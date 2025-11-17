Hasznos tippek kezdő vegán sportolóknak

Lisa Gawthorne hatéves kora óta vegetáriánus volt, később áttért a vegán étrendre. Bevallása szerint ennek számos előnyét érezte sportolás közben. Fittebb, gyorsabb, energikusabb lett. Mivel az aktív sportolók, hobbisportolók körében is egyre többen döntenek úgy, hogy vegánok lesznek, Gawthorne blogjában tanácsokat ad kezdőknek.

Ne higgy a kétkedőknek!

A szakember szerint nem szabad azokra hallgatni, akik azt mondják, hogy izmos csak a hústól leszel. Tapasztalata szerint sokkal erősebb, izmosabb és gyorsabb futó, mint húsevő páciensei. Szerinte növényi táplálkozással is lehet erősíteni az izmokat, erre pedig nagyon jó példát szolgáltatnak azok a vegán sportolók, akik sportágukban az élmezőnyhöz tartoznak. A húson kívül sok olyan élelmiszer van, aminek magas a fehérjetartalma.

A zöldségek nagyon sok értékes ásványi anyagot tartalmaznak /Fotó: Shutterstock

Légy kreatív!

Sokak felteszik azt a kérdést is, hogy mit esznek a vegánok a zöldségen kívül. Nos, nem csak párolt zöldség és gombás rizottó létezik. A vegán ételeket is nagyon változatosan el lehet készíteni, a közösségi oldalakon nagyon sok receptötletet talál az ember. Tavaly például az Instagramon az étel kategóriában „vegan” címkével született a legtöbb bejegyzés.

Kövess vegán sportolókat!

Lewis Hamilton, Scott Jurek, David Haye és még sorolhatnánk. Sikeres vegán sportolók, akik életmódjukkal, sikereikkel inspirációt adhatnak, motiválhatják az embereket. Érdemes követni őket a közösségi oldalakon.

Ne aggódj a B12-vitamin miatt!

Szervezetünk számára nagyon fontos a B12-vitamin, hiszen a vérképzés mellett a központi idegrendszer megfelelő működéséhez is szükségünk van rá. A B12 fő forrásai állati eredetű táplálékok, mint például a hal, a szárnyasok, a tojás, a tej. Bevallása szerint Lisa Gawthorne sosem küzdött vitaminhiánnyal. Reggelire mindig mandulatejet fogyaszt, amiben szintén megtalálható ez a vitamin, ám ha valaki biztosra akar menni, a gyógyszertárakban számos készítményből választhat.