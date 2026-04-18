Kétszer is vezetett, de a 95. percben kapott góllal bukta a győzelmet a Spurs

Roberto De Zerbi vezetésével második meccsét játszotta a Tottenham. Az első bő fél óra nem igazán hozott izgalmakat, egyedül Diego Gómez sérülését lehetett feljegyezni, aki helyére Mitoma Kaorut állt be. A 34. percben jött az első komolyabb lehetőség, Danny Welbeck lövését Antonin Kinsky hárította nagy bravúrral. Öt percre rá megszerezte a vezetést a Spurs, Xavi Simons középre tett labdáját Pedro Porro fejelte a léc alá. A következő percekben Simons a kapufát is eltalálta, míg a kipattanót Pedro Porro lőtte kapura, de Bart Verbruggen hárította nagy bravúrral.

A kihagyott helyzeteket megbosszulta a Brighton, a csereként beálló Mitoma juttatta kapuba Pascal Gross beadását. A második félidőben is inkább a hazaiak voltak aktívabbak. Joao Palhinha a tizenhatos vonaláról lőtt laposan, ez nem okozott gondot Verbruggennek. A félidő közepén a Brighton térfelének közepén szerzett labdát a Spurs, az egy perccel korábban beálló Lucas Bergvall Xavi Simonshoz tálalt, akire visszaértek a védők, ő mégis a tizenhatos vonaláról a bal kapufa segítségével a kapuba tekert. Volt azonban még egy csavar: a kilencperces hosszabbítás ötödik percében a csereként érkező Georginio Rutter érkezett remek ütemben Jan Paul van Hecke bal oldalról középre tett labdájára, és a francia támadó kapásból a kapuba passzolta a labdát.

A 2–2-es döntetlennel a Tottenham továbbra is nyeretlen a bajnokságban a 2026-os évben. A Spurs maradt a kiesést jelentő 18. helyen egy pontra lemaradva a vasárnap pályára lépő West Ham United mögött.

ANGOL PREMIER LEAGUE

33. FORDULÓ, szombati mérkőzések

Tottenham Hotspur–Brighton & Hove Albion 2–2 (Pedro Porro 39., X. Simons 77., ill. Mitoma 45+3., Rutter 90+5.)

Leeds United–Wolverhampton Wanderers 3–0 (Justin 18., Okafor 20., Calvert-Lewin 90+5. – 11-esből)

Newcastle United–AFC Bournemouth 1–2 (Osula 68., ill. Tavarnier 32.)

Brentford–Fulham 0–0

KÉSŐBB

21.00: Chelsea–Manchester United (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

Vasárnap:

15.00: Aston Villa–Sunderland

15.00: Everton–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

15.00: Nottingham Forest–Burnley

17.30: Manchester City–Arsenal (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

Hétfő:

21.00: Crystal Palace–West Ham (Tv: Match4)