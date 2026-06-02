Nemzeti Sportrádió

Megegyezés született az új vezetőedzőről a Liverpoolnál – sajtóhír

2026.06.02. 12:25
null
Andoni Iraola (jobbra) váltja Arne Slotot a Liverpool kispadján (Fotó: Getty Images)
Címkék
Andoni Iraola Liverpool FC Premier League
Fabrizio Romano kedd délben közölte, hogy a felek megegyeztek egymással, így a labdarúgó Premier League-ben szereplő Liverpool FC irányítását Andoni Iraola veszi át.

Az említett forrás szerint Andoni Iraola kinevezése nagyon közel van: miután a spanyol szakember átbeszéli a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató Liverpool FC vezetőségével a részleteket (stábtagok, célok), aláírja a szerződését.

 „Ha fordítva lett volna, és Arne Slot az első idényében bukdácsol, most pedig bajnokságot nyer, senkinek sem jutna eszébe, hogy váltani kellene. Ebben a helyzetben ugyanakkor ez nem is lehetett kérdéses – mondta lapunknak Dave O’Connell, a Liverpoollal foglalkozó független hírportál, a DaveOCKOP főszerkesztője. – Az is egyértelmű, hogy jelenleg Iraola a legjobb választás a csapat kispadjára, és nemcsak azért, mert már van Premier League-rutinja, hanem mert azt a típusú bátor támadófutballt preferálja, amely jellemzi a Liverpoolt.”

Egyes szakírók már arról beszélnek, hogy Iraola egy korábbi Liverpool-játékost is bevenne a stábjába.

„Meglátjuk, ki lesz az, James Milner éppen most vonult vissza, és nem tudom, rögtön belevág-e az edzősködésbe. Thiago Alcantara szintén logikus választás lenne sok szempontból, ezért őt sem zárnám ki” – fogalmazott David Lynch, az egyik vezető liverpooli szabadúszó újságíró az Anfield Index Media Matters podcastjében.

 

Andoni Iraola Liverpool FC Premier League
Legfrissebb hírek

Szoboszlai máris a Liverpool legnagyobbjai között

Angol labdarúgás
21 órája

„A kapcsolatunk túlmutat a futballon” – érzelmes levélben búcsúzott a Liverpooltól Arne Slot

Angol labdarúgás
Tegnap, 10:32

Ibrahima Konaté elbúcsúzott a Liverpooltól, hivatalos a távozása

Angol labdarúgás
Tegnap, 8:20

Nem volt idő keseregni: az Arsenal megünnepelte Londonban a PL-címét – videók

Angol labdarúgás
2026.05.31. 17:04

Szoboszlai Dominik a szurkolóknál is bekerült a PL-idény álomcsapatába

Angol labdarúgás
2026.05.31. 15:12

Öt év után távozik a Liverpool francia válogatott hátvédje – sajtóhír

Angol labdarúgás
2026.05.29. 12:13

Drámai korszakváltás a Liverpoolnál – magyarokkal

Angol labdarúgás
2026.05.28. 09:59

Videó: Szoboszlai szabadrúgása is ott van a PL-idény legszebb góljai között

Angol labdarúgás
2026.05.26. 13:04
Ezek is érdekelhetik