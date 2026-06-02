Távozott a Fulham vezetőedzője – hivatalos

Marco Silva szerződése lejárt a mostani idény végén, és bár a klub új megállapodást ajánlott neki, azt az edző nem fogadta el.

Kedd délután a londoniak bejelentették, hogy távozik a vezetőedző, aki öt évig irányította a csapatot, és 2022 nyarán megnyerte vele a Championshipet.

A 48 éves szakember sajtóhírek szerint már előrehaladott tárgyalásokat folytat a Benficával, és közel a megegyezés a felek között. Silva azt a José Mourinhót válthatja a kispadon, aki a Real Madrid edzője lehet.

A Fulham a legutóbbi idényben a 11. helyen zárt a Premier League-ben.