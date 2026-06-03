Az angol Premier League-be tart a francia sikeredző
Francia sajtóértesülések szerint Pierre Sage távozik a Lenstól, és jó eséllyel az angol labdarúgó-bajnokság élvonalában, a Crystal Palace vezetőedzőjeként folytatja pályafutását.
A korábban a Lyon vezetőedzőjeként dolgozó Pierre Sage tavaly nyáron lett a Lens trénere, a csapattal ezüstérmet szerzett a francia bajnokságban – ezzel kiharcolta a BL-szereplés lehetőségét –, majd megnyerte a Francia Kupát. Az RMC információi szerint nem tudott megegyezni a vezetőséggel a folytatásról, és már a L'Équipe is tényként kezeli a távozását.
A francia sportnapilap azt is tudni véli, hogy bár kapott más ajánlatot is, Sage a távozó Oliver Glasner utódja lesz a Konferencialiga-győztes Crystal Palace-nál.
A 47 éves Sage-t nemrégiben megválasztották a francia idény legjobb edzőjének a francia játékos-szakszervezet (UNFP) hagyományos ankétján.
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