Távozott a Fulham vezetőedzője – hivatalos

2026.06.02. 17:52
Marco Silva öt év után hagyja ott a Fulhamet (Fotó: Getty Images)
Az angol labdarúgó-bajnokságban (Premier League) szereplő Fulham a hivatalos honlapján számolt be róla, hogy távozik Marco Silva vezetőedző.

Marco Silva szerződése lejárt a mostani idény végén, és bár a klub új megállapodást ajánlott neki, azt az edző nem fogadta el.

Kedd délután a londoniak bejelentették, hogy távozik a vezetőedző, aki öt évig irányította a csapatot, és 2022 nyarán megnyerte vele a Championshipet.

A 48 éves szakember sajtóhírek szerint már előrehaladott tárgyalásokat folytat a Benficával, és közel a megegyezés a felek között. Silva azt a José Mourinhót válthatja a kispadon, aki a Real Madrid edzője lehet.

A Fulham a legutóbbi idényben a 11. helyen zárt a Premier League-ben.

 

