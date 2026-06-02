Megegyezés született az új vezetőedzőről a Liverpoolnál – sajtóhír

Az említett forrás szerint Andoni Iraola kinevezése nagyon közel van: miután a spanyol szakember átbeszéli a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató Liverpool FC vezetőségével a részleteket (stábtagok, célok), aláírja a szerződését.

„Ha fordítva lett volna, és Arne Slot az első idényében bukdácsol, most pedig bajnokságot nyer, senkinek sem jutna eszébe, hogy váltani kellene. Ebben a helyzetben ugyanakkor ez nem is lehetett kérdéses – mondta lapunknak Dave O’Connell, a Liverpoollal foglalkozó független hírportál, a DaveOCKOP főszerkesztője. – Az is egyértelmű, hogy jelenleg Iraola a legjobb választás a csapat kispadjára, és nemcsak azért, mert már van Premier League-rutinja, hanem mert azt a típusú bátor támadófutballt preferálja, amely jellemzi a Liverpoolt.”

Egyes szakírók már arról beszélnek, hogy Iraola egy korábbi Liverpool-játékost is bevenne a stábjába.

„Meglátjuk, ki lesz az, James Milner éppen most vonult vissza, és nem tudom, rögtön belevág-e az edzősködésbe. Thiago Alcantara szintén logikus választás lenne sok szempontból, ezért őt sem zárnám ki” – fogalmazott David Lynch, az egyik vezető liverpooli szabadúszó újságíró az Anfield Index Media Matters podcastjében.