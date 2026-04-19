Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

NB I: ETO FC–Ferencvárosi TC 0–0

NB II: három góllal nyert a Vidi Szegeden, Kécskén győzött a Csákvár, gólváltás Soroksáron – ÉLŐ eredménykövető!

Megnyerte az Arsenal elleni csúcsrangadót, szerdán élre állhat a Manchester City

2026.04.19. 19:25
Címkék
angol foci Arsenal angol labdarúgás Premier League Manchester City angol bajnokság
Az angol labdarúgó-bajnokság (Premier League) 33. fordulójában a Manchester City 2–1-re legyőzte az Arsenalt. Az első félidei gyors gólváltás után a második félidőben a norvég Erling Haaland találata döntött. Ha a kékek szerdán legyőzik a kieső helyen álló Burnleyt, a tabella élére állhatnak.

 

ANGOL PREMIER LEAGUE
33. FORDULÓ
MANCHESTER CITY–ARSENAL 2–1 (1–1)
Manchester, Etihad Stadion. Vezette: A. Taylor
MAN. CITY: Donnarumma – M. Nunes, Khusanov, Guéhi, O'Reilly – Bernardo Silva, Rodri (N. González, 88.) – Semenyo (Aké, 90+6.), Cherki (Foden, 85.), Doku (Savinho, 88.) – Haaland. Menedzser: Pep Guardiola
ARSENAL: Raya – C. Mosquera (B. White, 74.), Saliba, Gabriel, Hincapié – Ödegaard, Zubimendi (Gyökeres, 85.), Rice – Madueke (Martinelli, a szünetben), Havertz, Eze (Trossard, 74.). Menedzser: Mikel Arteta
Gólszerző: Cherki (16.), Haaland (65.), ill. Havertz (18.)

ÖSSZEFOGLALÓ

A bajnoki címről is dönthet a Manchester City–Arsenal rangadó – mondták sokan a vasárnapi derbi előtt. Tény, van ebben valami, hiszen egy esetleges manchesteri győzelem esetén a saját kezébe vehette volna a sorsát Josep Guardiola csapata, ám, ha a londoniak szerzik meg a három pontot, egy kézzel már maguknál érezhetnék a bajnoki trófeát.

Mindennek tudatában jobban kezdett a Manchester City, Rayan Cherki lövése után Gabriel testéről a bal oldali kapufára pattant a labda. A hazaiak kezezés miatt tizenegyest reklamáltak, ám jól döntött a játékvezető, hogy nem ítélt büntetőt. A francia középpályás nem sokkal később már pontosabban célzott, ugyanis egy nagyszerű egyéni megmozdulás után a jobb alsó sarokba gurított – gyönyörű gól volt. Egy percig sem vezetett a City, merthogy Gianluigi Donnarumma sokat várt, rárúgta Kai Haverz lábára a labdát, amely a kapuba pattant. Nagy hiba volt ez az olasz kapustól. Mindkét csapat vezetett szép támadásokat, de igazán nagy helyzetet nem láthattak a szurkolók az első félidő hátralévő részében.

A második játékrészt is jobban kezdte a City, egy szögletet követően Erling Haaland a bal oldali kapufát találta el, míg Jérémy Doku lövése után David Raya kezében kötött ki a labda. Az Arsenal nem tudta kihozni a labdát a saját térfeléről, ám Kai Havertz egyszercsak hatalmas helyzeten találta magát, azonban Gianluigi Donnarumma szépen védett, majd a kipattanó után Martin Ödegaard sem tudott gólt szerezni. Aztán újabb londoni helyzetet láthattak a szurkolók, Eberechi Eze a kapufát találta telibe.

Amíg a vendég lehetőségek kimaradtak, addig a másik oldalon a góllövőlistát vezető Erling Haaland Gabrielt megelőzve a kapuba lőtt – ismét vezetett a Manchester City. Megint gyorsan egyenlíthetett volna a londoni együttes, ám Gabriel fejese után ismét a kapufát találta el a labda. A hátralévő időben kemény és feszült párharcokat láthattak a drukkerek, ám több gólt nem született (Kai Havertz ígéretes helyzetből fölé fejelt), győzött a Manchester City, így amennyiben megnyeri a Crystal Palace elleni elhalasztott bajnokiját, illetve hozza a többi meccsét is, megszerzi a bajnoki címet. 2–1

AZ ÁLLÁS       
1. Arsenal33217563–26+37 70 
2. Manchester City32207565–29+36 67 
3. Manchester United331610758–45+13 58 
4. Aston Villa33177947–41+6 58 
5. Liverpool331671054–43+11 55 
6. Chelsea331391153–42+11 48 
7. Brentford331391148–44+4 48 
8. Bournemouth331115750–5048 
9. Brighton & Hove Albion3312111045–39+6 47 
10. Everton331381240–39+1 47 
11. Sunderland3312101136–40–4 46 
12. Fulham331361443–46–3 45 
13. Crystal Palace311191135–36–1 42 
14. Newcastle331261546–49–3 42 
15. Leeds United339121242–49–7 39 
16. Nottingham Forest33991536–45–9 36 
17. West Ham32881640–57–17 32 
18. Tottenham337101642–53–11 31 
19. Burnley33482134–67–33 20 
20. Wolverhampton33382224–61–37 17 

 

 

PERCRŐL PERCRE

Ezek is érdekelhetik