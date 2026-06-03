Csütörtöki sportműsor: jön a futsal NB I döntőjének 3. meccse, vb-felkészülési találkozók

JÚNIUS 4., CSÜTÖRTÖK

FUTBALLPROGRAM

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ

13.50: a magyar labdarúgó-válogatott sajtótájékoztatója, Telki

VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

2.45: Panama–Dominikai Köztársaság

3.00: Dél-Korea–Salvador

14.00: Szlovénia–Ciprus (Tv: Arena4)

18.00: Észak-Írország–Guinea

19.00: Svédország–Görögország (Tv: Match4)

21.00: Spanyolország–Irak

21.10: Franciaország–Elefántcsontpart (Tv: Spíler1)

U17-ES EURÓPA-BAJNOKSÁG

ELŐDÖNTŐ

13.30: Belgium–Franciaország (Tv: M4 Sport)

19.00: Olaszország–Spanyolország

FUTSAL

FÉRFI NB I

DÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉS

19.00: Újpest FC–Á Stúdió Futsal Nyíregyháza, UTE Röplabdacsarnok (Tv: M4 Sport)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

21.00: Gyémánt Liga-verseny, Róma (Tv: M4 Sport)

BASEBALL

MLB, ALAPSZAKASZ

19.00: Philadelphia Phillies–San Diego Padres (Tv: Sport2)

GOLF

20.00: PGA Tour, The Memorial Tournament (Tv: Eurosport2)

KERÉKPÁR

15.30: női Giro d’Italia, 6. szakasz (Tv: Eurosport2)

KÉZILABDA

FÉRFI NÉMET BUNDESLIGA

20.00: Melsungen–Füchse Berlin (Tv: Sport1)

KOSÁRLABDA

3x3-AS VILÁGBAJNOKSÁG, VARSÓ

NŐK, B-CSOPORT

3. FORDULÓ

18.55: Magyarország–Ausztrália

4. FORDULÓ

20.45: Magyarország–Mongólia

LÓSPORT

13.45: Kincsem+Tuti 1085 (Tv: Sport2)

TENISZ

ROLAND GARROS, PÁRIZS

11.00: férfi páros, elődöntő, női egyes, elődöntő, vegyes páros, döntő (Tv: Eurosport1)

Női egyes, elődöntő

15.00: Marta Kosztyuk (ukrán, 15.)–Mirra Andrejeva (orosz, 8.)

17.00: Gyiana Snajgyer (orosz, 25.)–Maja Chwalinska (lengyel)

Vegyes páros, döntő

12.00: Sara Errani, Andrea Vavassori (olaszok, 1.)–Evan King, Gabriela Dabrowski (amerikai, kanadai)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Németh Kornél, Gyurta Gergely, Marosán György

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Támadják és védik Chema Rodríguezt… Hol lehet az igazság?

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Holczer Ádám a vonalban

9.00: Pálinger Katalin a vonalban. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – Magyar teniszezők Grand Slam-győzelmei

12.00: Bajnokok Szegő Tiborral – Gurisatti Gréta

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: 40x20 kézilabda-magazin

14.00: Dupla 10-es

14.35: Újratöltve Kreisz Bálinttal és Szűcs Miklóssal

Hazafutás

Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa

Szerkesztő: L. Pap István

15.00: Úszás, vendég: Cseh László, a Nemzetközi Úszóhírességek Csarnokának új tagja

16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Deák Zsigmond, Gergelics József, Székely Dávid

17.00: Formula–1, a Monacói Nagydíj előtt Zsoldos Barnával

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: 3x3-as kosárlabda, világbajnokság Varsóban. Kézilabda, újratervezés Komlón

Körkapcsolás

Műsorvezető: Jó András

Szerkesztő: Cserjés Bendegúz

18.00: Labdarúgás, edzőváltás Liverpoolban, Gyenge Balázst hívjuk

18.30: Labdarúgás, a Magyaroszág–Finnország válogatott mérkőzések története

19.00: Futsal, élő közvetítés az Újpest–Nyíregyháza bajnoki döntő 3. mérkőzéséről. Kommentátor: Tóth Béla

20.30: A Nemzeti összetartozás napja

21.00: Vitorlázás, interjúk a Kékszalag sajtótájékoztatójáról

21.30: Napi aktualitások

22.30: Sportvilág