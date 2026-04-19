Megnyerte az Arsenal elleni csúcsrangadót, szerdán élre állhat a Manchester City

ANGOL PREMIER LEAGUE
33. FORDULÓ
MANCHESTER CITY–ARSENAL 2–1 (1–1)
Manchester, Etihad Stadion. Vezette: A. Taylor
MAN. CITY: Donnarumma – M. Nunes, Khusanov, Guéhi, O'Reilly – Bernardo Silva, Rodri (N. González, 88.) – Semenyo (Aké, 90+6.), Cherki (Foden, 85.), Doku (Savinho, 88.) – Haaland. Menedzser: Pep Guardiola
ARSENAL: Raya – C. Mosquera (B. White, 74.), Saliba, Gabriel, Hincapié – Ödegaard, Zubimendi (Gyökeres, 85.), Rice – Madueke (Martinelli, a szünetben), Havertz, Eze (Trossard, 74.). Menedzser: Mikel Arteta
Gólszerző: Cherki (16.), Haaland (65.), ill. Havertz (18.)
ÖSSZEFOGLALÓ
A bajnoki címről is dönthet a Manchester City–Arsenal rangadó – mondták sokan a vasárnapi derbi előtt. Tény, van ebben valami, hiszen egy esetleges manchesteri győzelem esetén a saját kezébe vehette volna a sorsát Josep Guardiola csapata, ám, ha a londoniak szerzik meg a három pontot, egy kézzel már maguknál érezhetnék a bajnoki trófeát.
Mindennek tudatában jobban kezdett a Manchester City, Rayan Cherki lövése után Gabriel testéről a bal oldali kapufára pattant a labda. A hazaiak kezezés miatt tizenegyest reklamáltak, ám jól döntött a játékvezető, hogy nem ítélt büntetőt. A francia középpályás nem sokkal később már pontosabban célzott, ugyanis egy nagyszerű egyéni megmozdulás után a jobb alsó sarokba gurított – gyönyörű gól volt. Egy percig sem vezetett a City, merthogy Gianluigi Donnarumma sokat várt, rárúgta Kai Haverz lábára a labdát, amely a kapuba pattant. Nagy hiba volt ez az olasz kapustól. Mindkét csapat vezetett szép támadásokat, de igazán nagy helyzetet nem láthattak a szurkolók az első félidő hátralévő részében.
A második játékrészt is jobban kezdte a City, egy szögletet követően Erling Haaland a bal oldali kapufát találta el, míg Jérémy Doku lövése után David Raya kezében kötött ki a labda. Az Arsenal nem tudta kihozni a labdát a saját térfeléről, ám Kai Havertz egyszercsak hatalmas helyzeten találta magát, azonban Gianluigi Donnarumma szépen védett, majd a kipattanó után Martin Ödegaard sem tudott gólt szerezni. Aztán újabb londoni helyzetet láthattak a szurkolók, Eberechi Eze a kapufát találta telibe.
Amíg a vendég lehetőségek kimaradtak, addig a másik oldalon a góllövőlistát vezető Erling Haaland Gabrielt megelőzve a kapuba lőtt – ismét vezetett a Manchester City. Megint gyorsan egyenlíthetett volna a londoni együttes, ám Gabriel fejese után ismét a kapufát találta el a labda. A hátralévő időben kemény és feszült párharcokat láthattak a drukkerek, ám több gólt nem született (Kai Havertz ígéretes helyzetből fölé fejelt), győzött a Manchester City, így amennyiben megnyeri a Crystal Palace elleni elhalasztott bajnokiját, illetve hozza a többi meccsét is, megszerzi a bajnoki címet. 2–1
|AZ ÁLLÁS
|1. Arsenal
|33
|21
|7
|5
|63–26
|+37
|70
|2. Manchester City
|32
|20
|7
|5
|65–29
|+36
|67
|3. Manchester United
|33
|16
|10
|7
|58–45
|+13
|58
|4. Aston Villa
|33
|17
|7
|9
|47–41
|+6
|58
|5. Liverpool
|33
|16
|7
|10
|54–43
|+11
|55
|6. Chelsea
|33
|13
|9
|11
|53–42
|+11
|48
|7. Brentford
|33
|13
|9
|11
|48–44
|+4
|48
|8. Bournemouth
|33
|11
|15
|7
|50–50
|0
|48
|9. Brighton & Hove Albion
|33
|12
|11
|10
|45–39
|+6
|47
|10. Everton
|33
|13
|8
|12
|40–39
|+1
|47
|11. Sunderland
|33
|12
|10
|11
|36–40
|–4
|46
|12. Fulham
|33
|13
|6
|14
|43–46
|–3
|45
|13. Crystal Palace
|31
|11
|9
|11
|35–36
|–1
|42
|14. Newcastle
|33
|12
|6
|15
|46–49
|–3
|42
|15. Leeds United
|33
|9
|12
|12
|42–49
|–7
|39
|16. Nottingham Forest
|33
|9
|9
|15
|36–45
|–9
|36
|17. West Ham
|32
|8
|8
|16
|40–57
|–17
|32
|18. Tottenham
|33
|7
|10
|16
|42–53
|–11
|31
|19. Burnley
|33
|4
|8
|21
|34–67
|–33
|20
|20. Wolverhampton
|33
|3
|8
|22
|24–61
|–37
|17
