Kétszer is vezetett, de a 95. percben kapott góllal bukta a győzelmet a Spurs
Roberto De Zerbi vezetésével második meccsét játszotta a Tottenham. Az első bő fél óra nem igazán hozott izgalmakat, egyedül Diego Gómez sérülését lehetett feljegyezni, aki helyére Mitoma Kaorut állt be. A 34. percben jött az első komolyabb lehetőség, Danny Welbeck lövését Antonin Kinsky hárította nagy bravúrral. Öt percre rá megszerezte a vezetést a Spurs, Xavi Simons középre tett labdáját Pedro Porro fejelte a léc alá. A következő percekben Simons a kapufát is eltalálta, míg a kipattanót Pedro Porro lőtte kapura, de Bart Verbruggen hárította nagy bravúrral.
A kihagyott helyzeteket megbosszulta a Brighton, a csereként beálló Mitoma juttatta kapuba Pascal Gross beadását. A második félidőben is inkább a hazaiak voltak aktívabbak. Joao Palhinha a tizenhatos vonaláról lőtt laposan, ez nem okozott gondot Verbruggennek. A félidő közepén a Brighton térfelének közepén szerzett labdát a Spurs, az egy perccel korábban beálló Lucas Bergvall Xavi Simonshoz tálalt, akire visszaértek a védők, ő mégis a tizenhatos vonaláról a bal kapufa segítségével a kapuba tekert. Volt azonban még egy csavar: a kilencperces hosszabbítás ötödik percében a csereként érkező Georginio Rutter érkezett remek ütemben Jan Paul van Hecke bal oldalról középre tett labdájára, és a francia támadó kapásból a kapuba passzolta a labdát.
A 2–2-es döntetlennel a Tottenham továbbra is nyeretlen a bajnokságban a 2026-os évben. A Spurs maradt a kiesést jelentő 18. helyen egy pontra lemaradva a vasárnap pályára lépő West Ham United mögött.
ANGOL PREMIER LEAGUE
33. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Tottenham Hotspur–Brighton & Hove Albion 2–2 (Pedro Porro 39., X. Simons 77., ill. Mitoma 45+3., Rutter 90+5.)
Leeds United–Wolverhampton Wanderers 3–0 (Justin 18., Okafor 20., Calvert-Lewin 90+5. – 11-esből)
Newcastle United–AFC Bournemouth 1–2 (Osula 68., ill. Tavarnier 32.)
Brentford–Fulham 0–0
KÉSŐBB
21.00: Chelsea–Manchester United (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
Vasárnap:
15.00: Aston Villa–Sunderland
15.00: Everton–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
15.00: Nottingham Forest–Burnley
17.30: Manchester City–Arsenal (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
Hétfő:
21.00: Crystal Palace–West Ham (Tv: Match4)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Arsenal
32
21
7
4
62–24
+38
70
|2. Manchester City
31
19
7
5
63–28
+35
64
|3. Manchester United
32
15
10
7
57–45
+12
55
|4. Aston Villa
32
16
7
9
43–38
+5
55
|5. Liverpool
32
15
7
10
52–42
+10
52
|6. Chelsea
32
13
9
10
53–41
+12
48
|7. Brentford
33
13
9
11
48–44
+4
48
|8. Bournemouth
33
11
15
7
50–50
0
48
|9. Brighton & Hove Albion
33
12
11
10
45–39
+6
47
|10. Everton
32
13
8
11
39–37
+2
47
|11. Sunderland
32
12
10
10
33–36
–3
46
|12. Fulham
33
13
6
14
43–46
–3
45
|13. Crystal Palace
31
11
9
11
35–36
–1
42
|14. Newcastle
33
12
6
15
46–49
–3
42
|15. Leeds United
33
9
12
12
42–49
–7
39
|16. Nottingham Forest
32
8
9
15
32–44
–12
33
|17. West Ham
32
8
8
16
40–57
–17
32
|18. Tottenham
33
7
10
16
42–53
–11
31
|19. Burnley
32
4
8
20
33–63
–30
20
|20. Wolverhampton
33
3
8
22
24–61
–37
17