porro lőtte kapura, de Bart Verbruggen hárította nagy bravúrral.

A kihagyott helyzeteket megbosszulta a Brighton, a csereként beálló Mitoma juttatta kapuba Pascal Gross beadását. A második félidőben is inkább a hazaiak voltak aktívabbak. Joao Palhinha a tizenhatos vonaláról lőtt laposan, ez nem okozott gondot Verbruggennek. A félidő közepén a Brighton térfelének közepén szerzett labdát a Spurs, az egy perccel korábban beálló Lucas Bergvall Xavi Simonshoz tálalt, akire visszaértek a védők, ő mégis a tizenhatos vonaláról a bal kapufa segítségével a kapuba tekert. Volt azonban még egy csavar: a kilencperces hosszabbítás ötödik percében a csereként érkező Georginio Rutter érkezett remek ütemben Jan Paul van Hecke bal oldalról középre tett labdájára, és a francia támadó kapásból a kapuba passzolta a labdát. 

A 2–2-es döntetlennel a Tottenham továbbra is nyeretlen a bajnokságban a 2026-os évben. A Spurs maradt a kiesést jelentő 18. helyen egy pontra lemaradva a vasárnap pályára lépő West Ham United mögött.

ANGOL PREMIER LEAGUE
33. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Tottenham Hotspur–Brighton & Hove Albion 2–2 (Pedro Porro 39., X. Simons 77., ill. Mitoma 45+3., Rutter 90+5.)

Leeds United–Wolverhampton Wanderers 3–0 (Justin 18., Okafor 20., Calvert-Lewin 90+5. – 11-esből)
Newcastle United–AFC Bournemouth 1–2 (Osula 68., ill. Tavarnier 32.)
Brentford–Fulham 0–0

KÉSŐBB
21.00: Chelsea–Manchester United (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
Vasárnap:
15.00: Aston Villa–Sunderland
15.00: Everton–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
15.00: Nottingham Forest–Burnley
17.30: Manchester City–Arsenal (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
Hétfő:
21.00: Crystal Palace–West Ham (Tv: Match4)

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

1. Arsenal

32

21

7

4

62–24

+38 

70 

2. Manchester City

31

19

7

5

63–28

+35 

64 

3. Manchester United

32

15

10

7

57–45

+12 

55 

4. Aston Villa

32

16

7

9

43–38

+5 

55 

5. Liverpool

32

15

7

10

52–42

+10 

52 

6. Chelsea

32

13

9

10

53–41

+12 

48 

7. Brentford

33

13

9

11

48–44

+4 

48 

8. Bournemouth

33

11

15

7

50–50

48 

9. Brighton & Hove Albion

33

12

11

10

45–39

+6 

47 

10. Everton

32

13

8

11

39–37

+2 

47 

11. Sunderland

32

12

10

10

33–36

–3 

46 

12. Fulham

33

13

6

14

43–46

–3 

45 

13. Crystal Palace

31

11

9

11

35–36

–1 

42 

14. Newcastle

33

12

6

15

46–49

–3 

42 

15. Leeds United

33

9

12

12

42–49

–7 

39 

16. Nottingham Forest

32

8

9

15

32–44

–12 

33 

17. West Ham

32

8

8

16

40–57

–17 

32 

18. Tottenham

33

7

10

16

42–53

–11 

31 

19. Burnley

32

4

8

20

33–63

–30 

20 

20. Wolverhampton

33

3

8

22

24–61

–37 

17 

 

 

