Mindkét madridi óriás erősödött, de vajon ez elég-e a Barcelona megállításához?

A bajnoki címvédő Barcelona azt vallja, hogy ha egy recept beválik, ne változtass rajta. A katalánok mindössze 25 millió eurót költöttek, míg a bevételi oldalon 23 millió euró van. Persze a kevés mozgás csak részben köszönhető a mértékletességnek. Bár sokáig úgy tűnt, létre jön a Nico Williams-üzlet, ez végül meghiúsult, viszont ez a továbbra is stabilizálandó költségvetés miatt nem is akkora probléma. Az érkezők között a bajnokság előző idényének legjobb kapusát, Joan Garcíát, és az Angliában parkolópályára került Marcus Rashfordot találjuk, míg Inigo Martínez (Al-Naszr) és Ansu Fati (Monaco) van a távozók listáján.
Kevesen várták, hogy Hansi Flick első évében látványosságban és eredményességben is ilyen magasságokba ér el a Barcelona. A csapat magja egyben maradt, Lamine Yamalnak még mindig nem tudni, hol van a plafonja, a katalánok támadópotenciál az egekben, de azt láthattuk a Bajnokok Ligájában, hogy az adok-kapokból könnyen lehet, hogy egyszer-egyszer vesztesen kerülnek ki, ez pedig az erősödő riválisok ismeretében végzetes lehet.
Ellenben Madrid mindkét felén bőven akadtak változások. A Realnál az a legfontosabb, hogy Carlo Ancelottit Xabi Alonso váltotta a kispadon. A Bayer Leverkusentől érkező tréner Luka Modric és Lucas Vázquez nélkül vághat neki az új idénynek, ellenben a több mint 100 millió euróért vett Dean Huijsen, Álvaro Carreras kettős komoly erősítés az előző idényben problémás védelemnek. Részben ide érkezett Trent Alexander-Arnold is, aki azért a támadásépítésben is kulcsszerepet kaphat, míg a legnagyobb erősítésnek egyelőre a Castillától igazolt Gonzalo García tűnik, aki négy gólt is szerzett a nyár eleji klubvilágbajnokságon, de nem feledkezhetünk meg a River Plate-től 45 millióért megvásárolt 18 éves Franco Mastantuonóról sem.
Persze Rodrygo esetleges távozása esetén egy svájci bicska kieshet még a királyiak gépezetéből, ám Xabi Alonso taktikai repertoárjában joggal bízhatnak a fehér mezesek szurkolói. Vinícius Júnior és Kylian Mbappé várhatóan a mostani kiírásban is termelik a gólokat és gólpasszokat, azt ugyanakkor várhatóan nem bírja el a madridi gárda, ha idén sem vesz részt egyikőjük sem a védekezésben.
A 2021-ben bajnok Atlético az elmúlt négy évadból háromszor is meg kellett elégedjen a bronzéremmel. Diego Simeone a 14. teljes idényét kezdheti meg a „matracosok” élén, s az igazolások alapján úgy tűnik, szeretne kitörni a Barcelona és a Real Madrid árnyékából. Több mint 150 millió értékben hét új labdarúgó is jött. A Villarrealtól igazolt Álex Baena a kreativitásért – és Rodrigo De Paul pótlásáért – felel, Johnny Cardoso a fizikalitást hozza a középpályára. A védelem megerősítésére Dávid Hancko, Marc Pubill és Matteo Ruggeri jött, míg Thiago Almada és Giacomo Raspadori mélységet adhat Simeone együttesének. Az nem vitatott, hogy az Atlético nagyon okos, jól átgondolt átigazolási időszakon van túl, az azonban igen, hogy ezen erősítések elegendőek-e arra, hogy ezúttal a bajnoki versenyfutásba is beleszóljanak.
Az Opta szuperszámítógépe ezúttal is megjósolta, melyik csapat nyeri a spanyol élvonalt. Az esetek 46.5 százalékában a Barcelona került ki győztesen, a Real Madrid a szimulációk 26.4 százalékában örülhetett a bajnoki címnek, míg az Atlético Madrid győzelmét az erősítések ellenére csak 11.7 százalékos valószínűséggel jósolta az Opta.
Az Athletic Bilbao több mint tíz év után visszatért a Bajnokok Ligájába, ráadásul – ahogy korábban említettük – Nico Williamst is sikerült egy hosszú távú szerződéssel a klubhoz láncolni. A 23 éves szélső szinte egy személyben felel a kreativitásért, a labdacipelésekért, az előkészítésért és a támadóharmadban való cselezésért is. Tavaly az Európa-ligában az elődöntőig jutott a baszk alakulat, de kérdés, hogy a keret elbírja-e a BL-lel járó kettős terhelést úgy, hogy legközelebb is befusson a három óriás mögött a negyedik helyre. Szintén a Bajnokok Ligájában indul a Villarreal, amely többek között Álex Baenát és Thierno Barryt is elvesztette. Főleg előbbi lehet fájdalmas, hiszen ugyan az érkezők között is találhatunk jól csengő neveket (Alberto Moleiro, Santiago Mourino, Thomas Partey), Baena túl nagy űrt hagyott maga után.
Az elmúlt idényhez hasonlóan a Real Betis és a Celta Vigo most is jó eséllyel az Európa-liga-indulást tűzheti ki célul, ellenben a Rayo Vallecanótól bravúros lenne, ha meg tudná ismételni a legutóbbi nyolcadik helyét és az ezzel járó Kl-kvalifikációt. A nemzetközi kupáért szállhat harcba az előző kiírásban erről épphogy lemaradó Osasuna és akár a Real Sociedad is. Utóbbi kapcsán meg kell jegyezni, hogy a nyári átigazolási időszakban az Arsenal 70 millió euróért elcsábította kulcsemberét, Martín Zubimendit.
Mondhatnánk, hogy a kiesés miatt a három frissen feljutónak (Elche, Levante, Real Oviedo) kell aggódnia, azonban nem szabad elfeledni, hogy az előző idényben a 18. Leganéstől a 13. Getafe is csak két pontra volt. A Girona nem bírta el a kettős terhelést, idén azonban ismét csak a bajnokságra kell koncentrálnia, ez pedig visszarepítheti a katalán csapatot a felsőházba. Matías Almeyda kemény feladat előtt áll: jelentős erősítések nélkül kell előremozdítania a tavaszi 17. helyről a Sevillát. A jó hír, hogy a csapat gólfelelőse, Dodi Lukebakio marad, a kontinuitás pedig még előnyére is válhat a szebb napokat is megélt klubnak.
A három nagyra természetesen nem kell külön felhívni a figyelmet. Viszont bizonyára sokan követik majd figyelemmel a Real Oviedo sorsát. A sokat látott Santi Cazorla vezetésével a tündérmese azzal tetőzött, hogy a csapat 2001 óta először visszatért a La Ligába. Az első osztály azonban kegyetlen, és nem kedveli a happy endeket.
A Celta Vigóban az előző bajnoki idényben 30 futballista kapott játéklehetőséget és csak ketten voltak legalább 30 mérkőzésen kezdők. A Claudio Giráldez vezette alakulat tehát fel van készülve a rotálásra és ez segíthet az Európa-liga okozta kettős terhelésben. Ugyan két tehetséges fiatal távozott Fernando López és Alfon személyében, de van Ilaix Moriba, Borja Iglesias és Bryan Zaragoza is, elöl pedig a veterán Iago Aspas még 38 évesen is képes megnehezíteni bármelyik védelem dolgát.
A nyár elején, amíg a Real Madrid egymás után jelentette be az érkezőket, addig a fő riválisnál a Barca és Nico Williams huzavonája volt sokáig középpontban. Később jött a bejelentés, hogy a december 20-ai Villarreal–Barcelona mérkőzést az Egyesült Államokban, Miamiban rendezik. Az első amerikai La Liga-találkozó hírét a Real Madrid nem vette jó néven. A Barcelona kapcsán Nico Williams után Marc-André ter Stegen került a figyelem előterébe. A német kapust ismét meg kellett műteni, majd nem egyezett bele abba, hogy csapata megossza a liga orvosi bizottságával a sérülésével kapcsolatos dokumentumokat, ezáltal hátráltatva posztriválisa, Joan García benevezését. Válaszul a Barcelona megfosztotta Ter Stegent a csapatkapitányi karszalagtól.
A felkészülési időszak végéhez és az idény kezdetéhez közeledve visszatért az elmúlt évek problémája. Nem sokkal a bajnoki rajt előtt az igazolások több mint felét nem tudták regisztrálni a klubok, 72 órával a La Liga rajtja előtt a Levanténak például csak három regisztrált játékosa volt...
SPANYOL LA LIGA
1. FORDULÓ
Augusztus 15., péntek
19.00: Girona–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
21.30: Villarreal–Real Oviedo (Tv: Spíler2)
Augusztus 16., szombat
19.30: Mallorca–Barcelona (Tv: Spíler2)
21.30: Alavés–Levante
21.30: Valencia–Real Sociedad (Tv: Spíler2)
Augusztus 17., vasárnap
17.00: Celta Vigo–Getafe (Tv: Spíler2)
19.30: Athletic Bilbao–Sevilla (Tv: Spíler2)
21.30: Espanyol–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)
Augusztus 18., hétfő
21.00: Elche–Betis (Tv: Spíler2)
Augusztus 19., kedd
21.00: Real Madrid–Osasuna (Tv: Spíler2)
A LA LIGA ÁTIGAZOLÁSAI, 2025 NYARA
DEPORTIVO ALAVÉS
Érkezett: Jonny Otto (PAOK, ingyen), Pablo Ibánez (Osasuna, ingyen), Jusszef Enríkez (Real Madrid, 3 000 000 euró), Raúl Fernández (Mirandés, ingyen), Carles Alena (Getafe, kölcsön után végleg, 1 000 000 euró), Mariano Díaz (egyesület nélküli)
Kölcsönbe: Calebe (Fortaleza)
Kölcsönből vissza: Nikola Marasz (Gijón), Joaquín Panichelli (Mirandés)
Távozott: Kike García (Espanyol, ingyen), Abdel Abkar (Getafe, ingyen), Tomás Conechny (Racing Club, 3 000 000 euró), Joaquín Panichelli (Strasbourg, 16 500 000 euró), Santiago Mourino (Atlético Madrid, 4 000 000)
Kölcsönbe: Adrián Pica (Mirandés), Asier Villalibre (Santander)
Kölcsönből vissza: Joan Jordán (Sevilla), Carlos Martín (Atlético Madrid), Manu Sánchez (Celta Vigo)
ATLÉTICO MADRID
Érkezett: Álex Baena (Villarreal, 42 000 000 euró), Matteo Ruggeri (Atalanta, 17 000 000 euró), Juan Musso (Atalanta, kölcsön után végleg, 3 000 000), Clément Lenglet (Barcelona, kölcsön után végleg, i.), Thiago Almada (Botafogo, 21 000 000), Johnny Cardoso (Betis, 24 000 000), Dávid Hancko (Feyenoord, 30 000 000), Marc Pubill (Almería, 16 000 000), Giacomo Raspadori (Napoli, 22 000 000), Santiago Mourino (Alavés, 4 000 000)
Kölcsönből vissza: Saúl Níguez (Sevilla), Carlos Martín (Alavés), Horatiu Moldovan (Sassuolo)
Távozott: Arthur Vermeeren (RB Leipzig, k. u. v., 20 000 000), Rodrigo Riquelme (Betis, 8 000 000), Reinildo Mandava (Sunderland, i.), César Azpilicueta (szerződése lejárt), Axel Witsel (Girona, i.), Ángel Correa (Tigres, 8 000 000), Saúl Níguez (Flamengo, i.), Samuel Lino (Flamengo, 22 000 000), Santiago Mourino (Villarreal, 10 000 000)
Kölcsönbe: Horatiu Moldovan (Oviedo), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Thomas Lemar (Girona)
ATHLETIC BILBAO
Érkezett: Robert Navarro (Mallorca, ingyen), Jesús Areso (Osasuna, 12 000 000)
Kölcsönből vissza: Unai Vencedor (Santander), Urko Izeta (Mirandés), Hugo Rincón (Mirandés), Adu Ares (Zaragoza), Álex Padilla (UNAM Pumas), Nico Serrano (Gijón)
Távozott: Óscar de Marcos (visszavonult)
Kölcsönbe: Julen Agirrezabala (Valencia, 1 000 000), Álvaro Djaló (Al-Garafa, 3 000 000), Hugo Rincón (Girona, 200 000), Peio Canales (Santander)
Kölcsönből vissza: Unai Núnez (Celta Vigo)
FC BARCELONA
Érkezett: Joan García (Espanyol, 25 000 000 euró), Inigo Martínez (Al-Nasszr, i.)
Kölcsönbe: Marcus Rashford (Manchester United)
Kölcsönből vissza: Oriol Romeu (Girona)
Távozott: Álex Valle (Como, kölcsön után végleg, 6 000 000), Clément Lenglet (Atlético Madrid, kölcsön után végleg, ingyen), Pablo Torre (Mallorca, 5 000 000), Pau Víctor (Braga, 12 000 000), Inigo Martínez (Al-Nasszr, i.)
Kölcsönbe: Ansu Fati (Monaco)
REAL BETIS
Érkezett: Natan (Napoli, kölcsön után végleg, 9 000 000), Rodrigo Riquelme (Atlético Madrid, 8 000 000), Álvaro Valles (egyesület nélküli), Gonzalo Petit (Nacional, 6 000 000), Junior Firpo (Leeds United, i.), Pau López (Toluca, i.), Valentín Gómez (Vélez Sarsfield, 5 300 000), Nelson Deossa (Monterrey, 11 700 000)
Kölcsönből vissza: Iker Losada (Celta Vigo), Juanmi (Getafe), Álex Collado (Al-Holud), Borja Iglesias (Celta Vigo)
Távozott: Jesús Rodríguez (Como, 22 500 000), Rui Silva (Sporting CP, kölcsön után végleg, 4 700 000), Álex Collado (Al-Samal, 2 500 000), Youssouf Sabaly (Al-Duhail, 2 000 000), Juanmi (Getafe, 1 200 000), William Carvalho (Pachuca, i.), Johnny Cardoso (Atlético Madrid, 24 000 000), Romain Perraud (Lille, 3 000 000), Fran Vieites (szerződését felbontották), Borja Iglesias (Celta Vigo, 2 000 000)
Kölcsönbe: Mateo Flores (Arouca), Gonzalo Petit (Mirandés)
Kölcsönből vissza: Antony (Manchester United)
CELTA VIGO
Érkezett: Ilaix Moriba (RB Leipzig, k. u. v., 6 000 000), Ferran Jutgla (Club Bruges, 5 000 000), Ionut Radu (Venezia, i.), Borja Iglesias (Betis, 2 000 000)
Kölcsönbe: Bryan Zaragoza (Bayern München, 1 000 000)
Kölcsönből vissza: Joseph Aidoo (Valladolid), Carlos Dotor (Gijón), Unai Núnez (Bilbao), Carles Pérez (Getafe), Manu Sánchez (Alavés)
Távozott: Jörgen Strand Larsen (Wolverhampton, 27 000 000), Fer López (Wolverhampton, 23 000 000), Miguel Rodríguez (Utrecht, k. u. v., 1 250 000), Alfon González (Sevilla, i.), Jailson (szl.), Javier Manquillo (szl.), Vicente Guaita (szl.)
Kölcsönbe: Carles Pérez (Arisz Szalonoki), Carlos Dotor (Málaga), Unai Núnez (Hellas Verona), Manu Sánchez (Levante)
Kölcsönből vissza: Iker Losada (Betis), Borja Iglesias (Betis)
FC ELCHE
Érkezett: Germán Valera (Valencia, k. u. v., i.), Álvaro Rodríguez (Real Madrid, 2 000 000), Martim Neto (Benfica, 1 500 000), Federico Redondo (Inter Miami, 2 150 000)
Kölcsönbe: Alejandro Iturbe (Atlético Madrileno), Víctor Chust (Cádiz)
Távozott: Nicolás Castro (Toluca, 5 000 000), José Salinas (Espanyol, i.), Mario Gaspar (szl.), Nicolás Fernández Mercau (New York City, 8 000 000)
Kölcsönből vissza: Agustín Álvarez (Sassuolo), Sory Kaba (Las Palmas)
ESPANYOL BARCELONA
Érkezett: Roberto Fernández (Braga, 6 200 000), José Salinas (Elche, i.), Kike García (Alavés, i.), Miguel Rubio (Granada, i.), Marko Dmitrovics (Leganés, i.), Tyrhys Dolan (Blackburn, i.)
Kölcsönbe: Ramón Terrats (Villarreal)
Kölcsönből vissza: Rubén Sánchez (Granada)
Távozott: Joan García (Barcelona, 25 000 000), Brian Oliván (szl.), Álvaro Aguado (szl.), Álvaro Tejero (Arisz Szaloniki, i.)
Kölcsönbe: José Gragera (Deportivo La Coruna)
Kölcsönből vissza: Urko González de Zárate (Sociedad), Valid Cseddira (Napoli), Marash Kumbulla (Roma), Alejo Veliz (Tottenham), Alex Král (Union Berlin)
FC GETAFE
Érkezett: Juanmi (Betis, k. u. v., 1 200 000), Javi Munoz (Las Palmas, i.), Álex Sancris (Burgos, i.), Kiko Femenía (Villarreal, i.), Yvan Neyou (Leganés, i.), bdel Abkar (Alevés, i.)
Kölcsönbe: Adrián Liso (Zaragoza), Mario Martín (Real Madrid), Vitor Reis (Manchester City)
Távozott: Juan Bernat (szl.), Allan Nyom (szl.), Carles Alena (Alavés, k. u. v., 1 000 000), Omar Alderete (Sunderland, 11 600 000)
Kölcsönbe: Juan Berrocal (Atlanta United)
Kölcsönből vissza: Carles Pérez (Celta Vigo), Ramón Terrats (Villarreal), Álvaro Rodríguez (Real Madrid), Bertug Yildirim (Rennes)
FC GIRONA
Érkezett: Axel Witsel (Atlético Madrid, i.)
Kölcsönbe: Hugo Rincón (Bilbao, 200 000), Thomas Lemar (Atlético Madrid)
Kölcsönből vissza: Joel Roca (Mirandés), Valery Fernández (Mallorca)
Távozott: Iljasz Csaira (Oviedo, k. u. v., 1 500 000), Juanpe (szl.), Valery Fernández (Zaragoza, i.)
Kölcsönbe: Gabriel Misehouy (Arisz Szalonoki), Toni Fuidias (Gimnastic), Yaakobishvili Antal (Andorra)
Kölcsönből vissza: Bryan Gil (Tottenham), Oriol Romeu (Barcelona), Arnaut Danjuma (Villarreal), Arthur Melo (Juventus)
UD LEVANTE
Érkezett: Kervin Arriaga (Partizan Beograd, 500 000), Jeremy Toljan (Sassuolo, i.)
Kölcsönbe: Matías Moreno (Fiorentina, 500 000), Alan Matturro (Genoa, 500 000), Goduine Koyalipou (Lens)
Kölcsönből vissza: Pablo Campos (Cartagena)
Távozott: Giorgi Kocsorasvili (Sporting CP, 5 500 000), Andrés Fernández (Almería, i.), Vicente Iborra (visszavonult)
RCD MALLORCA
Érkezett: Pablo Torre (Barcelona, 5 000 000)
Kölcsönbe: Mateo Joseph (Leeds United)
Kölcsönből vissza: Siebe Van der Heyden (St. Pauli)
Távozott: Robert Navarro (Bilbao, i.), José Copete (Valencia, 3 600 000), Siebe Van der Heyden (Gent, 2 000 000)
Kölcsönből vissza: Valery Fernández (Girona), Chiquinho (Wolverhampton)
CA OSASUNA
Érkezett: Valentin Rosier (Leganés, i.), Víctor Munoz (Real Madrid, 5 000 000)
Kölcsönből vissza: Iker Benito (Mirandés)
Távozott: Unai García (Panetolikosz, i.), Pablo Ibánez (Alavés, i.), Rubén Pena (Leganés, i.), José Manuel Arnáiz (Granada, i.), Jesús Areso (Bilbao, 12 000 000)
Kölcsönből vissza: Bryan Zaragoza (Bayern München)
REAL MADRID
Érkezett: Dean Huijsen (Bournemouth, 62 500 000), Franco Mastantuono (River Plate, 45 000 000), Trent Alexander-Arnold (Liverpool, 10 000 000), Álvaro Carreras (Benfica, 50 000 000)
Kölcsönből vissza: Álvaro Rodríguez (Getafe), Reinier (Granada)
Távozott: Jesús Vallejo (Albacete, i.), Luka Modric (Milan, i.), Lucas Vázquez (szl.), Jusszef Enríkez (Alavés, 3 000 000), Víctor Munoz (Osasuna, 5 000 000), Álvaro Rodríguez (Elche, 2 000 000), Reinier (Atlético Mineiro, i.)
Kölcsönbe: Mario Martín (Getafe)
REAL OVIEDO
Érkezett: Iljasz Csaira (Girona, k. u. v., 1 500 000), Brandon Domingues (Debrecen), Alberto Reina (Mirandés, i.), Luka Ilics (Crvena zvezda, 2 000 000)
Kölcsönbe: Salomón Rondón (Pachuca), Horatiu Moldovan (Atlético Madrid)
Kölcsönből vissza: Borja Sánchez (Burgos)
Távozott: Sebas Moyano (szl.), Alemao (Internacional), Santiago Colombatto (Club León), Federico Vinas (Club León), Jaime Seoane (Pachuca), Sebas Moyano (Zaragoza, i.), Paulino de la Fuente (Zaragoza, i.)
Kölcsönbe: Daniel Paraschiv (Leonesa)
FC SEVILLA
Érkezett: Gabriel Suazo (Toulouse, i.)
Kölcsönbe: Odisszeasz Vlahodimosz (Newcastle United)
Kölcsönből vissza: Alfon González (Valencia), Adnan Januzaj (Las Palmas), Joan Jordán (Alavés), Kelechi Iheanacho (Middlesbrough)
Távozott: Suso (Cádiz, i.)
Kölcsönből vissza: Albert Sambi Lokonga (Arsenal), Saúl Níguez (Atlético Madrid)
REAL SOCIEDAD SAN SEBASTIÁN
Érkezett: Goncalo Guedes (Wolverhampton, 4 000 000)
Kölcsönbe: Duje Caleta-Car (Lyon, 500 000)
Kölcsönből vissza: Jon Karrikaburu (Santander), Jon Gorrotxategi (Mirandés), Carlos Fernández (Cádiz), Umar Sadiq (Valencia), Urko González de Zárate (Espanyol)
Távozott: Martín Zubimendi (Arsenal, 70 000 000), Jon Ander Olasagasti (Levante, 500 000)
Kölcsönből vissza: Najef Aguerd (West Ham)
FC VALENCIA
Érkezett: Dani Raba (Leganés, i.), José Copete (Mallorca, 3 600 000), Arnaut Danjuma (Villarreal, i.), Filip Ugrinic (Young Boys, 4 000 000), Baptiste Santamaria (Rennes, 2 000 000)
Kölcsönbe: Julen Agirrezabala (Bilbao, 1 000 000)
Kölcsönből vissza: Alberto Marí (Zaragoza), Cenk Özkacar (Valladolid), Eray Cömert (Valladolid)
Távozott: Germán Valera (Elche, i.), Jaume Doménech (szl.), Yarek Gasiorowski (PSV, 9 800 000), Cristhian Mosquera (Arsenal, 15 000 000), Fran Pérez (Vallecano, 1 000 000)
Kölcsönbe: Cenk Özkacar (1. FC Köln, 225 000)
Kölcsönből vissza: Max Aarons (Bournemouth), Iván Jaime (Porto), Umar Sadiq (Sociedad), Enzo Barrenechea (Aston Villa), Giorgi Mamardasvili (Liverpool), Rafa Mir (Sevilla)
RAYO VALLECANO
Érkezett: Augusto Batalla (River Plate, k. u. v., 1 600 000), Luiz Felipe (Marseille, i.), Fran Pérez (Valencia, 1 000 000)
Kölcsönbe: Gerard Gumbau (Granada), Jozhua Vertrouwd (Castellón)
Távozott: Sergi Guardiola (Córdoba, i.), Aridane Hernández (szl.)
Kölcsönbe: Raúl de Tomás (Al-Vakrah)
Kölcsönből vissza: Gerard Gumbau (Granada), Adrián Embarba (Almería)
FC VILLARREAL
Érkezett: Alberto Moleiro (Las Palmas, 16 000 000), Tajon Buchanan (Inter, 9 000 000), Thomas Partey (Arsenal, i.), Santiago Mourino (Atlético Madrid, 10 000 000)
Kölcsönbe: Rafa Marín (Napoli, 1 000 000)
Kölcsönből vissza: Jorge Pascual (Eibar), Adra Altimira (Leganés), Andrés Ferrari (St. Truiden), Arnaut Danjuma (Girona), Ramón Terrats (Getafe)
Távozott: Álex Baena (Atlético Madrid, 42 000 000), Andrés Ferrari (St. Truiden, 2 500 000), Kiko Femenía (Getafe, i.), Eric Bailly (szl.), Raúl Albiol (szl.), Thierno Barry (Everton, 30 000 000), Arnaut Danjuma (Valencia, i.), Jorge Pascual (Granada, 500 000)
Kölcsönbe: Ramón Terrats (Espanyol)
Kölcsönből vissza: Tajon Buchanan (Inter)
Vastaggal az elmúlt hét átigazolásai, lezárva pénteken délután.