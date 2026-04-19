Megnyerte az Arsenal elleni csúcsrangadót, szerdán élre állhat a Manchester City

ANGOL PREMIER LEAGUE

33. FORDULÓ

MANCHESTER CITY–ARSENAL 2–1 (1–1)

Manchester, Etihad Stadion. Vezette: A. Taylor

MAN. CITY: Donnarumma – M. Nunes, Khusanov, Guéhi, O'Reilly – Bernardo Silva, Rodri (N. González, 88.) – Semenyo (Aké, 90+6.), Cherki (Foden, 85.), Doku (Savinho, 88.) – Haaland. Menedzser: Pep Guardiola

ARSENAL: Raya – C. Mosquera (B. White, 74.), Saliba, Gabriel, Hincapié – Ödegaard, Zubimendi (Gyökeres, 85.), Rice – Madueke (Martinelli, a szünetben), Havertz, Eze (Trossard, 74.). Menedzser: Mikel Arteta

Gólszerző: Cherki (16.), Haaland (65.), ill. Havertz (18.)

ÖSSZEFOGLALÓ

A bajnoki címről is dönthet a Manchester City–Arsenal rangadó – mondták sokan a vasárnapi derbi előtt. Tény, van ebben valami, hiszen egy esetleges manchesteri győzelem esetén a saját kezébe vehette volna a sorsát Josep Guardiola csapata, ám, ha a londoniak szerzik meg a három pontot, egy kézzel már maguknál érezhetnék a bajnoki trófeát.

Mindennek tudatában jobban kezdett a Manchester City, Rayan Cherki lövése után Gabriel testéről a bal oldali kapufára pattant a labda. A hazaiak kezezés miatt tizenegyest reklamáltak, ám jól döntött a játékvezető, hogy nem ítélt büntetőt. A francia középpályás nem sokkal később már pontosabban célzott, ugyanis egy nagyszerű egyéni megmozdulás után a jobb alsó sarokba gurított – gyönyörű gól volt. Egy percig sem vezetett a City, merthogy Gianluigi Donnarumma sokat várt, rárúgta Kai Haverz lábára a labdát, amely a kapuba pattant. Nagy hiba volt ez az olasz kapustól. Mindkét csapat vezetett szép támadásokat, de igazán nagy helyzetet nem láthattak a szurkolók az első félidő hátralévő részében.

A második játékrészt is jobban kezdte a City, egy szögletet követően Erling Haaland a bal oldali kapufát találta el, míg Jérémy Doku lövése után David Raya kezében kötött ki a labda. Az Arsenal nem tudta kihozni a labdát a saját térfeléről, ám Kai Havertz egyszercsak hatalmas helyzeten találta magát, azonban Gianluigi Donnarumma szépen védett, majd a kipattanó után Martin Ödegaard sem tudott gólt szerezni. Aztán újabb londoni helyzetet láthattak a szurkolók, Eberechi Eze a kapufát találta telibe.

Amíg a vendég lehetőségek kimaradtak, addig a másik oldalon a góllövőlistát vezető Erling Haaland Gabrielt megelőzve a kapuba lőtt – ismét vezetett a Manchester City. Megint gyorsan egyenlíthetett volna a londoni együttes, ám Gabriel fejese után ismét a kapufát találta el a labda. A hátralévő időben kemény és feszült párharcokat láthattak a drukkerek, ám több gólt nem született (Kai Havertz ígéretes helyzetből fölé fejelt), győzött a Manchester City, így amennyiben megnyeri a Crystal Palace elleni elhalasztott bajnokiját, illetve hozza a többi meccsét is, megszerzi a bajnoki címet. 2–1