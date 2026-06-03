Csütörtöki sportműsor: jön a futsal NB I döntőjének 3. meccse, vb-felkészülési találkozók
JÚNIUS 4., CSÜTÖRTÖK
FUTBALLPROGRAM
SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ
13.50: a magyar labdarúgó-válogatott sajtótájékoztatója, Telki
VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
2.45: Panama–Dominikai Köztársaság
3.00: Dél-Korea–Salvador
14.00: Szlovénia–Ciprus (Tv: Arena4)
18.00: Észak-Írország–Guinea
19.00: Svédország–Görögország (Tv: Match4)
21.00: Spanyolország–Irak
21.10: Franciaország–Elefántcsontpart (Tv: Spíler1)
U17-ES EURÓPA-BAJNOKSÁG
ELŐDÖNTŐ
13.30: Belgium–Franciaország (Tv: M4 Sport)
19.00: Olaszország–Spanyolország
FUTSAL
FÉRFI NB I
DÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉS
19.00: Újpest FC–Á Stúdió Futsal Nyíregyháza, UTE Röplabdacsarnok (Tv: M4 Sport)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ATLÉTIKA
21.00: Gyémánt Liga-verseny, Róma (Tv: M4 Sport)
BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
19.00: Philadelphia Phillies–San Diego Padres (Tv: Sport2)
GOLF
20.00: PGA Tour, The Memorial Tournament (Tv: Eurosport2)
KERÉKPÁR
15.30: női Giro d’Italia, 6. szakasz (Tv: Eurosport2)
KÉZILABDA
FÉRFI NÉMET BUNDESLIGA
20.00: Melsungen–Füchse Berlin (Tv: Sport1)
KOSÁRLABDA
3x3-AS VILÁGBAJNOKSÁG, VARSÓ
NŐK, B-CSOPORT
3. FORDULÓ
18.55: Magyarország–Ausztrália
4. FORDULÓ
20.45: Magyarország–Mongólia
LÓSPORT
13.45: Kincsem+Tuti 1085 (Tv: Sport2)
TENISZ
ROLAND GARROS, PÁRIZS
11.00: férfi páros, elődöntő, női egyes, elődöntő, vegyes páros, döntő (Tv: Eurosport1)
Női egyes, elődöntő
15.00: Marta Kosztyuk (ukrán, 15.)–Mirra Andrejeva (orosz, 8.)
17.00: Gyiana Snajgyer (orosz, 25.)–Maja Chwalinska (lengyel)
Vegyes páros, döntő
12.00: Sara Errani, Andrea Vavassori (olaszok, 1.)–Evan King, Gabriela Dabrowski (amerikai, kanadai)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Németh Kornél, Gyurta Gergely, Marosán György
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Támadják és védik Chema Rodríguezt… Hol lehet az igazság?
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Holczer Ádám a vonalban
9.00: Pálinger Katalin a vonalban. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – Magyar teniszezők Grand Slam-győzelmei
12.00: Bajnokok Szegő Tiborral – Gurisatti Gréta
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: 40x20 kézilabda-magazin
14.00: Dupla 10-es
14.35: Újratöltve Kreisz Bálinttal és Szűcs Miklóssal
Hazafutás
Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa
Szerkesztő: L. Pap István
15.00: Úszás, vendég: Cseh László, a Nemzetközi Úszóhírességek Csarnokának új tagja
16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Deák Zsigmond, Gergelics József, Székely Dávid
17.00: Formula–1, a Monacói Nagydíj előtt Zsoldos Barnával
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: 3x3-as kosárlabda, világbajnokság Varsóban. Kézilabda, újratervezés Komlón
Körkapcsolás
Műsorvezető: Jó András
Szerkesztő: Cserjés Bendegúz
18.00: Labdarúgás, edzőváltás Liverpoolban, Gyenge Balázst hívjuk
18.30: Labdarúgás, a Magyaroszág–Finnország válogatott mérkőzések története
19.00: Futsal, élő közvetítés az Újpest–Nyíregyháza bajnoki döntő 3. mérkőzéséről. Kommentátor: Tóth Béla
20.30: A Nemzeti összetartozás napja
21.00: Vitorlázás, interjúk a Kékszalag sajtótájékoztatójáról
21.30: Napi aktualitások
22.30: Sportvilág