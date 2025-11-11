Nemzeti Sportrádió

Euroliga: a Valencia megnyerte a Real Madrid elleni spanyol rangadót

T. Z.T. Z.
2025.11.11. 23:29
Sergio Scariolo nem lehetett elégedett a Real Madrid játékával (Fotó: Getty Images)
A férfi kosárlabda Euroliga alapszakaszának 10. fordulójában a Valencia odahaza 89–76-ra legyőzte a rekordgyőztes Real Madridot kedd este. Magabiztosan nyert a tabellát vezető Hapoel Tel-Aviv, és ugyancsak győzelemnek örülhetett a Dubai Basketball, a Fenerbahce, a Partizan Beograd, a Virtus Bologna és a Panathinaikosz.

A játéknap egyik rangadóját két spanyol csapat, a Valencia és a Real Madrid játszotta. A végig rendkívül magas színvonalú és hőfokú találkozó meglepetésre a hazaiak 89–76-is győzelmével ért véget, így a madridiak elszenvedték ötödik vereségüket az alapszakaszban, és jelenleg csak a tabella 10. helyén tanyáznak.

Az éllovas Hapoel Tel-Aviv nem bízott semmit a véletlenre: odahaza 114–89-re győzött a Baskonia ellen. A baszkoknak ez már a hetedik vereségük volt a sorozatban.

A másik izraeli csapat, a Maccabi Tel-Aviv viszont 84–75-re kikapott a Fenerbahcétől, és már a nyolcadik vereségét szenvedte el az alapszakaszban – az utolsó helyen áll a tabellán.

A Dubai Basketball megszerezte negyedik győzelmét, miután hazai környezetben nagy meglepetésre 102–86-ra legyőzte az alapszakasz harmadik helyén álló Crvena zvezdát.

A játéknap legizgalmasabb meccsét Belgrádban rendezték, ahol a Partizan hatalmas küzdelemben, 78–76-ra nyert a Monaco ellen.

Szoros meccsre kényszerült a Virtus Bologna is, amely odahaza 99–89-re nyert az Anadolu Efes ellen.

A görög Panathinaikosz pedig idegenben verte meg 101–95-re a Paris Basketballt.

FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 10. FORDULÓ, keddi mérkőzések
Dubai Basketball (arab emírségekbeli)–Crvena zvezda (szerb) 102–86 (29–21, 22–26, 18–18, 33–21)
Fenerbahce (török)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli) 84–75 (20–15, 20–15, 25–26, 19–19)
Hapoel Tel-Aviv (izraeli)–Baskonia (spanyol) 114–89 (26–24, 32–24, 28–26, 28–15)
Valencia (spanyol)–Real Madrid (spanyol) 89–76 (22–21, 23–17, 22–22, 22–16)
Partizan Beograd (szerb)–Monaco (francia) 78–76 (19–20, 17–12, 28–17, 14–27)
Virtus Bologna (olasz)–Anadolu Efes (török) 99–89 (28–24, 20–21, 28–28, 23–16)
Paris Basketball (francia)–Panathinaikosz (görög) 95–101 (28–27, 15–25, 29–20, 23–29)

SZERDAI PROGRAM
20.15: Olympiakosz (görög)–Zalgiris Kaunas (litván)
20.30: Bayern München (német)–Barcelona (spanyol)
20.30: Milan (olasz)–ASVEL Villeurbanne (francia)

 

Valencia kosárlabda Real Madrid férfi kosárlabda Euroliga Euroliga
