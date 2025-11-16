Marco Rossi: Nehéz most a jövőre gondolni – videó

„Nehéz jelen pillanatban bármit mondani, és nekem személyesen is nagyon nehéz a jövőre gondolni. Óriási szomorúság ez, nem találom a szavakat. Nagyon sajnálom, nagyon sajnáljuk… Magunk miatt, a srácok miatt, a szurkolók miatt. Nem azt érdemeltük, hogy ebből vereség legyen, de ugyanaz történt, mint Írországban. Tudtuk, hogy előreívelik majd a labdákat, de így sem bírtuk ki. Mondtam a szünetben, hogy meg kell szereznünk a harmadik gólt, de helyzetkihasználásban kudarcot vallottunk, majd történt, ami történt…” – mondta a meccsről a kapitány, aki kitért arra is, hogy sokszor kaptunk gólt a hajrában a selejtező során.

„Azt, hogy ez mentális vagy fizikai ok-e, jelen pillanatban nehéz megmondani. Az biztos, hogy elfáradtunk, de az is, hogy a szerencse sem állt mellénk, főleg ezúttal. Jó csapat vagyunk, de nem vagyunk fenomének, többször is hibákat követtünk el. Nem ezt érdemeltük, nem így kellett volna végződnie ennek a mérkőzésnek” – tette hozzá Marco Rossi a sajtótájékoztatón.

„Elmondtam a srácoknak, hogy semmiért sem tudok szemrehányást tenni nekik. Ma az MLSZ vezetőségével is egyeztetünk, milyen irányba haladjuk tovább. Persze, csak a pótselejtező lehetett volna meg a döntetlennel, de értékelni kell, miképp folytassuk most, hogy biztossá vált, nem jutunk ki a vébére.”

„Nem hiszem, hogy a csapategység megbomlana, hogy ennek fennállna a veszélye. Legutóbb már a novemberi meccseket is úgy játszottuk le, hogy már nem volt esélyünk kijutni a világbajnokságra, most bőven megvolt erre a lehetőségünk, sőt… A csapatszellem erős, amikor újra kell kezdenünk, akkor újra tudjuk kezdeni, de nem szeretnék még a jövőről beszélni, arra gondolni” – mondta a kapitány.

„A mesterhármast szerző Troy Parrottra készültünk, ismertük a képességeit. Nem tudtuk ma visszafogni, még akkor sem, ha a góljain kívül nem nagyon volt lehetősége. Nagy mestere az ilyen úgynevezett lopott góloknak…” – zárta értékelését Rossi.

„Az utolsó másodpercek okozta eredmény hiányzott – felelte az M4 Sportnak arra a kérdésre a szövetségi kapitány, mi hiányzott a pótselejtezőt érő második hely eléréséhez. – Az első találkozón meglehetett volna a kettő egy, itt meglehetett volna a kettő kettő. Azt mondtam a srácoknak is, hogy amikor így veszítesz az utolsó másodpercben, akkor nem panaszkodhatunk a játékosok hozzáállása miatt, a győzni akarásuk miatt, mert azt tették, amit kértem tőlük, és most nem tudok rosszat mondani. Tudtuk előre, hogy amilyen játékra képesek, azzal gondot tudnak okozni nekünk. Ha kicsivel nagyobb szerencsénk van, megoldhattuk volna, és már Dublinban is jó eredményt érhettünk volna el. Most viszont nagyon balszerencsések voltunk” – jegyezte meg Rossi.

„Tudtuk a meccs előtt is, hogy ez lesz a tervük, hogy a végén ívelgetnek, mint ahogy otthon is tették, mi pedig nem tudtuk felvenni a versenyt az ő fizikalitásukkal, ez volt az oka, hogy most kikaptunk. Nagyon nehéz, amikor az utolsó másodpercben kapsz gólt, és ez történt Írországban is, ahol döntetlen lett, most kikaptunk. Nagyon nehéz ezt elfogadni” – mondta Rossi, majd a jövőről is beszélt.

„Nehéz most a jövőre gondolni, a következő mérkőzésekre. Én vagyok a szövetségi kapitánya a válogatottnak már jó ideje, és azt kell mondanom, ez az a pillanat, amikor a legrosszabbul érzem magam, amióta kapitány vagyok. Természetesen nem keresek alibit vagy magyarázatot, én vagyok az első számú felelős, és nagyon szomorú vagyok” – zárta szavait a szakember az M4 Sportnak, és a sajtótájékoztatón is hasonlóan értékelt.