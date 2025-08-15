Mindkét madridi óriás erősödött, de vajon ez elég-e a Barcelona megállításához?

NAGY A VERSENY A NEMZETKÖZI KUPAINDULÁSÉRT

Az Athletic Bilbao több mint tíz év után visszatért a Bajnokok Ligájába, ráadásul – ahogy korábban említettük – Nico Williamst is sikerült egy hosszú távú szerződéssel a klubhoz láncolni. A 23 éves szélső szinte egy személyben felel a kreativitásért, a labdacipelésekért, az előkészítésért és a támadóharmadban való cselezésért is. Tavaly az Európa-ligában az elődöntőig jutott a baszk alakulat, de kérdés, hogy a keret elbírja-e a BL-lel járó kettős terhelést úgy, hogy legközelebb is befusson a három óriás mögött a negyedik helyre. Szintén a Bajnokok Ligájában indul a Villarreal, amely többek között Álex Baenát és Thierno Barryt is elvesztette. Főleg előbbi lehet fájdalmas, hiszen ugyan az érkezők között is találhatunk jól csengő neveket (Alberto Moleiro, Santiago Mourino, Thomas Partey), Baena túl nagy űrt hagyott maga után.

Nico Williams vezérletével idén is a BL-indulás kivívását tűzte ki célul az Athletic Bilbao (Fotó: Getty Images)

Az elmúlt idényhez hasonlóan a Real Betis és a Celta Vigo most is jó eséllyel az Európa-liga-indulást tűzheti ki célul, ellenben a Rayo Vallecanótól bravúros lenne, ha meg tudná ismételni a legutóbbi nyolcadik helyét és az ezzel járó Kl-kvalifikációt. A nemzetközi kupáért szállhat harcba az előző kiírásban erről épphogy lemaradó Osasuna és akár a Real Sociedad is. Utóbbi kapcsán meg kell jegyezni, hogy a nyári átigazolási időszakban az Arsenal 70 millió euróért elcsábította kulcsemberét, Martín Zubimendit.

AKIKNEK MINDEN PONT SZÁMÍT

Mondhatnánk, hogy a kiesés miatt a három frissen feljutónak (Elche, Levante, Real Oviedo) kell aggódnia, azonban nem szabad elfeledni, hogy az előző idényben a 18. Leganéstől a 13. Getafe is csak két pontra volt. A Girona nem bírta el a kettős terhelést, idén azonban ismét csak a bajnokságra kell koncentrálnia, ez pedig visszarepítheti a katalán csapatot a felsőházba. Matías Almeyda kemény feladat előtt áll: jelentős erősítések nélkül kell előremozdítania a tavaszi 17. helyről a Sevillát. A jó hír, hogy a csapat gólfelelőse, Dodi Lukebakio marad, a kontinuitás pedig még előnyére is válhat a szebb napokat is megélt klubnak.

AMIRE ÉRDEMES FIGYELNI

A három nagyra természetesen nem kell külön felhívni a figyelmet. Viszont bizonyára sokan követik majd figyelemmel a Real Oviedo sorsát. A sokat látott Santi Cazorla vezetésével a tündérmese azzal tetőzött, hogy a csapat 2001 óta először visszatért a La Ligába. Az első osztály azonban kegyetlen, és nem kedveli a happy endeket.

A Celta Vigóban az előző bajnoki idényben 30 futballista kapott játéklehetőséget és csak ketten voltak legalább 30 mérkőzésen kezdők. A Claudio Giráldez vezette alakulat tehát fel van készülve a rotálásra és ez segíthet az Európa-liga okozta kettős terhelésben. Ugyan két tehetséges fiatal távozott Fernando López és Alfon személyében, de van Ilaix Moriba, Borja Iglesias és Bryan Zaragoza is, elöl pedig a veterán Iago Aspas még 38 évesen is képes megnehezíteni bármelyik védelem dolgát.

Santi Cazorla miatt bizonyára sokan figyelik majd a Real Oviedo szereplését (Fotó: Getty Images)

A NYÁR LEGFONTOSABB TÖRTÉNÉSEI

A nyár elején, amíg a Real Madrid egymás után jelentette be az érkezőket, addig a fő riválisnál a Barca és Nico Williams huzavonája volt sokáig középpontban. Később jött a bejelentés, hogy a december 20-ai Villarreal–Barcelona mérkőzést az Egyesült Államokban, Miamiban rendezik. Az első amerikai La Liga-találkozó hírét a Real Madrid nem vette jó néven. A Barcelona kapcsán Nico Williams után Marc-André ter Stegen került a figyelem előterébe. A német kapust ismét meg kellett műteni, majd nem egyezett bele abba, hogy csapata megossza a liga orvosi bizottságával a sérülésével kapcsolatos dokumentumokat, ezáltal hátráltatva posztriválisa, Joan García benevezését. Válaszul a Barcelona megfosztotta Ter Stegent a csapatkapitányi karszalagtól.

A felkészülési időszak végéhez és az idény kezdetéhez közeledve visszatért az elmúlt évek problémája. Nem sokkal a bajnoki rajt előtt az igazolások több mint felét nem tudták regisztrálni a klubok, 72 órával a La Liga rajtja előtt a Levanténak például csak három regisztrált játékosa volt...

SPANYOL LA LIGA

1. FORDULÓ

Augusztus 15., péntek

19.00: Girona–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)

21.30: Villarreal–Real Oviedo (Tv: Spíler2)

Augusztus 16., szombat

19.30: Mallorca–Barcelona (Tv: Spíler2)

21.30: Alavés–Levante

21.30: Valencia–Real Sociedad (Tv: Spíler2)

Augusztus 17., vasárnap

17.00: Celta Vigo–Getafe (Tv: Spíler2)

19.30: Athletic Bilbao–Sevilla (Tv: Spíler2)

21.30: Espanyol–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

Augusztus 18., hétfő

21.00: Elche–Betis (Tv: Spíler2)

Augusztus 19., kedd

21.00: Real Madrid–Osasuna (Tv: Spíler2)